बता दें कि बैटरी और रेंज के मामले पर भी यह SUV काफी दमदार साबित होगी. क्योंकि इसे नेक्सन ईवी और कर्व ईवी के बीच रखा जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 45kWh और 55kWh के दो बैटरी पैक ऑप्शन मिल सकते हैं. जो सिंगल फुल चार्ज पर लगभग 489 से 500 किलोमीटर तक की शानदार ड्राइविंग रेंज देने में सक्षम होंगे.