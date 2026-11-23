तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की दोस्त एक्ट्रेस तृषा कृष्णन क्या राजनीति में आएंगी? सोमवार (23 नवंबर) को उनके नाम पर कथित समर्थकों ने तिरुनेलवेली में 'यंग रिवोल्यूशनरी लीडर त्रिशा फोरम' लॉन्च किया.

फोरम के पोस्टर में तृषा हरी साड़ी पहने हुए हाथ जोड़े हुए हैं. लोगो के डिजाइन में भी हरे रंग का इस्तेमाल किया गया है. यह रंग AIADMK से जुड़ा है, जिसे कभी तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता लीड करती थीं.

क्या बोले समर्थक?

समर्थकों ने कहा कि हमने इसकी शुरुआत इस उम्मीद के साथ की है कि तृषा कृष्णन राजनीति में आएंगी और हमारे साथ जुड़ेंगी. उनका मकसद सत्ता के पदों को हासिल करना नहीं, बल्कि तमिलनाडु के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना है.

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कई कार्यक्रमों में साथ नजर आ चुके हैं तृषा और विजय

बता दें कि तृषा, सीएम विजय के चुनावी अभियान से लेकर अब तक कई मौकों पर उनके साथ नजर आ चुकी हैं. हाल ही में विजय वाईएस अनिल रेड्डी की बेटी श्रेया और उज्जवल के शादी के रिसेप्शन में पहुंचे थे. इस दौरान तृषा भी दिखीं.

दोनों दोनों ब्रिटेन में अजित कुमार के रेसिंग इवेंट में भी पहुंचे थे. इससे पहले स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में अभिनेत्री पहली पंक्ति में बैठी नजर आईं थी. विपक्षी पार्टियां समय समय पर तृषा का जिक्र करते हुए तंज कसती रही है.

तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने अभिनेत्री तृषा कृष्णन और मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के संबंध को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. बाद में उन्हें जमानत मिल गई.

इसके बाद मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए चेताया. मुख्यमंत्री ने सितंबर में कहा कि ''राजनीतिक आलोचना तीखी हो सकती है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए.''