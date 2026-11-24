हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोUpcoming Car Launches November: कुछ ही दिनों एक से बढ़कर एक कारें होंगी लॉन्च, कीमत और फीचर्स कर देंगे हैरान
Upcoming Car Launches November: कुछ ही दिनों एक से बढ़कर एक कारें होंगी लॉन्च, कीमत और फीचर्स कर देंगे हैरान
Upcoming Car Launches November: नवंबर 2026 के आखिरी हफ्ते में Toyota Innova Hycross फेसलिफ्ट, MINI Cooper SE और VinFast VF3 लॉन्च होने जा रही हैं. जानें इनकी कीमत और खास फीचर्स.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 24 Nov 2026 06:27 PM (IST)
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इस लिस्ट में सबसे पहला नाम टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट का है. जो की 25 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा. खास बात यह है कि यह भारत की पहली फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार हो सकती है. जिसमें 2.0-लीटर इंजन के साथ नई ग्रिल, स्लीक हेडलैंप और अपडेटेड अलॉय व्हील्स मिलेंगे.
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वहीं दूसरी बड़ी पेशकश लग्जरी इलेक्ट्रिक सेगमेंट से है. जहां 27 नवंबर को नई जनरेशन मिनी कूपर एसई भारत में लॉन्च होने जा रही है. इसमें 54.2kWh का बैटरी पैक और 218hp की पावरफुल मोटर दी गई है. जो महज 6.7 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार और 402 किलोमीटर की रेंज देती है.
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जबकि स्टैंडर्ड मॉडल के साथ कंपनी इसका खास पॉल स्मिथ एडिशन भी बाजार में उतारेगी. जिसे मशहूर ब्रिटिश फैशन डिजाइनर के साथ मिलकर तैयार किया गया है. इस स्पेशल एडिशन में स्टेटमेंट ग्रे, इंस्पायर्ड व्हाइट और मिडनाइट ब्लैक जैसे तीन एक्सक्लूसिव रंगों के साथ नॉटिंघम ग्रीन या जेट ब्लैक रूफ फिनिश का ऑप्शन मिलेगा.
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वहीं किफायती इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के लिए वियतनाम की कंपनी विनफास्ट भी अपनी एंट्री-लेवल ईवी VinFast VF3 लॉन्च कर सकती है. जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक यह 2-डोर वाली छोटी बॉक्सी इलेक्ट्रिक कार 25 नवंबर के आसपास बाजार में आ सकती है. जो देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियों में शामिल होगी.
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VinFast VF3 के केबिन में ऑल-ब्लैक थीम के साथ आधुनिक और व्यावहारिक फीचर्स दिए जाएंगे. जो रोजमर्रा के शहरी सफर को बेहद आसान बनाएंगे. कंपनी का दावा है कि यह कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार सिंगल फुल चार्ज पर लगभग 215 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज देने में सक्षम होगी. जिससे बार-बार चार्जिंग की टेंशन नहीं रहेगी.
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बता दें कि इन तीनों अपकमिंग गाड़ियों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये अलग-अलग बजट और जरूरत वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर लाई जा रही हैं. जहां इनोवा हाइक्रॉस बड़े परिवारों और फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक को बढ़ावा देगी. वहीं मिनी कूपर एसई प्रीमियम और स्पोर्टी इलेक्ट्रिक ड्राइविंग का शानदार अनुभव कराएगी.
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जबकि दूसरी तरफ विनफास्ट VF3 जैसी किफायती इलेक्ट्रिक कार उन खरीदारों के लिए बेहतरीन ऑप्शन साबित होगी जो कम बजट में पहली बार इलेक्ट्रिक वाहन अपनाना चाहते हैं. नवंबर के इस आखिरी हफ्ते में होने वाले ये धमाकेदार लॉन्च भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार को एक नए लेवल पर ले जाएंगे.
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अगर आप भी इस महीने के अंत में एक नई, आधुनिक और भविष्य की तकनीक से लैस कार खरीदने की योजना बना रहे हैं. तो अगले कुछ दिनों में होने वाले इन लॉन्च पर अपनी नजर जरूर बनाए रखें. कीमत और फीचर्स की आधिकारिक घोषणा के बाद अपने नजदीकी शोरूम पर जाकर टेस्ट ड्राइव जरूर लें.