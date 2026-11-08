दिवाली का त्योहार रोशनी, खुशियों और पटाखों के साथ मनाया जाता है. इस दौरान घरों में पटाखे जलाए जाते हैं, लेकिन कई बार छोटी-सी लापरवाही बड़ा नुकसान कर सकती है. सड़क किनारे या पार्किंग में खड़ी कार पर कोई जलता हुआ रॉकेट गिर जाए या पटाखे की चिंगारी से गाड़ी में आग लग जाए, तो कुछ ही मिनटों में वाहन को भारी नुकसान पहुंच सकता है.

ऐसे में कई लोगों के मन में सबसे पहला सवाल आता है कि क्या इस तरह हुए नुकसान पर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी? असल में यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास किस तरह की बीमा पॉलिसी है और नुकसान किन परिस्थितियों में हुआ है. आइए जानते हैं इंश्योरेंस क्लेम से जुड़ी कुछ जरूरी बातें.

कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में मिल सकता है क्लेम

अगर आपकी कार का कॉम्प्रिहेंसिव या पैकेज इंश्योरेंस है, तो दिवाली के पटाखों से होने वाले आग के नुकसान पर क्लेम मिलने की संभावना रहती है. ऐसी पॉलिसी में आमतौर पर वाहन को आग, विस्फोट और बाहरी दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान के लिए कवर दिया जाता है. अगर किसी के घर की छत से जलता हुआ रॉकेट आपकी पार्किंग में खड़ी कार पर गिर जाता है और उससे कार का बोनट, शीशा या वायरिंग जल जाती है तो आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं. हालांकि अंतिम फैसला आपकी पॉलिसी की शर्तों और जांच पर निर्भर करता है.

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में नहीं मिलेगा कार का पैसा

कई लोग केवल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस खरीदते हैं, क्योंकि यह कानूनी रूप से जरूरी होता है. लेकिन इस पॉलिसी का उद्देश्य आपकी कार को हुए नुकसान की भरपाई करना नहीं है. यह मुख्य रूप से आपके वाहन से किसी दूसरे व्यक्ति, वाहन या संपत्ति को हुए नुकसान की जिम्मेदारी को कवर करती है. इसलिए अगर दिवाली के दौरान पटाखे से आपकी कार जल जाती है और आपके पास केवल थर्ड पार्टी पॉलिसी है, तो उसकी मरम्मत का खर्च बीमा कंपनी नहीं उठाएगी. अपनी कार को आग से हुए नुकसान के लिए कॉम्प्रिहेंसिव या अलग से लिया गया स्टैंडअलोन ओन डैमेज कवर जरूरी होता है.

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इन नुकसान पर मिल सकता है क्लेम

पटाखों से कार को कई तरह से नुकसान पहुंच सकता है. जलता हुआ रॉकेट कार की छत या बोनट पर गिरने से पेंट खराब हो सकता है. अनार या बम की चिंगारी से प्लास्टिक पार्ट्स पिघल सकते हैं. वहीं किसी बड़े पटाखे के विस्फोट से शीशे टूट सकते हैं या बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है. अगर यह नुकसान आपकी पॉलिसी में शामिल आग, विस्फोट या दुर्घटना से जुड़े कवर के तहत आता है, तो क्लेम किया जा सकता है. लेकिन हर छोटे नुकसान पर क्लेम लेना फायदेमंद हो, यह जरूरी नहीं है.

क्लेम लेने के लिए तुरंत यह कदम उठाएं

अगर पटाखे से आपकी कार में आग लग जाती है या गाड़ी को नुकसान पहुंचता है, तो सबसे पहले अपनी और आसपास मौजूद लोगों की सुरक्षा करें. आग बड़ी हो तो खुद बुझाने की कोशिश करने के बजाय फायर ब्रिगेड को बुलाएं. इसके बाद नुकसान की तस्वीरें और वीडियो सुरक्षित रखें. इंश्योरेंस कंपनी को जल्द से जल्द घटना की जानकारी दें. अगर किसी ने जानबूझकर कार पर पटाखा फेंका है या तोड़फोड़ की आशंका है, तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं. बीमा कंपनी के सर्वेयर की जांच से पहले कार की मरम्मत शुरू न कराएं, जब तक कंपनी इसकी अनुमति न दे. क्लेम फॉर्म और मांगे गए दस्तावेज समय पर जमा करें.

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