Maruti Ertiga vs XL6: भारतीय बाजार में जब भी एक भरोसेमंद और किफायती फैमिली कार खरीदने की बात आती है, तो मारुति सुजुकी की दो गाड़ियां सबसे पहले ध्यान में आती हैं. पहली है मारुति अर्टिगा, जो लंबे समय से देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली एमपीवी बनी हुई है, और दूसरी है मारुति XL6, जिसे कंपनी अपने प्रीमियम नेक्सा शोरूम के जरिए बेचती है.

दोनों ही गाड़ियां एक ही प्लेटफॉर्म और इंजन पर बनी हैं, लेकिन इनकी सीटिंग, फीचर्स और कीमत में बड़ा अंतर है. ऐसे में अपने परिवार के लिए सही कार चुनने से पहले इन दोनों के बीच के फर्क को समझना बेहद जरूरी है.

कीमत और वेरिएंट का अंतर

दोनों कारों की तुलना में सबसे पहला और बड़ा अंतर कीमत का है. मारुति अर्टिगा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 8.90 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 13.19 लाख रुपये तक जाती है. दूसरी ओर, मारुति XL6 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 11.62 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट के लिए 14.68 लाख रुपये तक जाती है. अर्टिगा के बेस मॉडल किफायती होने की वजह से यह कम बजट वाले खरीदारों की पहली पसंद बनती है.

सीटिंग क्षमता और केबिन का आराम

परिवार के सदस्यों की संख्या के हिसाब से दोनों गाड़ियों का चुनाव बिल्कुल अलग हो जाता है. मारुति अर्टिगा एक प्रॉपर 7-सीटर कार है, जिसकी दूसरी पंक्ति में बेंच सीट मिलती है. यदि आपका परिवार बड़ा है या अक्सर सात लोग एक साथ सफर करते हैं, तो अर्टिगा ज्यादा व्यावहारिक साबित होती है. इसके विपरीत, मारुति XL6 एक 6-सीटर प्रीमियम एमपीवी है.

इसमें दूसरी पंक्ति में बेंच सीट की जगह दो अलग-अलग कैप्टन सीटें दी गई हैं. कैप्टन सीटों की वजह से XL6 में बैठने वाले यात्रियों को ज्यादा आराम, बेहतर लेगरूम और तीसरी पंक्ति तक जाने के लिए आसान रास्ता मिलता है.

इंजन और माइलेज में कितनी समानता

इंजन और परफॉर्मेंस के मामले में दोनों कारें लगभग एक जैसी हैं. अर्टिगा और XL6 दोनों में 1.5-लीटर का K15C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 102 बीएचपी के करीब पावर और 136.8 से 139 एनएम तक का टॉर्क जनरेट करता है. दोनों गाड़ियों में 5-स्पीड मैनुअल और पैडल शिफ्टर्स के साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है.

माइलेज की बात करें तो पेट्रोल में अर्टिगा 20.3 से 20.51 किमी प्रति लीटर और XL6 20.27 से 20.97 किमी प्रति लीटर तक का दावा करती है. दोनों ही कारें फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी विकल्प में भी उपलब्ध हैं, जहां इनका माइलेज 26 किमी प्रति किलोग्राम से अधिक रहता है.

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फीचर्स और डिजाइन का फर्क

XL6 का बाहरी लुक अर्टिगा के मुकाबले ज्यादा बोल्ड और एसयूवी जैसा दिखाई देता है, जिसमें चारों तरफ बॉडी क्लैडिंग, एलईडी हेडलाइट्स और बड़े 16-इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं. इसके अलावा XL6 के टॉप वेरिएंट्स में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 360-डिग्री कैमरा और यूवी-कट ग्लास जैसे कुछ अतिरिक्त प्रीमियम फीचर्स भी दिए गए हैं.

वहीं सुरक्षा के लिहाज से अब दोनों ही गाड़ियों में 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड असिस्ट जैसे जरूरी फीचर्स मिलते हैं. यदि आपका बजट कम है और आपको 7 लोगों के बैठने की जगह चाहिए तो अर्टिगा बेहतर है, जबकि 6 लोगों के परिवार और प्रीमियम आराम के लिए XL6 सही विकल्प है.

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