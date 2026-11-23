Special FASTag for Army: हमारे देश में रोजाना लोग हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं. जबकि लाखों लोग हर जिन टोल पर पैसा भी देते हैं. लेकिन कुछ VIP लोगों के लिए सरकार ने टोल फ्री कर रखा है. हालांकि अब खबर आ रही है कि करीब 14 लाख सेवारत सैन्यकर्मियों को नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर बार-बार पहचान पत्र दिखाने और गलत टोल कटौती की परेशानी से बचाने के लिए केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है.

दरअसल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बीच पात्र सैन्यकर्मियों की निजी गाड़ियों के लिए एक खास डिजिटल FASTag व्यवस्था तैयार करने पर गंभीर चर्चा चल रहा है. चलिए इस खबर में जानते हैं कि सरकार के सामने कौन-कौन से ऑप्शन हैं और टोल छूट के मौजूदा नियम क्या कहते हैं.

2 ऑप्शन हो पर चल रही है चर्चा

आपको बता दें कि इस गंभीर समस्या को को खत्म करने के लिए मंत्रालयों के बीच दो मुख्य प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है:

विशेष कैटेगरी का FASTag: इसमें सैन्यकर्मियों की निजी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर और FASTag को एक सत्यापित डिजिटल डेटाबेस से जोड़ा जाएगा. टोल प्लाजा पर लगे कैमरे और RFID रीडर वाहन की अपने आप पहचान कर लेंगे और बिना किसी रुकावट के गुजरने पर खाते से टोल की रकम नहीं कटेगी.

वार्षिक पास और रिइम्बर्समेंट: दूसरे ऑप्शन में पात्र वाहनों को सामान्य FASTag आधारित वार्षिक पास दिया जा सकता है. जिसके खर्च की भरपाई बाद में रक्षा मंत्रालय की ओर से कर दी जाएगी.

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क्यों बढ़ी इसकी जरूरत?

जानकारी दें कि सरकार वित्त वर्ष 2027-28 के अंत तक देश के करीब 1,150 टोल प्लाजा पर बैरियर-लेस मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) तकनीक लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है. इस सिस्टम में टोल बूथ पर बैरियर नहीं होते बल्कि सड़क के ऊपर लगे ANPR कैमरे और RFID रीडर चलती गाड़ी से ही डिजिटल टोल काट लेते हैं.

जिसके चलते इसमें फिजिकल डॉक्यूमेंट जांचने की व्यवस्था नहीं होगी इसलिए यदि पात्र सैन्य वाहन डिजिटल डेटाबेस में दर्ज नहीं होंगे तो उनका सामान्य टोल कट सकता है या ई-नोटिस जारी हो सकता है.

किसे मिलेगा फायदा?

जानकारी दें दे कि इंडियन टोल्स एक्ट, 1901 और सड़क परिवहन मंत्रालय के आदेशों के तहत सेवारत सैन्यकर्मियों को टोल टैक्स से छूट का नियम है. हालांकि यह सुविधा हर सामान्य निजी यात्रा के लिए ब्लैंकेट छूट के रूप में नहीं बल्कि निर्धारित सरकारी दिशा-निर्देशों और पात्रता शर्तों पर निर्भर करेगी.

जबकि इसके अलावा यह प्रस्ताव फिलहाल केवल सेवारत सैन्यकर्मियों के लिए विचाराधीन है. जिसमें पूर्व सैनिक इसमें शामिल नहीं हैं. जबकि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (BSF, CRPF, CISF आदि) के लिए किसी भी तरह की छूट का निर्णय गृह मंत्रालय के लेवल पर लिया जाता है.

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