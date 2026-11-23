Hyundai Elantra: ऑटोमोबाइल मार्केट में SUV की बढ़ती डिमांड के बाद भी हुंडई कंपनी ने एक बड़ा दांव खेला है. क्योंकि कंपनी ने अपनी लोकप्रिय सेडान एलांट्रा की 8वीं जनरेशन और नए हाइब्रिड अवतार से पर्दा उठा दिया है. कंपनी ने गाड़ी में पूरी तरह से बदल दिया है.

क्योंकि नई एलांट्रा में कंपनी की नई आर्ट ऑफ स्टील डिजाइन लैंग्वेज, डैशबोर्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित Gleo AI वॉयस असिस्टेंट और ज्यादा पावरफुल हाइब्रिड इंजन दिया गया है. चलिए जानते हैं इसके डिजाइन, केबिन और इंजन से जुड़े बड़े बदलावों के बारे में पूरी डिटेल्स.

नया Art of Steel डिजाइन

आपको बता दें कि नई जनरेशन एलांट्रा का बाहरी लुक पहले के मुकाबले काफी आक्रामक और मस्कुलर हो गया है. क्योंकि अब इसमें चौड़े फ्लेयर्ड फेंडर्स, शार्प एंगुलर लाइन्स और हुंडई के N Vision 74 कॉन्सेप्ट व Nexo से प्रेरित तिकोनी रियर विंडो दी गई हैं.

वहीं कार की कुल लंबाई 188.8 इंच और व्हीलबेस 108.3 इंच रखा गया है जो पिछले मॉडल से 1.2 इंच ज्यादा है. व्हीलबेस बढ़ने से दूसरी रो में 39.1 इंच का शानदार लेगरूम मिलता है. जिससे पीछे बैठने वाले लंबे यात्रियों को मिड-साइज सेडान जैसा आराम महसूस होता है.

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Pleos Connect स्क्रीन और Gleo AI वॉयस असिस्टेंट

जानकारी दें दे कि केबिन के अंदर डैशबोर्ड को बिल्कुल नया और फ्यूचरिस्टिक लेआउट दिया गया है. क्योंकि इसमें विंडशील्ड के करीब 9.9-इंच का स्लिम इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले और सेंटर में एंड्रॉयड ऑटोमोटिव OS पर आधारित 12.9-इंच का Pleos Connect टचस्क्रीन सिस्टम मिलता है.

जिसमें वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट है. सबसे खास फीचर Gleo AI वॉयस असिस्टेंट है. जो यह आसानी से पहचान लेता है कि कार की किस सीट से कौन बोल रहा है और स्थिति के हिसाब से मल्टी-कमांड वॉयस प्रॉम्प्ट पर काम करता है.

155 hp पावरफुल हाइब्रिड इंजन

बता दें कि नई एलांट्रा हाइब्रिड में 1.6-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ अब ज्यादा ताकतवर 45kW की इलेक्ट्रिक मोटर और 6-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है. जिससे इसकी कुल पावर बढ़कर 155 hp हो गई है. जबकि कंपनी का दावा है कि यह हाइब्रिड सेडान करीब 22.5 किमी/लीटर का शानदार माइलेज देगी.

क्योंकि इसमें EV जैसा वन-पेडल ड्राइविंग रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम और पार्किंग के दौरान बिना इंजन स्टार्ट किए 30 मिनट तक एसी व इंफोटेनमेंट चलाने के लिए खास Stay Mode भी दिया गया है. जबकि इसके अलावा नॉन-हाइब्रिड वेरिएंट में पहले की तरह 147 hp वाला 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन और CVT गियरबॉक्स मिलेगा.

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