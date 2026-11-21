इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में दिल्ली स्थित कंपनी कोमाकी ने अपनी खास थ्री-व्हीलर इलेक्ट्रिक स्कूटी कोमाकी XGT X5 लॉन्च की है. इस स्कूटी में मैकेनिकल पार्किंग लॉक का अनोखा फीचर दिया गया है. जिससे ढलान पर भी गाड़ी पीछे नहीं लुढ़कती. एक बार फुल चार्ज होने पर यह स्कूटी करीब 70 से 90 किलोमीटर तक की रेंज आसानी से दे देती है.