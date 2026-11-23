Festive Vehicle Sales 2026: भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट ने साल 2026 के त्योहारी सीजन में बिक्री के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए नया इतिहास रच दिया है. क्योंकि फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 11 अक्टूबर से 21 नवंबर 2026 तक चले 42 दिनों के फेस्टिव सीजन में देशभर में कुल 55.25 लाख की रिकॉर्ड रिटेल बिक्री दर्ज की गई है.

वहीं पिछले साल की शानदार बिक्री के बावजूद इस बार कुल वाहन पंजीकरण में सालाना आधार पर 2.21 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. तो चलिए जानते हैं किस सेगमेंट में कितनी गाड़ियां बिकीं हैं.

दोपहिया वाहनों का दबदबा

जानकारी दें दे कि फेस्टिव सीजन की इस ऐतिहासिक बिक्री में सबसे बड़ा योगदान दोपहिया सेगमेंट का रहा. क्योंकि 3.67% की बढ़ोतरी के साथ 43,13,276 यूनिट्स बिकीं. जबकि इसके अलावा थ्री-व्हीलर बिक्री 5.32% बढ़कर 1,93,576 यूनिट्स, कमर्शियल व्हीकल 7.13% बढ़कर 1,55,761 यूनिट्स और ट्रैक्टर की बिक्री 2.24% बढ़कर 1,03,809 यूनिट्स रही.

वहीं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेगमेंट में 26.06% की ग्रोथ देखने को मिली. हालांकि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में सालाना आधार पर 7.16% की गिरावट दर्ज की गई और कुल 7,48,616 गाड़ियां बिकीं.

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इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री तेजी से बढ़ी

आपको बता दें कि इस त्योहारी सीजन की सबसे बड़ी सफलता इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के नाम रही. कुल EV रिटेल बिक्री में 52.62 प्रतिशत का जबरदस्त उछाल आया और यह 5,09,667 यूनिट्स तक पहुंच गई. यानी फेस्टिव सीजन में बिका लगभग हर 10वां वाहन इलेक्ट्रिक रहा.

जबकि इसमें इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी सबसे बड़ी रही. जिनकी बिक्री 61.10% बढ़कर 3,30,846 यूनिट्स हो गई. वहीं इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल 72.91% की छलांग के साथ 52,104 यूनिट्स और इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन 154.56% की बढ़ोतरी के साथ 6,387 यूनिट्स बिके.

2026 में 3 करोड़ वाहन बिक्री की तैयारी

आपको बता दें कि FADA का मानना है कि कम रनिंग कॉस्ट, बेहतर ड्राइविंग रेंज और बाजार में बढ़ते ऑप्शन के चलते ग्राहक तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रहे हैं. जबकि इसके साथ ही GST 2.0 सुधारों के बाद बढ़ी किफायत और मजबूत ग्रामीण व शहरी मांग के दम पर भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार कैलेंडर वर्ष 2026 में पहली बार 3 करोड़ कुल वाहन बिक्री का ऐतिहासिक आंकड़ा पार करने की दहलीज पर खड़ा है.

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