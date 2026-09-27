Bullet से Hunter तक, कौन सी Royal Enfield बाइक है आपके लिए खास?

जबकि दूसरी तरफ अगर आपको वही पुराना क्लासिक रोड प्रेजेंस और दबदबा चाहिए तो बुलेट 350 का कोई तोड़ नहीं है. नए J-सीरीज इंजन के साथ आने के बाद इसमें वाइब्रेशन काफी कम हो गई है लेकिन इसका सिग्नेचर लुक और थंप आज भी बरकरार है. जो लोग रॉयल एनफील्ड की पुरानी लिगेसी और सिंपल विंटेज फील से प्यार करते हैं उनके लिए यह बाइक आज भी पहली पसंद बनी हुई है.