वहीं गांव के लिए गाड़ी चुनते वक्त सबसे ज्यादा ध्यान ग्राउंड क्लीयरेंस और सस्पेंशन पर देना चाहिए. अगर कार का निचला हिस्सा जमीन से ऊंचा रहेगा तो पत्थरों या बड़े गड्ढों से टकराने का डर पूरी तरह खत्म हो जाता है. साथ ही टिकाऊ पार्ट्स होने से बार-बार मैकेनिक के पास जाने के चक्कर से भी आजादी मिल जाती है.