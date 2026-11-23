बिहार विधान परिषद में आज (सोमवार) आठ नए सदस्यों का शपथ ग्रहण हुआ. समारोह में शामिल होने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे. उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दीं. इस मौके पर उन्होंने इस बात पर आपत्ति भी जताई जिन्होंने निर्दलीय चुनाव जीतकर बीजेपी को अपना समर्थन दिया है.

इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा, "हमारे लोग वकीलों से बात कर रहे हैं… जल्द एक बार फिर से हमलोग शिकायत लेकर चेयरमैन साहब के पास जाएंगे. पटना हाई कोर्ट जाएंगे… कानून के हिसाब से उन दोनों की सदस्यता जाएगी."

'…जब अपराधी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था'

'नीतीश सेतु' पर हुए हुड़दंग को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "बिहार की बदनामी तभी हो गई थी जब अपराधी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था… वहीं के लोगों का गुस्सा था… उसी का परिणाम था जो हुआ. जनता है… यही जनता माला पहनाती है यही जनता जूता मारती है… दोबारा पुल का उद्घाटन कर रहे हैं…"

तेजस्वी यादव ने कहा कि 'नीतीश सेतु' नाम रखने का मतलब ही है कि नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर को इन लोगों (बीजेपी) ने दफन कर दिया.

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क्या बोले जेडीयू नेता नीरज कुमार?

नवनियुक्त MLC नीरज कुमार ने आज बिहार विधान परिषद में शपथ ग्रहण करने पर कहा, "आज का दिन मेरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है कि मुझे उच्च सदन में शपथ लेने का मौका मिला… और अपने गुरुदेव प्रोफेसर राम बचन राय, जिन्होंने हम लोगों को पढ़ाया, आज वे हमारे कार्यकारी सभापति हैं. यह गौरव की बात है कि मैं उच्च सदन का सदस्य हो रहा हूं, जिस सदन में शहीद-ए-आजम भगत सिंह के सहयोगी बटुकेश्वर दत्त सदस्य रहे, जिस सदन के सदस्य सर गणेश दत्त रहे..."

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