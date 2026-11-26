How Engine Pistons Stay Cool: कार या बाइक से लंबा सफर करते समय इंजन लगातार हजारों आरपीएम की रफ्तार से काम करता है. इस दौरान सिलेंडर के भीतर ईंधन और हवा के जलने से गैसों का तापमान 2,000 से 2,500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि एल्युमिनियम मिश्रधातु से बने पिस्टन का गलनांक करीब 660 डिग्री सेल्सियस ही होता है. इसके बावजूद पिस्टन पिघलते क्यों नहीं. इसके पीछे इंजीनियरिंग के कुछ ऐसे कारण हैं, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे.

बेहद कम समय के लिए रहता है अत्यधिक तापमान

इंजन के सिलेंडर में 2,000 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गर्मी लगातार नहीं बनी रहती. यह अत्यधिक तापमान केवल पावर स्ट्रोक के दौरान एक सेकंड के हजारवें हिस्से यानी कुछ मिलीसेकंड के लिए ही पैदा होता है. जैसे ही ईंधन जलने से विस्फोट होता है और पिस्टन नीचे जाता है, अगले ही पल एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है और जली हुई गर्म गैसें साइलेंसर के रास्ते बाहर निकल जाती हैं.

इसके तुरंत बाद इनटेक वाल्व के जरिए बाहर की ठंडी हवा और ईंधन का नया मिश्रण सिलेंडर के भीतर आता है. लगातार और बेहद तेज गति से चलने वाले इस चक्र के कारण पिस्टन की धातु को इतना समय ही नहीं मिलता कि उसका तापमान गलनांक तक पहुंच सके.

एल्युमिनियम अलॉय की तेज ऊष्मा चालकता

पिस्टन बनाने के लिए शुद्ध एल्युमिनियम के बजाय सिलिकॉन, तांबा और अन्य धातुओं से बने खास एल्युमिनियम-सिलिकॉन अलॉय का इस्तेमाल किया जाता है. इस मिश्रधातु की सबसे बड़ी खासियत इसकी तेज ऊष्मा चालकता है. यह धातु गर्मी को अपने भीतर जमा रखने के बजाय बेहद तेजी से दूसरी सतह पर भेज देती है.

जब दहन के समय पिस्टन के ऊपरी हिस्से पर तेज गर्मी पड़ती है, तो वह तुरंत पिस्टन के किनारों पर लगी धातु की पिस्टन रिंग्स के जरिए सिलेंडर की बाहरी दीवारों में ट्रांसफर हो जाती है. इस तरह पिस्टन खुद को लगातार गर्मी से मुक्त रखता है.

कूलेंट और रेडिएटर का निरंतर सुरक्षा चक्र

पिस्टन रिंग्स के माध्यम से जो गर्मी सिलेंडर की दीवारों तक पहुंचती है, उसे बाहर निकालने का काम इंजन का कूलिंग सिस्टम करता है. इंजन ब्लॉक में सिलेंडर के चारों ओर खास रास्ते बने होते हैं, जिनमें कूलेंट लगातार घूमता रहता है. यह कूलेंट सिलेंडर की दीवारों की गर्मी को तुरंत सोख लेता है और गर्म होकर पाइप के जरिए गाड़ी के अगले हिस्से में लगे रेडिएटर तक जाता है.

रेडिएटर की पतली नलियों और पंखे की हवा के संपर्क में आकर यह कूलेंट फिर ठंडा होता है और दोबारा इंजन में लौट आता है. इसी निरंतर प्रक्रिया के कारण पिस्टन का वास्तविक तापमान आमतौर पर 200 से 300 डिग्री सेल्सियस के सुरक्षित स्तर पर ही बना रहता है.

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इंजन ऑयल और पिस्टन कूलिंग जेट्स

इंजन ऑयल का काम केवल धातु के पुर्जों के बीच घर्षण कम करना ही नहीं है, बल्कि यह पिस्टन को अंदर से ठंडा रखने में भी बड़ी भूमिका निभाता है. सिलेंडर की दीवार और पिस्टन के बीच इंजन ऑयल की एक पतली परत हमेशा बनी रहती है.

इसके अलावा, आधुनिक और अधिक क्षमता वाले इंजनों में पिस्टन के ठीक नीचे ऑयल कूलिंग जेट्स या नोजल लगे होते हैं. इंजन चलने पर ये जेट्स दबाव के साथ पिस्टन के निचले हिस्से पर लगातार ठंडे इंजन ऑयल का छिड़काव करते हैं. यह तेल पिस्टन की अंदरूनी गर्मी को सोखकर वापस नीचे ऑयल पैन में चला जाता है, जहां से पंप के जरिए ठंडा होकर दोबारा इस्तेमाल होता है.

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