ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोCar Headlights: कार की हेडलाइट्स की रोशनी क्यों पड़ जाती है कम? जानें बड़ी वजह

Car Headlights: कार की हेडलाइट्स की रोशनी क्यों पड़ जाती है कम? जानें बड़ी वजह

Car Headlights: कार की हेडलाइट्स की रोशनी क्यों कम पड़ जाती है. जानिए हेडलाइट्स के धुंधले और पीले होने की बड़ी वजहें और इन्हें ठीक करने के आसान तरीके.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 08 Nov 2026 08:16 PM (IST)
Preferred Sources

Car Headlights: जब भी हम देर रात अपनी कार से सफर करते हैं तो सड़क पर बहुत ध्यान से चलना पड़ता है. क्योंकि रात में चारों तरफ अंधेरा होता है. जिसके चलते एक गलती बड़ी घटना में बदल सकती है. बता दें कि जब भी हम रात में सफर करते हैं तो सबसे जरूरी कार की तेज रौशनी होती है. लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कुछ साल बाद गाड़ी के हेडलाइट्स से कम रोशनी आने लगती है.

कार की हेडलाइट्स की रोशनी कम होने के पीछे सिर्फ बल्ब का पुराना होना ही वजह नहीं होती बल्कि कई अन्य तकनीकी और बाहरी कारण भी जिम्मेदार होते हैं. तो चलिए इस खबर में जानते हैं वे कौन-कौन सी बड़ी वजहें हैं जिनसे हेडलाइट्स की रोशनी कमजोर पड़ जाती है.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऑटो
3.4 सेकंड में पकड़ेगी 100 की रफ्तार, जानिए कैसी है Mercedes AMG GT 63 Pro
3.4 सेकंड में पकड़ेगी 100 की रफ्तार, जानिए कैसी है Mercedes AMG GT 63 Pro
ऑटो
Diwali Car Insurance: दिवाली के पटाखे से जल जाए कार, क्या तब भी मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम?
दिवाली के पटाखे से जल जाए कार, क्या तब भी मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम?
ऑटो
Petrol Saving Tips: पेट्रोल की बचत का ये तरीका नहीं जानते होंगे आप, बढ़ेगा माइलेज
पेट्रोल की बचत का ये तरीका नहीं जानते होंगे आप, बढ़ेगा माइलेज
ऑटो
Car Water Leakage: कार से बूंद-बूंद टपक रहा पानी, कब है चिंता की बात?
कार से बूंद-बूंद टपक रहा पानी, कब है चिंता की बात?

हेडलाइट लेंस का पीला पड़ना

जानकारी दें दे कि समय के साथ सूरज की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों, धूप, धूल-मिट्टी और प्रदूषण के कारण हेडलाइट के बाहरी प्लास्टिक लेंस पर पीलापन आ जाती है. जब लेंस के कवर पर यह पीली परत जमा हो जाती है तो बल्ब की तेज रोशनी अंदर ही रुक जाती है और सड़क पर पहले जैसा फोकस नहीं बन पाता है.

यह भी पढ़ें: Harley Davidson Sprint 440: Harley की नई बाइक देख भूल जाएंगे पुरानी X440, मिलेंगे ये फीचर्स

बल्ब ज्यादा पुराना हो जाना

वहीं अगर आपकी कार में हैलोजन बल्ब लगे हैं तो वे एक निश्चित समय सीमा के बाद अपनी चमक खोने लगते हैं. हैलोजन बल्ब पुराना होने पर पूरी तरह से बंद होने से पहले बहुत धीमी रोशनी देने लगता है. इसके अलावा बल्ब के अंदर लगे फिलामेंट की क्षमता घटने से भी रोशनी की तीव्रता काफी कम हो जाती है.

हेडलाइट असेंबली का अलाइनमेंट बिगड़ना

बता दें कि कई बार गड्ढों में अचानक गाड़ियां कूदने से छोटे-मोटे एक्सीडेंट होने से या गलत तरीके से नए बल्ब लगाने पर हेडलाइट असेंबली का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है. जब हेडलाइट्स का बीम एंगल सही जगह पर नहीं रहता तो रोशनी सीधे सड़क पर पड़ने के बजाय ऊपर या दायें-बायें फैल जाती है. इससे चालक को लगता है कि रोशनी कम हो गई है.

