3.4 सेकंड में पकड़ेगी 100 की रफ्तार, जानिए कैसी है Mercedes AMG GT 63 Pro

आमतौर पर मर्सिडीज (Mercedes) की कारों का नाम सुनते ही दिमाग में पीछे की सीट पर बैठकर बिजनेस अखबार पढ़ते या फोन पर व्यस्त रहने वाले मालिकों की तस्वीर सामने आती है. लेकिन मर्सिडीज की यह खास कार उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है! हम बात कर रहे हैं Mercedes AMG GT 63 Pro की, जिसमें न तो पीछे के दरवाजे हैं और न ही कोई पैसेंजर कंफर्ट का झंझट. यह पूरी तरह से ड्राइवर के लिए बनाई गई एक प्योर परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार है.

इस दीवाली हमने मर्सिडीज-बेंज के इस 'असली दीवाली पटाखे' को सड़कों पर चलाकर देखा और इसका रिव्यू किया.

V8 इंजन की दहाड़ और 612hp की खौफनाक ताकत

कार के प्रो (Pro) वर्जन की एक्स-शोरूम कीमत ₹3.6 करोड़ रखी गई है. इसके बोनट के नीचे 4.0-लीटर का ट्विन-टर्बो V8 पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 612hp की ताकत और 850Nm का भारी-भरकम टॉर्क पैदा करता है.

स्पीड के मामले में यह कार किसी रॉकेट से कम नहीं है. यह महज 3.4 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है. कार में ऑल-व्हील ड्राइव (AWD), 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और रियर-व्हील स्टीयरिंग दी गई है, जो Corners पर कार को गजब की ग्रिप और कंट्रोल देती है.

स्पोर्ट प्लस मोड ऑन करते ही कार का एग्जॉस्ट इतना तेज आवाज करता है और पटाखे छोड़ता है कि किसी भी कार लवर का दिल खुश हो जाएगा.

डेली ड्राइविंग: लग्जरी कॉकपिट और आसान हैंडलिंग

अक्सर सुपरकारों में बैठना और बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन GT 63 Pro में आसानी से एंट्री और एग्जिट की जा सकती है. इसका कॉकपिट कॉम्पैक्ट है लेकिन लग्जरी से भरपूर है, जिसमें एक बड़ी वर्टिकल टचस्क्रीन मिलती है.

ट्रैफिक में ड्राइविंग: कम्फर्ट मोड में इसे रोजमर्रा के ट्रैफिक में चलाना बेहद आसान है. इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा झटका नहीं देता.

ग्राउंड क्लीयरेंस और राइड क्वालिटी: स्पोर्ट्स कार होने के नाते इसकी राइड क्वालिटी थोड़ी सख्त (Firm) है. लो ग्राउंड क्लीयरेंस की वजह से स्पीड-ब्रेकर आते ही आपको संभलकर चलना होगा और सस्पेंशन को लिफ्ट करना पड़ेगा.

सड़कों पर कंट्रोल और सुपरकार वाला फील

खाली सड़क मिलते ही जैसे ही आप AMG रोटरी सेलेक्टर को 'स्पोर्ट' या 'स्पोर्ट प्लस' मोड पर लाते हैं, V8 इंजन का असली गुस्सा सामने आता है. कार की ग्रिप इतनी शानदार है कि हाई-स्पीड पर भी ड्राइवर का भरोसा बना रहता है.

हालांकि सार्वजनिक सड़कों पर इसकी ताकत को संभालकर चलाना पड़ता है, लेकिन दूसरी 6-7 करोड़ रुपये की बेहद महंगी सुपरकारों की तुलना में इसे कंट्रोल करना और मजे से चलाना काफी आसान है.

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फैसला: क्या यह 3.6 करोड़ की कार वसूल है?

येलो कलर में दिखने वाली यह GT 63 Pro अपने लुक में बेहद एग्रेसिव और प्योर सुपरकार जैसी लगती है. हां, भारतीय सड़कों के लिहाज से यह थोड़ी Impractical है और इसकी राइड सख्त है, लेकिन आज के दौर में जहां सुपरकारों की कीमतें 6 से 7 करोड़ के पार जा रही हैं, वहां 3.6 करोड़ रुपये में मर्सिडीज का यह परफॉर्मेंस पैकेज काफी संतुलित और मजेदार सौदा है.

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