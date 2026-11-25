इतना ही नहीं छत पूरी तरह खुलने के बाद 6 फीट तक लंबा व्यक्ति भी कार के पिछले हिस्से में आसानी से सीधा खड़ा हो सकता है. निचले हिस्से की सीटों को भी महज 30 सेकंड के भीतर 1.87×1.24 मीटर के बड़े डबल बेड में बदला जा सकता है. जबकि सर्दियों में गर्माहट के लिए इसमें 38 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने वाला हीटिंग फ्लोर भी मिलता है.