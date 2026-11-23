UP CHUNAV 2027 LIVE UPDATES: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे की बातचीत से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. दोनों दलों के बीच गठबंधन और सीटों के फॉर्मूले को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है. दिल्ली में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के आवास पर पार्टी की बैठक हुई. इसमें कांग्रेस के उप प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा और विधायक दल के नेता वीरेंद्र चौधरी मौजूद रहे. बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव और सपा के साथ सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई.

वहीं, कांग्रेस के साथ होने वाली बातचीत से पहले सपा सांसद राजीव राय और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पार्टी सांसद रामगोपाल यादव के आवास पर पहुंचे. इमरान मसूद ने सीट बंटवारे को लेकर कहा कि सब कुछ ठीक से हो जाएगा. इस दौरान बीजेपी के नारे 'राधे-राधे कमल खिला दे' पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले भगवान राम नाराज थे और अब भगवान कृष्ण नाराज हैं.

इस बीच सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा है. उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि ओवैसी के साथ गठबंधन हो या सपा-कांग्रेस का गठबंधन, कोई भी सफल नहीं होगा. ये सभी पूरी तरह विफल साबित होंगे. बीजेपी तीसरी बार भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी. उन्होंने सपा से रामभक्तों पर गोली चलवाने, प्रदेश में 'एक जिला, एक माफिया' की संस्कृति को बढ़ावा देने, भ्रष्टाचार, जातिगत विभाजन और मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर माफी मांगने की मांग भी की.

दूसरी तरफ शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस को सपा के साथ सीट बंटवारे में उसके फॉर्मूले के मुताबिक आगे बढ़ने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा इस समय सबसे मजबूत स्थिति में है और INDIA गठबंधन के सभी दलों को उसका समर्थन करना चाहिए. प्रियंका ने चेतावनी दी कि अगर दोनों दलों के बीच सहमति नहीं बनी तो इसका नतीजा महाराष्ट्र और बिहार जैसा हो सकता है. उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे में जीतने की क्षमता को सबसे अहम आधार बनाया जाना चाहिए. उनके मुताबिक, विभिन्न सर्वेक्षणों में बीजेपी और सपा के बीच महज 2 से 3 फीसदी का अंतर बताया जा रहा है.