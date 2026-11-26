Toyota Innova Hycross EMI: पिछले कुछ दिनों से Toyota Innova Hycross फेसलिफ्ट मॉडल की जमकर चर्चा हो रही थी. जबकि अब कंपनी ने देश के पहले फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन गाड़ी को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने गाड़ी की कीमत19.59 लाख रुपये रखी है. जो टॉप वेरिएंट के लिए 31.99 लाख रुपये तक जाती है.

अगर आप इस प्रीमियम फैमिली एमपीवी को एकमुश्त रकम देने के बजाय लोन पर खरीदने की सोच रहे हैं. तो इसकी महीने की किस्त का गणित समझना बेहद जरूरी है. चलिए इस खबर में हम आसान भाषा में नई इनोवा हाईक्रॉस के बेस मॉडल और हाइब्रिड मॉडल की डाउन पेमेंट और EMI का पूरा कैलकुलेशन समझते हैं.

कितनी है बेस पेट्रोल वेरिएंट की कीमत?

बता दें कि नई इनोवा हाईक्रॉस का शुरुआती वेरिएंट GX पेट्रोल है. जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 19.59 लाख रुपये है. दिल्ली जैसे राज्य में आरटीओ रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और अन्य टैक्स जोड़ने के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 22.98 लाख रुपये के आसपास बैठती है. अगर आप इस कार के लिए 4 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं. तो आपको बैंक से लगभग 18.98 लाख रुपये का कार लोन लेना होगा.

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5 साल और 7 साल के लोन पर कितना खर्च?

जानकारी के लिए बता दें अगर आप 18.98 लाख रुपये का लोन 9 प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर 5 साल के लिए लेते हैं. तो आपकी मासिक EMI करीब 39,400 रुपये बनेगी.

वहीं अगर आप इस EMI को कम रखना चाहते हैं और 7 साल की अवधि चुनते हैं. तो आपकी EMI घटकर लगभग 30,500 रुपये प्रति महीने रह जाएगी. लंबी अवधि में किस्त तो कम हो जाती है. लेकिन कुल ब्याज थोड़ा ज्यादा चुकाना पड़ता है.

फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड वेरिएंट का भी जानें हिसाब

बता दें कि अगर आप नई इनोवा हाईक्रॉस का सबसे किफायती फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट G खरीदना चाहते हैं. तो इसकी एक्स-शोरूम कीमत 19.99 लाख रुपये है. जबकि इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 23.45 लाख रुपये तक पहुंचती है.

वहीं इस पर 4.45 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करने के बाद 19 लाख रुपये के लोन पर 9 प्रतिशत ब्याज दर से 5 साल के लिए करीब 39,440 रुपये और 7 साल के लिए लगभग 30,540 रुपये की EMI बनेगी.

इन बातों का रखें ध्यान

आपको बता दें कि कार लोन की सटीक EMI आपके शहर के रोड टैक्स, चुने गए इंश्योरेंस प्लान और आपके क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करती है. अच्छा सिबिल स्कोर होने पर बैंक कम ब्याज दर पर लोन ऑफर करते हैं.

जिससे हर महीने अच्छी बचत हो सकती है. जबकि इसके अलावा त्योहारी या लॉन्च ऑफर्स के तहत प्रोसेसिंग फीस में छूट भी मिल सकती है. इसलिए बुकिंग से पहले अलग-अलग बैंकों की दरों की तुलना जरूर करें.

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