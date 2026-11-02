Best SUV for Village Roads: गांव की सड़कों के लिए चाहिए मजबूत SUV? ये हैं बेस्ट ऑप्शन
Best SUV for Village Roads: गांव के कच्चे और उबड़-खाबड़ रास्तों के लिए बेस्ट हैं ये मजबूत एसयूवी. जानिए महिंद्रा बोलेरो, टाटा पंच और मारुति ब्रेजा में से कौन सी गाड़ी है सबसे बेहतर.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 02 Nov 2026 06:30 PM (IST)
Best SUV for Village Roads: गांव-देहात के कच्चे और उबड़-खाबड़ रास्तों पर गाड़ी चलाना शहर की सड़कों से काफी अलग होता है. ऐसे रास्तों के लिए आपको एक ऐसी रफ-टफ एसयूवी चाहिए होती है जो किसी भी गड्ढे को आसानी से पार कर सके. अगर आप भी गांव के लिए मजबूत गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो बाजार में कई दमदार ऑप्शन मौजूद हैं.
1/8
मारुति सुजुकी ब्रेजा उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है जो गांव में मजबूती के साथ-साथ भरोसेमंद माइलेज भी चाहते हैं. इसका 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन काफी दमदार है. साथ ही मारुति का सर्विस नेटवर्क गांव-देहात में भी आसानी से मिल जाता है.
2/8
बता दें कि गांव के रास्तों का असली राजा महिंद्रा बोलेरो को माना जाता है. सालों से यह गाड़ी गांव इलाकों में अपनी मजबूती का परचम लहरा रही है. जबकि इसका मेटल बॉडी स्ट्रक्चर और ताकतवर डीजल इंजन इसे किसी भी तरह के भारी-भरकम काम या कच्चे रास्तों पर बेधड़क दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं देता है.
3/8
जबकि अगर आप कम बजट में मस्कुलर लुक और ऊंची सवारी चाहते हैं तो टाटा पंच आपके लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है. इसका 187 मिमी का शानदार ग्राउंड क्लीयरेंस और मजबूत बिल्ड क्वालिटी इसे गांव के रास्तों का छोटा उस्ताद बनाती है.
4/8
वहीं महिंद्रा थार और स्कॉर्पियो-क्लासिक भी देहाती इलाकों में बेहद लोकप्रिय हैं. इनका ऊंचा स्टांस और 4x4 या 4x2 क्षमताएं इन्हें कीचड़, रेतीले रास्तों और पानी से भरे गड्ढों से चुटकी में बाहर निकाल लाती हैं. अगर आपके गांव में अक्सर सड़कें पानी में डूब जाती हैं या रास्ता बहुत ज्यादा कच्चा है तो ये गाड़ियां बेस्ट हैं.
5/8
हुंडई क्रेटा गांव के उन खरीदारों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है जो मजबूत परफॉर्मेंस के साथ-साथ केबिन के अंदर प्रीमियम लग्जरी और कंफर्ट चाहते हैं. इसका सस्पेंशन सेटअप इतना बेहतरीन है कि बाहर की खड्डों वाली सड़कों का झटका अंदर बैठे यात्रियों को बिल्कुल महसूस नहीं होता.
6/8
वहीं गांव के लिए गाड़ी चुनते वक्त सबसे ज्यादा ध्यान ग्राउंड क्लीयरेंस और सस्पेंशन पर देना चाहिए. अगर कार का निचला हिस्सा जमीन से ऊंचा रहेगा तो पत्थरों या बड़े गड्ढों से टकराने का डर पूरी तरह खत्म हो जाता है. साथ ही टिकाऊ पार्ट्स होने से बार-बार मैकेनिक के पास जाने के चक्कर से भी आजादी मिल जाती है.
7/8
बात करें अगर इन गाड़ियों के मेंटेनेंस तो ये सभी गाड़ियां आपकी जेब पर ज्यादा बोझ नहीं डालती हैं. इनके स्पेयर पार्ट्स हर छोटे-बड़े शहर में आसानी से और कम कीमत में मिल जाते हैं. यही वजह है कि गांव के लोग इन गाड़ियों पर आंख बंदकर भरोसा करते हैं और सालों-साल इनका इस्तेमाल बिना किसी दिक्कत के करते हैं.
8/8
अगर आप भी अपने गांव के घर के लिए एक रफ-एंड-टफ गाड़ी खरीदने का मन बना रहे हैं तो तुरंत अपने नजदीकी शोरूम पर विजिट करें. अपनी जरूरत, बजट और गांव की सड़कों के हिसाब से इन गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव लें और अपने परिवार के लिए एक ऐसी मजबूत एसयूवी चुनें जो हर सफर को आसान बना दे.