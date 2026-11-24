अगर आप भी इस महीने के अंत में एक नई, आधुनिक और भविष्य की तकनीक से लैस कार खरीदने की योजना बना रहे हैं. तो अगले कुछ दिनों में होने वाले इन लॉन्च पर अपनी नजर जरूर बनाए रखें. कीमत और फीचर्स की आधिकारिक घोषणा के बाद अपने नजदीकी शोरूम पर जाकर टेस्ट ड्राइव जरूर लें.