Packaged Drinking Water Safety: बोतलबंद पानी को लोग अक्सर साफ और सुरक्षित मानकर पीते हैं. लेकिन हाल में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी को लेकर सवाल फिर उठे हैं. भारत के फूड सेफ्टी रेगुलेटर ने पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर बनाने वाली कंपनी बिसलेरी इंटरनेशनल के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है. लैब जांच में पानी का सैंपल सुरक्षित मानकों पर खरा नहीं उतरा. इसमें ब्रोमेट के स्तर से जुड़े नियमों के उल्लंघन के साथ पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन्स की मौजूदगी भी बताई गई.

इस कार्रवाई के बाद बोतलबंद पानी में पाए जाने वाले ब्रोमेट को लेकर भी लोगों की चिंता बढ़ सकती है. आखिर ब्रोमेट क्या होता है, यह पानी में बनता कैसे है और सेहत के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है?

पानी में ब्रोमेट आखिर आता कहां से है?

यूके सेंटर फॉर फूड सेफ्टी के अनुसार, ब्रोमेट पानी में सीधे किसी चीज को डालने से ही नहीं बनता. कुछ पानी के सोर्स में प्राकृतिक रूप से ब्रोमाइड मौजूद हो सकता है. यह चट्टानों में मौजूद खनिजों के घुलने, इंडस्ट्री गंदे पानी और कुछ मामलों में कीटनाशकों के इस्तेमाल से भी पानी में आ सकता है. यही ब्रोमाइड जब पानी को ओजोन से ट्रीट किया जाता है तो ब्रोमेट में बदल सकता है. इसलिए बोतलबंद पानी तैयार करने की प्रक्रिया में ब्रोमाइड के स्तर पर नजर रखना जरूरी माना जाता है.





बोतलबंद पानी में ओजोन का इस्तेमाल क्यों होता है?

पानी को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए कई पैकेज्ड वाटर कंपनियां ओजोन का इस्तेमाल करती हैं. यह पानी को डिसइंफेक्ट करने का एक तरीका है और इसमें क्लोरीन का इस्तेमाल जरूरी नहीं होता. लेकिन अगर पानी में पहले से ब्रोमाइड मौजूद है तो ओजोन के संपर्क में आने पर ब्रोमेट बनने की संभावना रहती है. यही वजह है कि पानी की ट्रीटमेंट प्रक्रिया के दौरान ब्रोमाइड की मात्रा को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है.

क्या हर बोतलबंद पानी में ब्रोमेट होता है?

ऐसा नहीं है कि हर बोतलबंद पानी में ब्रोमेट जरूर मौजूद होता है. दिए गए Erunwas के मुताबिक, ज्यादातर बोतलबंद पानी सुरक्षा मानकों का पालन करता है. हालांकि कुछ मामलों में ब्रोमेट की थोड़ी मात्रा मिलने की बात सामने आई है. इसी वजह से पानी की नियमित जांच और ट्रीटमेंट प्रक्रिया पर निगरानी जरूरी होती है. अगर पानी में ब्रोमाइड की मात्रा ज्यादा है और ओजोन ट्रीटमेंट को सही तरीके से नियंत्रित नहीं किया गया तो ब्रोमेट बनने का खतरा बढ़ सकता है.

ब्रोमेट कितना खतरनाक है?

ब्रोमेट को लेकर सबसे बड़ी चिंता लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से जुड़ी है. लगातार ब्रोमेट के संपर्क में रहने से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है. इसके अलावा किडनी और नर्वस सिस्टम पर भी असर पड़ने की आशंका बताई गई है. इसी वजह से पीने के पानी में ब्रोमेट की मात्रा को लेकर तय सीमा रखी जाती है. अंतरराष्ट्रीय मानकों में EPA ने पीने के पानी में ब्रोमेट की सीमा 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर तय की है.





हालांकि सिर्फ किसी पानी में ब्रोमेट की मौजूदगी का मतलब यह नहीं है कि उसे पीने से तुरंत कोई नुकसान हो जाएगा. चिंता मुख्य रूप से लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने को लेकर है. इसलिए पानी में इसकी मात्रा को तय सीमा के अंदर रखना जरूरी है.

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किन लोगों को ज्यादा सावधानी की जरूरत?

बच्चों, गर्भवती महिलाओं और उन लोगों के लिए लगातार दूषित पानी के संपर्क से बचना खास तौर पर जरूरी माना जाता है जो नियमित रूप से बोतलबंद पानी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में पानी की क्वालिटी और उसकी जांच पर ध्यान देना जरूरी है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें

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