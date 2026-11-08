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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरणबीर-आलिया ने नीतू कपूर संग मनाई दिवाली, झलक पाने के लिए घर के बाहर इकट्ठा हुई भीड़

रणबीर-आलिया ने नीतू कपूर संग मनाई दिवाली, झलक पाने के लिए घर के बाहर इकट्ठा हुई भीड़

Diwali Celebration 2026: रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की दिवाली के मौके पर पहली झलक देखने के लिए मिली. उनकी एक झलक पाने के लिए घर के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा थी.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 08 Nov 2026 11:00 PM (IST)
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रणबीर कपूर इन दिनों फिल्म 'रामायण' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है और एक के बाद एक रिकॉर्ड बना रही है. इसे दिवाली वीकेंड का पूरा फायदा मिला है. ऐसे में अब दिवाली के मौके पर रणबीर की पहली झलक देखने के लिए मिली है. फैंस उनसे मिलने के लिए घर के बाहर पहुंचे थे. 

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की ये दिवाली बेहद ही खास रही. 'रामायण' की रिलीज और इसकी रिकॉर्ड तोड़ कमाई ने रणबीर के लिए ये दिवाली स्पेशल बन गई है. इस खास मौके पर एक्टर ने फैंस को अपनी झलक भी दिखाई.

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रणबीर-आलिया ने नीतू कपूर संग मनाई दिवाली

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने ये दिवाली नीतू कपूर और राहा संग सेलिब्रेट की. दिवाली के मौके पर एक्टर ने अपने घर को दुल्हन की तरह सजाया था. वहीं, जब दिवाली के मौके पर फैंस रणबीर कपूर के घर के नीचे पहुंचे तो उन्होंने निराश नहीं लौटने दिया. रणबीर-आलिया और नीतू कपूर ने बालकनी में आकर फैंस से मुलाकात की. उन्हें अपनी झलक देकर दिन ही बना दिया. वो इस दौरान ट्रेडिशनल लुक में दिखे.


रणबीर-आलिया ने नीतू कपूर संग मनाई दिवाली, झलक पाने के लिए घर के बाहर इकट्ठा हुई भीड़

'रामायण' का बॉक्स ऑफिस पर हाल

बहरहाल, अगर 'रामायण' के बॉक्स ऑफिस पर हाल के बारे में बात की जाए तो ये हर दिन जबरदस्त कमाई कर रही है. अगर फ्राइडे के कलेक्शन को हटा दिया जाए तो इसने हर दिन 50 करोड़ से ज्यादा बिजनेस किया. शनिवार को इसने पहले दिन के मुकाबले ज्यादा कलेक्शन किया. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने चौथे दिन रविवार को 56.15 करोड़ का बिजनेस किया, जिसके बाद इसका इंडिया नेट कलेक्शन 238.85 करोड़ पहुंच गया है.


रणबीर-आलिया ने नीतू कपूर संग मनाई दिवाली, झलक पाने के लिए घर के बाहर इकट्ठा हुई भीड़

इसके अलावा अगर आलिया भट्ट के प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में भी बात की जाए तो वो आखिरी बार फिल्म 'अल्फा' में नजर आई थीं. ये बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई थी वहीं, उनकी आने वाली फिल्म 'लव एंड वॉर' है, जिसे संजय लीला भंसाली डायरेक्ट कर रहे हैं और इसमें वो रणबीर कपूर, विक्की कौशल के साथ नजर आने वाली हैं. शादी के बाद पहली बार वो रणबीर के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाली हैं. 

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Live में सीनियर कॉपी एडिटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. उन्हें डिजिटल और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 साल से ज्यादा का अनुभव है. 
साउथ सिनेमा के साथ-साथ भोजपुरी सिनेमा पर उनकी मजबूत पकड़ और गहरी समझ है. वे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, फिल्मों और कलाकारों से जुड़ी खबरों की खास कवरेज करते हैं. एबीपी से पहले राहुल 'राजस्थान पत्रिका', 'दैनिक भास्कर', 'जनसत्ता' और 'न्यूज़18 हिंदी' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया घरानों में काम कर चुके हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से जनसंचार में एमए (MA in Mass Communication) किया है.
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Published at : 08 Nov 2026 10:37 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Diwali 2026
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