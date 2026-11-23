वहीं बैटरी और रेंज की बात करें तो इस SUV में 33.67 kWh का लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी पैक दिया गया है. कंपनी के दावे के मुताबिक यह अकेले इलेक्ट्रिक मोड पर 210 किलोमीटर तक चल सकती है और पेट्रोल जनरेटर के साथ मिलकर इसकी कुल रेंज 1,240 किलोमीटर तक पहुंच जाती है. जबकि फास्ट चार्जिंग से 30 से 80 प्रतिशत चार्ज होने में महज 15 मिनट लगते हैं.