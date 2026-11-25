Xiaomi SUV: घर खरीदना भूल जाएंगे, Xiaomi की इस SUV में मिल रहा सबकुछ
Xiaomi SUV: Xiaomi Skynomad N90 Max Studio Edition SUV किसी चलते-फिरते घर से कम नहीं है. इसमें लिफ्टिंग रूफ, डबल बेड, 30-इंच प्रोजेक्टर और 1688 किमी की रेंज मिलती है. जानें कीमत.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 25 Nov 2026 01:39 PM (IST)
Xiaomi SUV: ऐसा कई बार हम देखते हैं की जब बड़ी SUV कारों को उनके शानदार केबिन स्पेस के चलते मजाक में पहियों पर चलता-फिरता फ्लैट कहा जाता है. लेकिन चीनी टेक शाओमी ने इसे हकीकत में बदल दिया है. क्योंकि कंपनी ने अपनी फ्लैगशिप एसयूवी Xiaomi Skynomad N90 Max Studio Edition पेश की है. जो किसी 1-BHK घर से कम नहीं है. चलिए जानतें हैं कैसे?
1/8
बता दें कि इस एसयूवी की सबसे अनोखी खासियत इसका दो मंजिला केबिन और फैक्ट्री-फिटेड इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग रूफ है. क्योंकि सिर्फ एक बटन दबाते ही इसकी छत ऊपर उठ जाती है और ऊपर एक लॉफ्ट-स्टाइल बेडरूम तैयार हो जाता है. इसमें लगा बेड बोर्ड और 30 मिमी का आरामदायक मैट्रेस 200 किलोग्राम तक का वजन आसानी से संभाल सकता है.
2/8
इतना ही नहीं छत पूरी तरह खुलने के बाद 6 फीट तक लंबा व्यक्ति भी कार के पिछले हिस्से में आसानी से सीधा खड़ा हो सकता है. निचले हिस्से की सीटों को भी महज 30 सेकंड के भीतर 1.87×1.24 मीटर के बड़े डबल बेड में बदला जा सकता है. जबकि सर्दियों में गर्माहट के लिए इसमें 38 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने वाला हीटिंग फ्लोर भी मिलता है.
3/8
जबकि एंटरटेनमेंट और लग्जरी सुविधाओं के मामले में यह कार किसी प्रीमियम होटल के कमरे से कम नहीं है. इसके अंदर 30-इंच का इंटीग्रेटेड प्रोजेक्टर स्क्रीन दिया गया है. जो केबिन में प्राइवेसी पार्टीशन का काम भी करता है. साथ ही खिड़कियों पर ब्लैकआउट पर्दे ऊपरी मंजिल के लिए अलग एसी वेंट्स और 18W फास्ट चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं.
4/8
वहीं रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए केबिन में फ्लोटिंग बेडसाइड टेबल, 20 लीटर का स्टोरेज कैबिनेट और वार्म रिंग लाइट के साथ 11.5-इंच का वैनिटी मिरर भी शामिल किया गया है. इसके अलावा बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या लैपटॉप चलाने के लिए कार में 220V और 15V के पावर सॉकेट्स की सुविधा भी दी गई है.
5/8
जबकि पावरट्रेन और रेंज की बात करें तो इस भारी-भरकम SUV में 76 kWh की बड़ी बैटरी और डुअल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम के साथ 1.5-लीटर का टर्बो-पेट्रोल रेंज एक्सटेंडर इंजन मिलता है. यह कार अकेले बैटरी पर 460 किमी और पेट्रोल जनरेटर की मदद से कुल 1,700 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देने में सक्षम है और महज 5.9 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है.
6/8
वहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस इस SUV के डैशबोर्ड पर 16.1-इंच का 3K टचस्क्रीन, ड्राइवर के लिए डिजिटल क्लस्टर, 20-इंच का बड़ा हेड्स-अप डिस्प्ले और पीछे बैठे यात्रियों के लिए 21.4-इंच की स्क्रीन दी गई है. पूरा केबिन शाओमी के एडवांस HyperOS सिस्टम पर काम करता है. जो स्मार्ट होम डिवाइसेज की तरह सहज अनुभव देता है.
7/8
सेफ्टी के मामले में भी कंपनी ने कोई समझौता नहीं किया है और इसमें चारों तरफ कुल 12 एयरबैग्स दिए गए हैं. इसके अलावा 11 हाई-डेफिनिशन कैमरे, 12 अल्ट्रासोनिक रडार, एडवांस LiDAR सेंसर और 25 तरह के ADAS सेफ्टी फीचर्स इस विशाल एसयूवी को हर सफर में बेहद सुरक्षित और आसान बनाते हैं.
8/8
जबकि कीमत की बात करें तो चीनी बाजार में शाओमी की इस शानदार एसयूवी की कीमत भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 45 लाख रुपये रखी गई है. हालांकि भारत में इसके लॉन्च को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है लेकिन कैंपिंग और लंबी रोड ट्रिप के शौकीनों के लिए यह किसी सपनों के घर से कम नहीं है.