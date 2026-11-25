Bharat NCAP Safest Cars: 5-स्टार सेफ्टी वाली 38 कारें, कौन बनी भारत की सबसे सुरक्षित कार?
Bharat NCAP Safest Cars: भारत NCAP की लिस्ट में 38 कारों को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. Mahindra XEV 9e और Tata Harrier EV संयुक्त रूप से देश की सबसे सुरक्षित कार बनी हैं. जानें पूरी लिस्ट.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 25 Nov 2026 06:33 PM (IST)
Bharat NCAP Safest Cars India: भारतीय कार मार्केट में अब सेफ्टी ग्राहकों की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है और भारत एनकैप के क्रैश टेस्ट ने इस दिशा में बड़ा चेंज लाया है. क्योंकि अब तक इस क्रैश टेस्ट में जांची गई गाड़ियों में से कुल 38 कारों ने एडल्ट सेफ्टी में पूरे 5-स्टार हासिल कर अपनी मजबूती साबित की है.
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इस लिस्ट में नंबर-1 पोजीशन पर संयुक्त रूप से दो इलेक्ट्रिक SUV Mahindra XEV 9e और Tata Harrier EV का कब्जा है. इन दोनों ही गाड़ियों ने एडल्ट सेफ्टी में 32 में से पूरे 32 अंक और चाइल्ड सेफ्टी में 49 में से 45 अंक यानी कुल 81 में से 77 पॉइंट हासिल किए हैं.
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जबकि तीसरे स्थान पर महिंद्रा की ही इलेक्ट्रिक कूपे एसयूवी Mahindra BE 6 का नाम है. जिसे एडल्ट प्रोटेक्शन में 31.97 अंक और चाइल्ड सेफ्टी में 45 अंक मिले हैं. कुल 76.97 पॉइंट के साथ यह गाड़ी भी सेफ्टी के मामले में किसी किले से कम नहीं है और टॉप-3 में अपनी जगह पक्की करती है.
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जबकि पेट्रोल-डीजल SUV सेगमेंट में Kia Seltos ने चौंकाते हुए सबसे ऊंचा स्कोर हासिल किया है. एडल्ट सेफ्टी में 31.70 अंक और चाइल्ड प्रोटेक्शन में 45 अंक के साथ इसने कई बड़ी और महंगी गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है. जिससे मिड-साइज एसयूवी खरीदारों का भरोसा काफी बढ़ा है.
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वहीं देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने भी सेफ्टी के मामले में जबरदस्त वापसी की है. कंपनी की नई मारुति विक्टोरिस ने 31.66 अंक और इलेक्ट्रिक SUV ई-विटारा ने 31.49 अंक हासिल कर टॉप लिस्ट में जगह बनाई है. जबकि डिजायर और ब्रेज़ा भी 5-स्टार रेटिंग पा चुकी हैं.
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बता दें कि सिर्फ महंगी और बड़ी SUV ही नहीं बल्कि किफायती कॉम्पैक्ट गाड़ियों ने भी क्रैश टेस्ट में शानदार प्रदर्शन किया है. टाटा पंच ईवी, हुंडई वेन्यू, टाटा पंच और किआ सिरोस जैसी कारों ने साबित किया है कि बजट कारों में भी बेहतरीन सुरक्षा मिल सकती है.
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जबकि इसके अलावा महिंद्रा थार रॉक्स, XEV 9S, टाटा सिएरा, स्कोडा काइलक, रेनो डस्टर, निसान टेक्टन और टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस जैसी लोकप्रिय गाड़ियों ने भी 5-स्टार रेटिंग हासिल की है. सेडान सेगमेंट में हुंडई वरना, मारुति डिजायर और होंडा अमेज भी अपने मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर के दम पर सुरक्षित ऑप्शन बनकर उभरी हैं.
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विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी कार को खरीदते समय केवल 5-स्टार रेटिंग देखना ही काफी नहीं है. बल्कि उसके एडल्ट और चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉइंट्स पर भी ध्यान देना चाहिए. एक ही स्टार रेटिंग मिलने के बावजूद अलग-अलग गाड़ियों के क्रैश टेस्ट स्कोर और उनमें मिलने वाले स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स में काफी अंतर हो सकता है.
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अगर आप भी अपने परिवार के लिए एक नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो लुक और माइलेज के साथ-साथ भारत एनकैप के इन सेफ्टी स्कोर को जरूर जांचें. मजबूत बॉडी शेल, 6 एयरबैग्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल से लैस ये गाड़ियां भारतीय सड़कों पर आपके हर सफर को सुरक्षित बनाएंगी.