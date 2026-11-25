विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी कार को खरीदते समय केवल 5-स्टार रेटिंग देखना ही काफी नहीं है. बल्कि उसके एडल्ट और चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉइंट्स पर भी ध्यान देना चाहिए. एक ही स्टार रेटिंग मिलने के बावजूद अलग-अलग गाड़ियों के क्रैश टेस्ट स्कोर और उनमें मिलने वाले स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स में काफी अंतर हो सकता है.