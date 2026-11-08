रणबीर-आलिया ने नीतू कपूर संग मनाई दिवाली, झलक पाने के लिए घर के बाहर इकट्ठा हुई भीड़

रणबीर कपूर इन दिनों फिल्म 'रामायण' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है और एक के बाद एक रिकॉर्ड बना रही है. इसे दिवाली वीकेंड का पूरा फायदा मिला है. ऐसे में अब दिवाली के मौके पर रणबीर की पहली झलक देखने के लिए मिली है. फैंस उनसे मिलने के लिए घर के बाहर पहुंचे थे.

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की ये दिवाली बेहद ही खास रही. 'रामायण' की रिलीज और इसकी रिकॉर्ड तोड़ कमाई ने रणबीर के लिए ये दिवाली स्पेशल बन गई है. इस खास मौके पर एक्टर ने फैंस को अपनी झलक भी दिखाई.

रणबीर-आलिया ने नीतू कपूर संग मनाई दिवाली

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने ये दिवाली नीतू कपूर और राहा संग सेलिब्रेट की. दिवाली के मौके पर एक्टर ने अपने घर को दुल्हन की तरह सजाया था. वहीं, जब दिवाली के मौके पर फैंस रणबीर कपूर के घर के नीचे पहुंचे तो उन्होंने निराश नहीं लौटने दिया. रणबीर-आलिया और नीतू कपूर ने बालकनी में आकर फैंस से मुलाकात की. उन्हें अपनी झलक देकर दिन ही बना दिया. वो इस दौरान ट्रेडिशनल लुक में दिखे.





'रामायण' का बॉक्स ऑफिस पर हाल

बहरहाल, अगर 'रामायण' के बॉक्स ऑफिस पर हाल के बारे में बात की जाए तो ये हर दिन जबरदस्त कमाई कर रही है. अगर फ्राइडे के कलेक्शन को हटा दिया जाए तो इसने हर दिन 50 करोड़ से ज्यादा बिजनेस किया. शनिवार को इसने पहले दिन के मुकाबले ज्यादा कलेक्शन किया. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने चौथे दिन रविवार को 56.15 करोड़ का बिजनेस किया, जिसके बाद इसका इंडिया नेट कलेक्शन 238.85 करोड़ पहुंच गया है.





इसके अलावा अगर आलिया भट्ट के प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में भी बात की जाए तो वो आखिरी बार फिल्म 'अल्फा' में नजर आई थीं. ये बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई थी वहीं, उनकी आने वाली फिल्म 'लव एंड वॉर' है, जिसे संजय लीला भंसाली डायरेक्ट कर रहे हैं और इसमें वो रणबीर कपूर, विक्की कौशल के साथ नजर आने वाली हैं. शादी के बाद पहली बार वो रणबीर के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाली हैं.