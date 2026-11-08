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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरG9 Banana Farming: केले की इस किस्म से होगी मोटी कमाई, एक पेड़ से 35 किलो तक फल!

G9 Banana Farming: केले की इस किस्म से होगी मोटी कमाई, एक पेड़ से 35 किलो तक फल!

Banana Farming: केले की G9 किस्म किसानों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है. सही देखभाल पर इसके एक पौधे से 25 से 35 किलो तक फल मिल सकते हैं. पौधे लगाने के लगभग 15 महीने बाद केले तैयार होने लगते हैं.

Written By : ईशा |  Updated at : 08 Nov 2026 08:12 PM (IST)
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G9 Banana Farming: अगर आप भी खेती से अच्छी कमाई करना चाहते हैं, तो सिर्फ पारंपरिक फसलों पर निर्भर रहना जरूरी नहीं है. आप चाहें तो केले जैसी नकदी फसलों को अपनाकर भी अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं. आजकल कई किसान केले की खेती में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. इसकी G9 किस्म भी काफी पसंद की जा रही है. सही देखभाल मिलने पर इस किस्म के एक पौधे से 25 से 35 किलो तक केले मिल सकते हैं. 

इस किस्म के केले के पौधे लगाने के बाद लगभग 15 महीने में फल मिलने लगते हैं. हालांकि, अच्छी पैदावार के लिए सही किस्म चुनने के साथ सिंचाई, खाद और पौधों की देखभाल पर ध्यान देना भी जरूरी है.

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G9 केले की खेती

G9 केले की खेती किसानों के बीच तेजी से पसंद की जा रही है. इसकी अच्छी पैदावार की वजह से कई किसान पारंपरिक फसलों के साथ इसे भी अपना रहे हैं. कुछ किसान तो करीब 5 एकड़ तक जमीन में G9 केले उगा रहे हैं. सही देखभाल और खेती के तरीके अपनाकर किसान इस किस्म से अच्छी पैदावार ले सकते हैं.

G9 किस्म से मिलते हैं 35 किलो तक केले

केले की खेती में G9 किस्म किसानों के लिए अच्छा विकल्प बन रही है. इस किस्म के एक पौधे से करीब 25 से 35 किलो तक केले मिल सकते हैं. हालांकि, यह पैदावार पौधों की देखभाल, मिट्टी, मौसम और खेती के तरीके पर निर्भर करती है. अच्छी फसल के लिए खेत में नमी बनाए रखना, समय पर सिंचाई करना और जरूरत के हिसाब से खाद देना जरूरी है. इसके अलावा पौधों को समय-समय पर देखते रहें, ताकि किसी तरह की परेशानी होने पर उसका समय रहते पता चल सके.
G9 Banana Farming: केले की इस किस्म से होगी मोटी कमाई, एक पेड़ से 35 किलो तक फल!

यह भी पढ़ें: खेत में पानी देने का सही समय कब? ऐसे पहचानें किसान

15 महीने में मिलने लगते हैं फल

केले की खेती में किसानों को थोड़ा इंतजार करना पड़ता है. पौधे लगाने के बाद करीब 15 महीने में उनमें फल आने लगते हैं. इसलिए इसकी खेती शुरू करने से पहले लागत, देखभाल और फसल तैयार होने तक लगने वाले समय का हिसाब जरूर लगा लेना चाहिए. साथ ही, अपने इलाके के बाजार में केले की मांग और बिक्री की व्यवस्था के बारे में भी जानकारी जुटा लें.

केले की पौध के लिए उद्यान विभाग से लें मदद

केले की खेती को बढ़ावा देने के लिए उद्यान विभाग भी किसानों को जागरूक करता है. कई जगह विभाग की ओर से किसानों को केले की पौध उपलब्ध कराई जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इस खेती को अपना सकें. किसान अपने जिले के उद्यान विभाग से संपर्क करके पौध की उपलब्धता और सरकारी मदद के बारे में जानकारी ले सकते हैं. खेती शुरू करने से पहले अपने इलाके की मिट्टी और मौसम के हिसाब से किस्म का चुनाव करना भी जरूरी है.

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About the author ईशा

ईशा फिलहाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं और एग्रीकल्चर कैटिगरी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. ईशा बेहद आसान भाषा में खेती-किसानी से जुड़ी खबरों को पेश करती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 2.5 साल से ज्यादा का अनुभव है. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान वह समाचार न्यूज, विहान टीवी, इंडिया न्यूज और न्यूज 18 जैसे मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुकी हैं. इन संस्थानों में उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए खबरों की रिसर्च, लेखन, कॉपी एडिटिंग और डिजिटल कंटेंट तैयार करने का काम किया है.

ईशा ने अपने पत्रकारिता करियर में सेहत, खेती-किसानी, लाइफस्टाइल, एस्ट्रो और एंटरटेनमेंट जैसे अलग-अलग विषयों पर काम किया है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज, नोएडा से जर्नलिज्म में बैचलर की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 08 Nov 2026 08:12 PM (IST)
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