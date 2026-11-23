पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर अब ‘पश्चिम बंग’ (Paschim Banga) करने की तैयारी शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को इसकी घोषणा करते हुए बताया कि नाम बदलने का यह प्रस्ताव 9 दिसंबर 2026 को राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा. इससे पहले सोमवार (23 नवंबर 2026) को ही राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है. सीएम शुभेंदु अधिकारी ने इतिहास से जुड़ा मामला बताते हुए कहा कि यह बदलाव होना ही चाहिए.

न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सीएम शुभेंदु ने कहा हैं, 'अंग्रेजी में भी पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगा (Paschim Banga) कहा जाएगा. इसे बिल्कुल इसी तरह लिखा जाना चाहिए. हम 9 तारीख को विधानसभा में एक प्रस्ताव ला रहे हैं. इसके बाद यह भारत सरकार के पास और फिर संसद में जाएगा. कैबिनेट ने आज इसे मंजूरी दे दी है और हम 9 तारीख को विधानसभा में यह प्रस्ताव पेश करेंगे. यह इतिहास से जुड़ा मामला है- पश्चिम बंगाल के गठन का इतिहास, जो 1947 में हुआ था. यह बदलाव होना ही चाहिए. वेस्ट बंगाल की जगह अब पश्चिम बंगा होगा.'

राज्य विधानसभा से यह प्रस्ताव पास होने के बाद इसे अंतिम मुहर के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा. किसी भी राज्य का नाम औपचारिक रूप से बदलने के लिए केंद्र सरकार और संसद की मंजूरी अनिवार्य होती है. यह घोषणा पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य के अक्टूबर में दिए गए उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने राज्य का नाम बदलने के संकेत दिए थे.

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