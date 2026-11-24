इस शाही शादी में सबसे ज्यादा सुर्खियां होने वाले दामाद ऋषिकेश कुमार को मिले तोहफे ने बटोरी हैं. क्योंकि अनंत सिंह ने अपने दामाद के लिए करीब 3 से 3.5 करोड़ रुपये कीमत वाली सफेद लैंड रोवर डिफेंडर SUV खरीदी है. जिसे तिलक समारोह के दौरान ही दे दिया गया और यह गाड़ी पहले ही पटना आवास पर पहुंच चुकी थी.