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कब करवाना चाहिए Engine Overhaul, मैकेनिक से जरूर करें ये पांच सवाल
कार के इंजन में खराबी आने पर इंजन ओवरहॉल का खर्च काफी भारी पड़ सकता है, जानिए गाड़ी में कब पड़ती है इसकी असली जरूरत और काम शुरू करवाने से पहले मैकेनिक से क्या पूछें
गाड़ी का इंजन कार का सबसे अहम हिस्सा होता है, लेकिन समय के साथ इसके पुर्जे घिसने लगते हैं. जब सामान्य सर्विसिंग से बात न बने, तो इंजन ओवरहॉल की जरूरत पड़ती है. आइए जानते हैं इसके बड़े संकेत और मैकेनिक से पूछे जाने वाले 5 जरूरी सवाल.
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