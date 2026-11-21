अगर आपकी कार के साइलेंसर से लगातार नीला या काला धुआं निकल रहा है, इंजन ऑयल बहुत तेजी से कम हो रहा है, माइलेज अचानक गिर गया है या इंजन से अजीब खट-खट की आवाज आ रही है, तो समझ जाएं कि इंजन को ओवरहॉल की जरूरत है.