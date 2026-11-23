First Electric Hydrofoil Ship: हमारा देश अब हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है. जबकि अब इंडिया ऑटोमोबाइल मार्केट से एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है. जिसने सभी को हैरान कर दिया है. दरअसल महाराष्ट्र में भारत की पहली पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हाइड्रोफॉइल पैसेंजर फेरी Candela P-12 का गेटवे ऑफ इंडिया के पास सफल ट्रायल किया गया है.

बता दें कि कंपनी कंडेला द्वारा विकसित इस अनोखी इलेक्ट्रिक नाव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि रफ्तार पकड़ने पर यह पानी की सतह से ऊपर उठ जाती है और देखने में बिल्कुल ऐसी लगती है मानो पानी के ऊपर उड़ रही हो. वहीं न पेट्रोल, न डीजल और न ही कोई धुआं यह तकनीक पारंपरिक डीजल नावों के मुकाबले करीब 80 प्रतिशत तक कम ऊर्जा की खपत करती है. चलिए जानते हैं कि यह उड़ने वाली इलेक्ट्रिक फेरी कैसे काम करती है.

कैसे पानी के ऊपर उड़ती है?

जानकारी दें दे कि कंडेला P-12 में Hydrofoil तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. क्योंकि नाव के निचले हिस्से में पानी के अंदर कंप्यूटर-कंट्रोल खास पंख लगे होते हैं. जैसे ही यह नाव स्पीड पकड़ती है ये अंडरवाटर विंग्स पानी के दबाव से ऊपर उठने वाली लिफ्ट पैदा करते हैं.

जिससे नाव का मुख्य ढांचा पानी की सतह से ऊपर उठ जाता है. पानी का घर्षण कम होने के कारण इसकी रफ्तार बढ़ जाती है और लहरों के झटके, शोर और पानी में उठने वाली बड़ी लहरें भी लगभग खत्म हो जाती हैं.

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56 km/h की टॉप स्पीड

बता दें कि स्टैंडर्ड Candela P-12 Shuttle मॉडल की लंबाई करीब 12 मीटर और चौड़ाई 4.5 मीटर है. जिसमें एक बार में 30 यात्री और एक क्रू सदस्य सफर कर सकते हैं. इसमें 378 kWh की बैटरी और दो C-Pod इलेक्ट्रिक मोटर्स लगी हैं.

जबकि इसकी क्रूजिंग स्पीड करीब 46 km/h और अधिकतम रफ्तार 56 km/h तक है. वहीं एक बार फुल चार्ज होने पर यह करीब 74 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है. जबकि DC फास्ट चार्जर से इसकी बैटरी 45 से 50 मिनट में 10 से 85 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है. कंपनी इसे तीन वेरिएंट्स P-12 Shuttle, P-12 Business और प्रीमियम P-12 Voyager में तैयार करती है.

किन रूट्स पर चलेगी यह इलेक्ट्रिक फेरी?

जानकारी दें दे कि महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड मुंबई में ऐसी 12 इलेक्ट्रिक हाइड्रोफॉइल फेरी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं. जिनकी लागत करीब 22 करोड़ रुपये बताई जा रही है. जबकि राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में ही इन नावों के बनावट के लिए कंडेला के साथ समझौता भी किया है.

बता दें कि 2026 के अंत तक नियमित यात्री सेवा शुरू करने का टारगेट है. जिसमें शुरुआती चरण में गेटवे ऑफ इंडिया से मांडवा (अलीबाग) और गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक के रूट को प्राथमिकता दी जाएगी. जबकि भविष्य में वर्सोवा-मांडवा और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक भी इसका विस्तार किया जा सकता है.

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