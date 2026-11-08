Car Headlights: जब भी हम देर रात अपनी कार से सफर करते हैं तो सड़क पर बहुत ध्यान से चलना पड़ता है. क्योंकि रात में चारों तरफ अंधेरा होता है. जिसके चलते एक गलती बड़ी घटना में बदल सकती है. बता दें कि जब भी हम रात में सफर करते हैं तो सबसे जरूरी कार की तेज रौशनी होती है. लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कुछ साल बाद गाड़ी के हेडलाइट्स से कम रोशनी आने लगती है.

कार की हेडलाइट्स की रोशनी कम होने के पीछे सिर्फ बल्ब का पुराना होना ही वजह नहीं होती बल्कि कई अन्य तकनीकी और बाहरी कारण भी जिम्मेदार होते हैं. तो चलिए इस खबर में जानते हैं वे कौन-कौन सी बड़ी वजहें हैं जिनसे हेडलाइट्स की रोशनी कमजोर पड़ जाती है.

हेडलाइट लेंस का पीला पड़ना

जानकारी दें दे कि समय के साथ सूरज की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों, धूप, धूल-मिट्टी और प्रदूषण के कारण हेडलाइट के बाहरी प्लास्टिक लेंस पर पीलापन आ जाती है. जब लेंस के कवर पर यह पीली परत जमा हो जाती है तो बल्ब की तेज रोशनी अंदर ही रुक जाती है और सड़क पर पहले जैसा फोकस नहीं बन पाता है.

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बल्ब ज्यादा पुराना हो जाना

वहीं अगर आपकी कार में हैलोजन बल्ब लगे हैं तो वे एक निश्चित समय सीमा के बाद अपनी चमक खोने लगते हैं. हैलोजन बल्ब पुराना होने पर पूरी तरह से बंद होने से पहले बहुत धीमी रोशनी देने लगता है. इसके अलावा बल्ब के अंदर लगे फिलामेंट की क्षमता घटने से भी रोशनी की तीव्रता काफी कम हो जाती है.

हेडलाइट असेंबली का अलाइनमेंट बिगड़ना

बता दें कि कई बार गड्ढों में अचानक गाड़ियां कूदने से छोटे-मोटे एक्सीडेंट होने से या गलत तरीके से नए बल्ब लगाने पर हेडलाइट असेंबली का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है. जब हेडलाइट्स का बीम एंगल सही जगह पर नहीं रहता तो रोशनी सीधे सड़क पर पड़ने के बजाय ऊपर या दायें-बायें फैल जाती है. इससे चालक को लगता है कि रोशनी कम हो गई है.

वायरिंग की भी होती है समस्या

वहीं अगर आपकी कार का अल्टरनेटर सही तरीके से बैटरी को चार्ज नहीं कर पा रहा है या कार की इलेक्ट्रिकल वायरिंग में कोई खराबी है. तो हेडलाइट्स को पर्याप्त पावर नहीं मिलती. वोल्टेज कम मिलने की वजह से बल्ब पूरी क्षमता से नहीं जल पाते. जबकि कार के जंग लगे या ढीले तारों को ठीक कराने से यह समस्या तुरंत दूर हो सकती है.

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