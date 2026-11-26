Suzuki Ignis EV: छोटी कार में बड़ा धमाका, Suzuki Ignis अब बनेगी Electric Car
Suzuki Ignis EV: Suzuki ने अपनी पॉपुलर कार Ignis को इलेक्ट्रिक अवतार में पेश किया है. 26 kWh LFP बैटरी, 90 bhp पावर और 50 kW फास्ट चार्जिंग वाली यह कार 2027 में लॉन्च होगी. जानें पूरी डिटेल.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 26 Nov 2026 01:23 PM (IST)
Suzuki Ignis EV 2027: जापानी कार कंपनी सुजुकी ने अपनी लोकप्रिय और स्टाइलिश छोटी कार इग्निस को अब एक बिल्कुल नए इलेक्ट्रिक अवतार में पेश कर दिया है. हालांकि इसे अभी यूरोपीय बाजार के लिए अनवील किया गया है. लेकिन इसके दमदार फीचर्स और किफायती अंदाज ने दुनिया भर के ऑटोमोबाइल लवर्स के बीच हलचल मचा दी है.
1/8
बात करें शेप और डिज़ाइन की तो सुजुकी इग्निस ईवी जापान में बिकने वाली e-Sky से प्रेरित है. लेकिन यह उससे ज्यादा लंबी और चौड़ी है. इसकी लंबाई 3,570 मिमी, चौड़ाई 1,565 मिमी और व्हीलबेस 2,460 मिमी रखा गया है. महज 1,080 किलोग्राम वजन और 4.5 मीटर के टर्निंग रेडियस के साथ यह भीड़भाड़ वाले शहरों की पतली गलियों के लिए बेहतरीन है.
2/8
जबकि एक्सटीरियर और केबिन लेआउट में कंपनी ने इग्निस की खास बॉक्सी पहचान को बरकरार रखा है. जिससे अंदर भरपूर हेडरूम मिलता है. फ्रंट में डार्क पैनल से जुड़ी लाइट्स और व्हील-आर्क क्लैडिंग इसे रगेड लुक देती हैं. जबकि इसके 4-सीटर केबिन में बेहद सरल डैशबोर्ड दिया गया है. ताकि पेट्रोल कार से इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट होने वाले ग्राहकों को आसानी हो.
3/8
वहीं पावरट्रेन और बैटरी पैक की बात करें तो इसे डेडिकेटेड HEARTECT-e इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है. इसमें 26 kWh का सुरक्षित लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी पैक और फ्रंट एक्सल पर लगी इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है. यह मोटर 90 bhp की पावर और 133 Nm का टॉर्क जेनरेट करती है. जो रोजमर्रा की ड्राइविंग के लिए काफी है.
4/8
चार्जिंग स्पीड और रेंज के मामले में भी यह कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार काफी बेहतरीन साबित होती है. क्योंकि यह गाड़ी 7.4 kW एसी चार्जर से लगभग 4 घंटे में और 50 kW डीसी फास्ट चार्जर से महज 30 मिनट से भी कम समय में चार्ज हो जाती है. हालांकि कंपनी ने इसकी आधिकारिक रेंज नहीं बताई है. लेकिन उम्मीद है कि यह करीब 300 किलोमीटर तक चलेगी.
5/8
जबकि कीमत और लॉन्च डेट की बात करें तो सुजुकी इग्निस ईवी को साल 2027 की गर्मियों में यूरोपीय बाजार में बिक्री के लिए उतार सकती है. भारतीय रुपयों के हिसाब से इसकी शुरुआती कीमत करीब 9.50 लाख से 10 लाख रुपये के आसपास हो सकती है.
6/8
भारतीय बाजार के हिसाब से देखें तो मारुति सुजुकी ने अप्रैल 2026 में पेट्रोल इंजन वाली इग्निस हैचबैक की बिक्री बंद कर दी थी. ऐसे में ग्लोबल लेवल पर इस लोकप्रिय नाम की इलेक्ट्रिक वापसी ने भारतीय ग्राहकों के बीच भी उम्मीदें जगा दी हैं कि कंपनी भविष्य में इसे देश के बजट ईवी सेगमेंट में उतार सकती है.
7/8
इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च होने के बाद इसका सीधा मुकाबला डेसिया स्प्रिंग, रेनो ट्विंगो और BYD डॉल्फिन सर्फ जैसी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कारों से होगा. कम वजन, मजबूत LFP बैटरी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के चलते यह कार पहली बार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले परिवारों के लिए एक भरोसेमंद और पैसा वसूल पैकेज बन सकती है.
8/8
अगर आप भी शहर के रोजमर्रा के सफर के लिए एक छोटी, किफायती और आसान ड्राइविंग वाली इलेक्ट्रिक कार का इंतजार कर रहे हैं. तो सुजुकी की इस नई पेशकश पर नजर जरूर रखें. हालांकि भारत में इसके लॉन्च पर अभी आधिकारिक मुहर नहीं लगी है लेकिन आने वाले महीनों में मारुति की ईवी रणनीति से तस्वीर और साफ हो जाएगी.