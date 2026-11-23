Tata Kuno: MG Windsor को टक्कर देने आ रही Tata की नई EV, फीचर्स होंगे धांसू
Tata Kuno: MG Windsor EV को टक्कर देने के लिए टाटा मोटर्स अपनी नई स्पेसियस इलेक्ट्रिक एसयूवी Tata Kuno पर काम कर रही है. जानिए इस अपकमिंग EV के फीचर्स, 500 किमी रेंज और संभावित कीमत की पूरी डिटेल.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 23 Nov 2026 04:11 PM (IST)
Tata Kuno Electric SUV Launch: भारतीय इलेक्ट्रिक कार मार्केट में एमजी विंडसर ईवी की जबरदस्त सफलता को देखते हुए अब टाटा मोटर्स भी बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है. कंपनी अपने इलेक्ट्रिक लाइनअप के गैप को भरने के लिए एक नई स्पेस-फोकस्ड SUV पर काम कर रही है. जिसे Tata Kuno कोडनेम दिया गया है.
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जबकि डिजाइन और साइज की बात करें तो टाटा कूनो लगभग 4.3 मीटर लंबी एक सीधे और बॉक्सी रुख वाली SUV होगी. इसे इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि केबिन के अंदर पीछे बैठने वाले यात्रियों को भरपूर लेगरूम, हेडरूम और सामान रखने के लिए बड़ा बूट स्पेस मिल सके.
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वहीं चेसिस और प्लेटफॉर्म के मामले में इस नई कार को टाटा के डेडिकेटेड प्योर-इलेक्ट्रिक Acti.ev आर्किटेक्चर पर तैयार किया जाएगा. यह आधुनिक प्लेटफॉर्म फ्रंट-व्हील-ड्राइव, रियर-व्हील-ड्राइव और ऑल-व्हील-ड्राइव तीनों लेआउट को सपोर्ट करता है.
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फीचर्स की बात करें तो टाटा कूनो का केबिन किसी लग्जरी कार से कम नहीं होने वाला है. क्योंकि इसमें 12.3-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और बड़ा पैनोरमिक सनरूफ मिलेगा. जबकि इसके अलावा बाहरी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चलाने के लिए इसमें V2L जैसी एडवांस तकनीक भी दी जाएगी.
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बता दें कि बैटरी और रेंज के मामले पर भी यह SUV काफी दमदार साबित होगी. क्योंकि इसे नेक्सन ईवी और कर्व ईवी के बीच रखा जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 45kWh और 55kWh के दो बैटरी पैक ऑप्शन मिल सकते हैं. जो सिंगल फुल चार्ज पर लगभग 489 से 500 किलोमीटर तक की शानदार ड्राइविंग रेंज देने में सक्षम होंगे.
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परफॉर्मेंस के लिहाज से इस इलेक्ट्रिक SUV की मोटर लगभग 144bhp से 165bhp की पावर और 215Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकती है. शहर के ट्रैफिक से लेकर हाईवे पर तेज रफ्तार ड्राइविंग तक, यह पावरट्रेन परिवार के साथ लंबी यात्राओं को बेहद आरामदायक और बिना किसी थकान के पूरा करने में मदद करेगा.
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वहीं सेफ्टी के मामले में टाटा मोटर्स अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती है और कूनो भी इस परंपरा को आगे बढ़ाएगी. उम्मीद की जा रही है कि भारत एनसीएपी क्रैश टेस्ट में इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलेगी. साथ ही इसमें 6 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा और Level-2 ADAS सुरक्षा फीचर्स भी शामिल होंगे.
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अब बात करें लॉन्च टाइमलाइन और कीमत की तो टाटा कूनो को साल 2027-28 के बीच भारतीय बाजार में उतारा जा सकता है. नेक्सन ईवी और कर्व ईवी के बीच पोजिशन होने की वजह से इसकी संभावित ऑन-रोड कीमत 15 लाख से 21 लाख रुपये के आसपास रहने की उम्मीद है. जहां यह सीधे एमजी विंडसर को चुनौती देगी.
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अगर आप भी भविष्य में अपने परिवार के लिए एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं जिसमें शानदार स्पेस, लंबी रेंज और आधुनिक फीचर्स का पूरा पैकेज मिले, तो टाटा कूनो आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित होगी. आने वाले समय में इसके टेस्टिंग मॉडल्स और आधिकारिक लॉन्च से जुड़ी अपडेट्स पर अपनी नजर जरूर बनाए रखें.