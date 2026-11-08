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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगअजनार नदी की सफाई में बीमार पड़े बिट्टू तबाही, गल गई चमड़ी, रुला रहा वीडियो

अजनार नदी की सफाई में बीमार पड़े बिट्टू तबाही, गल गई चमड़ी, रुला रहा वीडियो

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए अपने वीडियो में बिट्टू तबाही ने बताया कि अजनार नदी के गंदे, जहरीले पानी और सड़ते हुए कचरे के बीच लंबे समय तक काम करने के बाद उनके शरीर पर इसका बुरा असर हुआ है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 08 Nov 2026 07:57 PM (IST)
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मध्य प्रदेश की अजनार नदी को कचरे और गंदगी से मुक्त कराने के लिए दिन-रात एक करने वाले पर्यावरण कार्यकर्ता सुरेंद्र सिंह चौधरी, जिन्हें दुनिया 'बिट्टू तबाही' (Bittu Tabahi) के नाम से जानती है, आज खुद एक गंभीर मुसीबत में फंस गए हैं. नदियों को साफ करने और लोगों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाने वाले बिट्टू प्रदूषित पानी में काम करने की वजह से एक बेहद दर्दनाक त्वचा बीमारी (Skin Problem) का शिकार हो गए हैं.

सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उनकी हाथों और पैरों की सड़ी हुई त्वचा और इन्फेक्शन को देखकर लाखों यूज़र्स की आंखें नम हो गई हैं.

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सड़े कचरे और जहरीले पानी ने छीन ली सेहत!

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए अपने वीडियो में बिट्टू तबाही ने बताया कि अजनार नदी के गंदे, जहरीले पानी और सड़ते हुए कचरे के बीच लंबे समय तक काम करने के बाद उनके शरीर पर इसका बुरा असर हुआ है.

उनके हाथों और पैरों की चमड़ी बुरी तरह छिल गई है, चमड़ी की परतें बाहर निकल रही हैं और पूरे शरीर में लगातार तेज खुजली और दर्द हो रहा है. वे महज रबर के दस्ताने, बूट और साधारण लाठी-डंडों के सहारे इतनी जहरीली नदी की सफाई कर रहे थे, जो कि जानलेवा साबित हो गया.

 
 
 
 
 
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सुरक्षा किट न होना पड़ा भारी, उठे कई गंभीर सवाल

यह दुखद घटना उन सभी लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो बिना किसी खास सुरक्षा उपकरणों (Protective Equipment) के गंदे नालों या प्रदूषित नदियों की सफाई में उतर जाते हैं. प्रदूषित पानी में खतरनाक बैक्टीरिया, सीवेज का कचरा और रसायन होते हैं, जो सीधे संपर्क में आने पर त्वचा को सड़ा सकते हैं.

बिट्टू तबाही का यह हाल देखकर अब सोशल मीडिया पर यह सवाल भी उठने लगा है कि पर्यावरण की रक्षा करने वाले ऐसे हीरोज के पास प्रॉपर सेफ्टी गियर क्यों नहीं होते?

यह भी पढ़ें: Viral Video: रॉकेट सी टक्कर के बाद हवा में उछला शख्स, उठा तो यूजर्स बोले- रखवाला उपरवाला

सोशल मीडिया पर दुआओं का सैलाब: 'भाई पहले अपनी जान बचाओ'

बिट्टू तबाही का यह दर्दनाक वीडियो वायरल होते ही उनके लाखों फैंस और सोशल मीडिया यूज़र्स बेहद चिंतित हो गए हैं...

हजारों लोगों ने बिट्टू से गुजारिश की है कि वे तुरंत नदी की सफाई रोकें और पहले किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज कराएं.

यूज़र्स ने लिखा, "पर्यावरण को आपकी जरूरत है, लेकिन आपकी जिंदगी सबसे ज्यादा कीमती है. प्लीज बिना प्रॉपर सेफ्टी किट के अब पानी में मत उतरना."

कई लोगों ने सरकार और स्थानीय प्रशासन से भी मांग की है कि बिट्टू जैसे सच्चे समाज सेवकों को बेहतर इलाज और सुरक्षा उपकरण मुहैया कराए जाएं.

यह भी पढ़ें: Chain Snatching: मुंबई में सोसायटी के अंदर महिला से लूट, वायरल हो रहा वीडियो

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 08 Nov 2026 07:56 PM (IST)
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