हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोAnant Singh Daughter Wedding: अनंत सिंह की बेटी की शादी या लग्जरी कारों का शो, गिफ्ट देख उड़ जाएंगे होश
Anant Singh Daughter Wedding: अनंत सिंह की बेटी की शादी या लग्जरी कारों का शो, गिफ्ट देख उड़ जाएंगे होश
Anant Singh Daughter Wedding: बिहार के विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी में 3.5 करोड़ की डिफेंडर, बीएमडब्ल्यू और घुड़दौड़ के विजेता को महिंद्रा थार जैसे तोहफे चर्चा में हैं.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 24 Nov 2026 07:20 PM (IST)
Anant Singh Daughter Wedding: बिहार के नेता अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है. पटना के पास नदवां में होने वाले इस भव्य आयोजन का माहौल किसी शादी से ज्यादा किसी बड़े ऑटो और लाइफस्टाइल शो जैसा लग रहा है. जहां महंगी गाड़ियों के तोहफों ने सबका ध्यान खींचा है. चलिए जानतें हैं इस शादी में कौन-कौन सी गाड़ियां जलवा बिखेर रही हैं.
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इस शाही शादी में सबसे ज्यादा सुर्खियां होने वाले दामाद ऋषिकेश कुमार को मिले तोहफे ने बटोरी हैं. क्योंकि अनंत सिंह ने अपने दामाद के लिए करीब 3 से 3.5 करोड़ रुपये कीमत वाली सफेद लैंड रोवर डिफेंडर SUV खरीदी है. जिसे तिलक समारोह के दौरान ही दे दिया गया और यह गाड़ी पहले ही पटना आवास पर पहुंच चुकी थी.
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डिफेंडर एसयूवी अपनी बेजोड़ रोड प्रेजेंस, शाही केबिन और दमदार ऑफ-रोड क्षमताओं के लिए जानी जाती है. खराब रास्तों से लेकर हाईवे तक हर जगह यह गाड़ी अपनी अलग पहचान बनाती है और ऐसे कीमती तोहफे ने शादी की रस्मों से पहले ही लोगों के बीच गाड़ियों को लेकर उत्सुकता जगा दी है.
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जबकि सिर्फ दामाद ही नहीं बल्कि अनंत सिंह के छोटे बेटे अभिनव के लिए भी एक लग्जरी BMW कार की चर्चा जोरों पर है. रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 नवंबर को होने वाले जनेऊ संस्कार के अवसर पर अभिनव को करीब एक करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत वाली यह प्रीमियम कार उपहार में दी जाएगी.
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शादी के आयोजन में एक और दिलचस्प ऑटोमोबाइल कनेक्शन घुड़दौड़ से जुड़ा है. जहां विजेता को इनाम के तौर पर महिंद्रा थार देने की बात सामने आई है. अपनी मजबूत बनावट और ऑफ-रोड अंदाज के लिए मशहूर थार को इनाम में रखे जाने से इस आयोजन की भव्यता और रोमांच दोनों ही कई गुना बढ़ गए हैं.
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100 गाड़ियों के काफिले के साथ तिलक की रस्मों से लेकर विशाल जयमाला मंच और लाखों मेहमानों के इंतजाम तक हर स्तर पर इस समारोह को बेहद भव्य रूप दिया जा रहा है. गाड़ियों के इन महंगे तोहफों और इनामों ने इस पारिवारिक आयोजन को आम शादियों से बिल्कुल अलग और चर्चा का केंद्र बना दिया है.
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देखा जाए तो भारतीय समाज में शादियों के दौरान महंगी और दमदार एसयूवी देने या चर्चा में रहने का चलन समय-समय पर सुर्खियां बनाता रहा है. डिफेंडर, बीएमडब्ल्यू और थार जैसी गाड़ियां जहां एक तरफ स्टेटस और ताकत का प्रतीक मानी जाती हैं. वहीं दूसरी तरफ इनके फीचर्स और कीमतों को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी रहती है.
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लेकिन ऐसे भव्य आयोजनों में महंगे तोहफों की चमक के बीच सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था और नियमों का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी होता है. इतने बड़े लेवल पर होने वाले समारोहों में गाड़ियों की आवाजाही और काफिले को लेकर प्रशासन और आयोजकों की तैयारी भी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है.
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कुल मिलाकर अनंत सिंह की बेटी की शादी से जुड़ी ये गाड़ियां और उनके तोहफे सोशल मीडिया से लेकर आम बातचीत तक हर जगह छाए हुए हैं. डिफेंडर से लेकर थार और बीएमडब्ल्यू तक इन चर्चित मॉडल्स की कीमत और शान ने इस शादी को एक यादगार और सुर्खियों भरा आयोजन बना दिया है.