वायरिंग की भी होती है समस्या

वहीं अगर आपकी कार का अल्टरनेटर सही तरीके से बैटरी को चार्ज नहीं कर पा रहा है या कार की इलेक्ट्रिकल वायरिंग में कोई खराबी है. तो हेडलाइट्स को पर्याप्त पावर नहीं मिलती. वोल्टेज कम मिलने की वजह से बल्ब पूरी क्षमता से नहीं जल पाते. जबकि कार के जंग लगे या ढीले तारों को ठीक कराने से यह समस्या तुरंत दूर हो सकती है.

यह भी पढ़ें: Best Mileage Tractors: खेती में बचाएंगे हजारों रुपये, ये 9 Tractor देते हैं शानदार माइलेज

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
Read More
Published at : 08 Nov 2026 08:16 PM (IST)
Tags :
Auto News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
3.4 सेकंड में पकड़ेगी 100 की रफ्तार, जानिए कैसी है Mercedes AMG GT 63 Pro
3.4 सेकंड में पकड़ेगी 100 की रफ्तार, जानिए कैसी है Mercedes AMG GT 63 Pro
ऑटो
Diwali Car Insurance: दिवाली के पटाखे से जल जाए कार, क्या तब भी मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम?
दिवाली के पटाखे से जल जाए कार, क्या तब भी मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम?
ऑटो
Petrol Saving Tips: पेट्रोल की बचत का ये तरीका नहीं जानते होंगे आप, बढ़ेगा माइलेज
पेट्रोल की बचत का ये तरीका नहीं जानते होंगे आप, बढ़ेगा माइलेज
ऑटो
Car Water Leakage: कार से बूंद-बूंद टपक रहा पानी, कब है चिंता की बात?
कार से बूंद-बूंद टपक रहा पानी, कब है चिंता की बात?
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ये नहीं चलेगा बंगाल में सिर्फ मंदिर...', तीर्थक्षेत्र सर्किट के ऐलान पर अधीर रंजन का रिएक्शन
'ये नहीं चलेगा बंगाल में सिर्फ मंदिर...', तीर्थक्षेत्र सर्किट के ऐलान पर अधीर रंजन का रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव ने अपने मंदिर से दी दिवाली की बधाई, तस्वीरों के साथ दिया खास मैसेज
अखिलेश यादव ने अपने मंदिर से दी दिवाली की बधाई, तस्वीरों के साथ दिया खास मैसेज
विश्व
हूती विद्रोहियों ने रियाद पर दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें, तेज धमाकों से थर्राया शहर
हूती विद्रोहियों ने रियाद पर दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें, तेज धमाकों से थर्राया शहर
क्रिकेट
IPL 2027 ऑक्शन से पहले दीपक चाहर को मिली कप्तानी, 15 सदस्यीय टीम का हुआ एलान
IPL 2027 ऑक्शन से पहले दीपक चाहर को मिली कप्तानी, 15 सदस्यीय टीम का हुआ एलान
बॉलीवुड
'जीना यहां, मरना यहां...', करीना-करिश्मा की पैरेंट्स संग स्पेशल दिवाली, नाना रणधीर से लिपटे दिखे तैमूर
'जीना यहां, मरना यहां...', करीना-करिश्मा की पैरेंट्स संग स्पेशल दिवाली, नाना रणधीर से लिपटे दिखे तैमूर
इंडिया
PM मोदी ने रेवंत रेड्डी को दी जन्मदिन की बधाई, तेलंगाना CM ने क्या दिया जवाब
PM मोदी ने रेवंत रेड्डी को दी जन्मदिन की बधाई, तेलंगाना CM ने क्या दिया जवाब
ट्रेंडिंग
बॉस ने बोनस में दिए 1-1 लाख रुपये कैश, भावुक होकर रोने लगीं महिला कर्मचारी
बॉस ने बोनस में दिए 1-1 लाख रुपये कैश, भावुक होकर रोने लगीं महिला कर्मचारी
हेल्थ
Fingerprint Facts: जुड़वा बच्चे होने के बाद भी अलग-अलग क्यों होते हैं फिंगर प्रिंट, जानें वजह
जुड़वा बच्चे होने के बाद भी अलग-अलग क्यों होते हैं फिंगर प्रिंट, जानें वजह
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget