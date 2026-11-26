Delhi non BS VI Vehicles: देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार कई नियम लागू कर चुकी है. जिसमें नॉन-BS-VI गाड़ियां भी शामिल हैं. अगर दिल्ली की सड़कों से सभी नॉन-BS-VI गाड़ियों को हटाकर उनकी जगह नई गाड़ियां लाई जाती हैं तो वाहन मालिकों की जेब पर करीब 75,831 करोड़ रुपये यानी लगभग 76 हजार करोड़ रुपये का भारी बोझ पड़ सकता है.

ऐसा इस लिए है क्योंकि ताजा आकलन के मुताबिक 2012 से 2026 के बीच दिल्ली में रजिस्टर हुई लाखों पेट्रोल कारों और दोपहिया वाहनों को बदलने में यह बड़ी रकम खर्च होगी. हालांकि अभी इस संबंध में कोई औपचारिक प्रतिबंध आदेश जारी नहीं हुआ है. लेकिन संभावित खर्च के आंकड़ों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है.

8.4 लाख कारों को बदलने में ही लगेंगे 67 हजार करोड़

बता दें कि आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में 2012 से 2026 के बीच करीब 8.4 लाख ऐसी पेट्रोल कारें रजिस्टर हुई हैं जो BS-VI मानकों पर खरी नहीं उतरतीं. यदि एक नई कार की औसत कीमत 8 लाख रुपये मानी जाए तो इन सभी कारों को बदलने का कुल खर्च अकेले करीब 67,182 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा. यह कुल अनुमानित खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा है. जिसका सीधा असर मध्यम वर्गीय परिवारों के बजट पर पड़ सकता है.

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17.3 लाख दोपहिया वाहनों

वहीं कारों के अलावा दिल्ली की सड़कों पर बड़ी संख्या में पुराने मानक वाले दोपहिया वाहन भी दौड़ रहे हैं. करीब 17.3 लाख नॉन-BS-VI बाइक और स्कूटर रजिस्टर हुए हैं.

अगर प्रति दोपहिया वाहन को बदलने का औसत खर्च 50,000 रुपये भी आंका जाए तो इस कैटेगरी में करीब 8,648 करोड़ रुपये का अधिक खर्च आएगा. दोनों केटेगरी को मिलाने पर यह आंकड़ा करीब 76 हजार करोड़ रुपये बैठता है.

कैसे तैयार किया गया है यह हिसाब?

जानकारी दें दे कि अधिकारियों का मानना है कि यह आकलन इस आधार पर किया गया है कि प्रतिबंध लगने पर हर पुराना वाहन मालिक नई गाड़ी खरीदेगा. हालांकि जमीनी हकीकत इससे थोड़ी अलग हो सकती है.

कई लोग गाड़ी की उम्र या दूसरे शहर जाने की वजह से नया वाहन नहीं खरीदेंगे. जबकि कुछ लोग छोटी कार की जगह बड़ी एसयूवी खरीद सकते हैं. जिससे वास्तविक खर्च घट या बढ़ सकता है.

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