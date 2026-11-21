हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोSpecial Scooters for Differently Abled: दिव्यांगों की राह आसान कर रहीं ये कंपनियां, बनाती हैं खास स्कूटी
Special Scooters for Differently Abled: दिव्यांगों की राह आसान कर रहीं ये कंपनियां, बनाती हैं खास स्कूटी
Special Scooters for Differently Abled: दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कंपनियां खास तीन-पहिया और चार-पहिया स्कूटी व रेट्रो-फिटमेंट किट तैयार कर रही हैं.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 21 Nov 2026 05:30 PM (IST)
Special Scooters for Differently Abled:
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आज के समय में आत्मनिर्भरता हर किसी का अधिकार है और ऑटोमोबाइल कंपनियां दिव्यांगजनों के सफर को आसान बनाने के लिए लगातार काम कर रही हैं. पहले जहां दिव्यांगों को लोकल वर्कशॉप से जुगाड़ वाले पहिये लगवाने पड़ते थे. वहीं अब कई दिग्गज कंपनियां खास तौर पर डिजाइन की गई सुरक्षित और भरोसेमंद स्कूटी तैयार कर रही हैं.
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इस लिस्ट में सबसे पहला और भरोसेमंद नाम टीवीएस मोटर कंपनी का आता है. कंपनी अपने लोकप्रिय मॉडल टीवीएस जुपिटर और XL100 के लिए इन-हाउस और ARAI से प्रमाणित रेट्रो-फिटमेंट किट उपलब्ध कराती है. जबकि मजबूत सस्पेंशन और अधिक पहियों की वजह से यह स्कूटी खराब रास्तों पर भी बेहतरीन बैलेंस प्रदान करती है.
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जबकि हीरो मोटोकॉर्प भी दिव्यांगों की सुविधा के लिए अपनी पॉपुलर स्कूटी प्लेजर प्लस और डेस्टिनी के साथ खास साइड-व्हील अटैचमेंट किट ऑफर करती है. कंपनी की यह आधिकारिक फिटमेंट बेहद हल्की और टिकाऊ स्टील से बनी होती है. जिससे स्कूटी के माइलेज और इंजन पर कोई अधिक दबाव नहीं पड़ता और राइडर को पूरा कॉन्फिडेंस मिलता है.
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इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में दिल्ली स्थित कंपनी कोमाकी ने अपनी खास थ्री-व्हीलर इलेक्ट्रिक स्कूटी कोमाकी XGT X5 लॉन्च की है. इस स्कूटी में मैकेनिकल पार्किंग लॉक का अनोखा फीचर दिया गया है. जिससे ढलान पर भी गाड़ी पीछे नहीं लुढ़कती. एक बार फुल चार्ज होने पर यह स्कूटी करीब 70 से 90 किलोमीटर तक की रेंज आसानी से दे देती है.
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जबकि इसी तरह एमो मोबिलिटी की जॉन्टी 3-व्हीलर इलेक्ट्रिक स्कूटी भी दिव्यांगजनों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है. इसमें आगे डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम और रिवर्स गियर जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलती हैं. कम वजन और चौड़े फुटरेस्ट के कारण इस पर बैठना और इसे तंग गलियों में मोड़ना बेहद आसान रहता है.
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बता दें कि होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया की एक्टिवा भी अधिकृत रेट्रो-फिटमेंट किट के साथ दिव्यांगों की पहली पसंद बनी हुई है. इसके अलावा वारिवो और टुनवाल जैसी इलेक्ट्रिक कंपनियां भी विशेष रूप से थ्री-व्हीलर मोबिलिटी स्कूटर बना रही हैं. जिनमें आरामदायक बैक-सपोर्ट वाली सीट और सामान रखने के लिए पर्याप्त जगह दी जाती है.