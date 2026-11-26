चार्जिंग स्पीड और रेंज के मामले में भी यह कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार काफी बेहतरीन साबित होती है. क्योंकि यह गाड़ी 7.4 kW एसी चार्जर से लगभग 4 घंटे में और 50 kW डीसी फास्ट चार्जर से महज 30 मिनट से भी कम समय में चार्ज हो जाती है. हालांकि कंपनी ने इसकी आधिकारिक रेंज नहीं बताई है. लेकिन उम्मीद है कि यह करीब 300 किलोमीटर तक चलेगी.