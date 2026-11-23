Chery iCar V25: Defender जैसा लुक, 1200KM की रेंज, आ गई नई SUV
Chery iCar V25: चेरी के iCar ब्रांड ने अपनी नई बॉक्सी EREV SUV iCar V25 लॉन्च कर दी है. जो 1,240 किमी तक की कंबाइंड रेंज और 455 PS तक की पावर देती है. जानिए कीमत, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 23 Nov 2026 07:31 PM (IST)
Chery iCar V25: चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी चेरी के सब-ब्रांड iCar ने अपनी नई बॉक्सी SUV iCar V25 को पेश कर दिया है. जिसका मस्कुलर और सीधा अंदाज देखकर डिफेंडर जैसी धाकड़ गाड़ियों की याद आ जाती है. इस रेंज-एक्सटेंडेड इलेक्ट्रिक एसयूवी की सबसे बड़ी खूबी इसकी 1,200 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज है.
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डिजाइन और साइज की बात करें तो iCar V25 को 4,636 मिमी लंबा, 1,920 मिमी चौड़ा और 1,855 मिमी ऊंचा बनाया गया है. जबकि इसका व्हीलबेस 2,820 मिमी का है. बॉक्सी स्टांस, 197 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस, 600 मिमी वाटर वेडिंग क्षमता और साइड-hinged टेलगेट पर लगे 22.7-लीटर स्टोरेज बॉक्स इसे असली एडवेंचर SUV वाला दमदार लुक देते हैं.
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जबकि पावरट्रेन और परफॉर्मेंस के मामले में यह गाड़ी काफी अलग तकनीक पर काम करती है. क्योंकि पहियों को ताकत हमेशा इलेक्ट्रिक मोटर से ही मिलती है. इसमें 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जनरेटर का काम करता है और बैटरी को चार्ज रखता है. डुअल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव वर्जन में यह करीब 455 PS तक की ताकत और 505 Nm टॉर्क देता है.
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वहीं बैटरी और रेंज की बात करें तो इस SUV में 33.67 kWh का लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी पैक दिया गया है. कंपनी के दावे के मुताबिक यह अकेले इलेक्ट्रिक मोड पर 210 किलोमीटर तक चल सकती है और पेट्रोल जनरेटर के साथ मिलकर इसकी कुल रेंज 1,240 किलोमीटर तक पहुंच जाती है. जबकि फास्ट चार्जिंग से 30 से 80 प्रतिशत चार्ज होने में महज 15 मिनट लगते हैं.
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जबकि केबिन और स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो डैशबोर्ड पर 15.4-इंच की 2.5K टचस्क्रीन मिलती है. जिसके साथ फिजिकल बटन और नॉब्स भी दिए गए हैं. पीछे की सीटें मोड़ने पर बूट स्पेस लगभग 1,000 लीटर तक हो जाता है और केबिन में कुल 41 स्टोरेज स्पेस मिलते हैं. जो लंबे सफर में परिवार के लिए काफी काम आते हैं.
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बता दें कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस और ऑफ-रोड काबिलियत के लिए इसमें सुपर फाल्कन 700+ सिस्टम और छत पर लगे LiDAR जैसे ऑप्शन मिलते हैं. साथ ही इसमें कई टेरेन ड्राइविंग मोड्स, हिल डिसेंट कंट्रोल और 200 किलोग्राम तक की छत लोड क्षमता दी गई है. जिससे रूफटॉप टेंट या सामान ले जाना आसान हो जाता है.
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इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत और उपलब्धता को लेकर भी खासी चर्चा है. जहां शुरुआती कीमत करीब 16 लाख रुपये के आसपास बताई जा रही है. चीन में लॉन्च होने के बाद राइट-हैंड-ड्राइव बाजारों जैसे मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी 2027 की शुरुआत में इसके आने की चर्चा तेज है.
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देखा जाए तो यह एसयूवी उन लोगों के लिए काफी दिलचस्प है जो बॉक्सी लुक और लंबी रेंज का मजा एक साथ चाहते हैं. इलेक्ट्रिक ड्राइविंग की शांति और लंबी दूरी के सफर में चार्जिंग की चिंता से आजादी इस तरह की रेंज-एक्सटेंडेड गाड़ियों को खास बनाती है.
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जानकारी दें दे कि फिलहाल भारत में इसके आने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. लेकिन ऐसी ग्लोबल SUVs की चर्चा भारतीय बाजार में भी तेजी से बढ़ रही है. अगर भविष्य में यह देश में आती है तो बॉक्सी और एडवेंचर एसयूवी पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए एक नया ऑप्शन जरूर बन सकती है.