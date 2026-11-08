Toll Plaza Free Fuel: जब भी हम हाईवे या एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं तो हम हमेशा ही कुछ बातों का ध्यान रखते हैं. जिसमें एक होता है गाड़ी में समय-समय पर पेट्रोल भरवाने का. क्योंकि हाईवे पर काफी दूर-दूर पर पेट्रोल पंप होते हैं. जिसके चलते कभी ऐसा हो जाता है कि अगर आपने ने समय से पेट्रोल नहीं डलवाया तो गाड़ी बंद भी हो जाती है और काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है.

जबकि पेट्रोल खत्म होने पर भी एक यह भी बात चलती है कि ऐसे में टोल प्लाजा से आप फ्री में फ्यूल भरवा सकते हैं. अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो जानकारी पूरी तरह से गलत है. तो चलिए जानतें हैं कि हाईवे पर फ्यूल खत्म होने पर आपको क्या करना चाहिए और NHAI के क्या नियम हैं.

क्या टोल प्लाजा पर फ्री मिलता है पेट्रोल?

जानकारी दें दे कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अनुसार टोल प्लाजा पर अगर आपका फ्यूल खत्म होता है तो मुफ़्त में पेट्रोल या डीजल देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है.

क्योंकि टोल प्लाजा केवल टोल टैक्स वसूलने और यातायात प्रबंधन के लिए होते हैं. लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हाईवे पर फंसे यात्रियों को कोई सहायता नहीं मिलेगी. इमरजेंसी स्थिति में NHAI की पेट्रोलिंग और इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमें चालकों को मदद पहुंचाने का काम करती हैं.

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कैसे मिलेगी हाईवे पर मदद?

अगर आपकी गाड़ी का नेशनल हाईवे पर पेट्रोल या डीजल खत्म हो जाता है और गाड़ी रुक जाती है तो आप NHAI की 24x7 हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं. सूचना मिलने पर हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंचेगी.

जिसके बाद टीम आपकी स्थिति के हिसाब से कैन में फ्यूल मंगाने की व्यवस्था कर सकती है या फिर गाड़ी को सुरक्षित नजदीकी पेट्रोल पंप तक पहुंचाने के लिए टोइंग सर्विस का इंतजाम कर सकती है.

खर्च किसे देना होगा?

जानकारी दें दे कि हाईवे पेट्रोलिंग टीम द्वारा मुहैया कराई जाने वाली यह सेवा केवल सहायता के उद्देश्य से होती है. इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम द्वारा दिए गए पेट्रोल-डीजल की कीमत और गाड़ी को टो करने का शुल्क पूरी तरह से वाहन चालक को ही खुद वहन करना होता है. टोल प्लाजा या हाईवे अथॉरिटी की तरफ से केवल सर्विस अरेंज की जाती है और उसका खर्च माफ नहीं किया जाता है.

1033 नंबर पर करें डायल

आपको बता दें कि नेशनल हाईवे पर सफर के दौरान यदि आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए या गाड़ी खराब हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए तो आप 24 घंटे उपलब्ध NHAI हेल्पलाइन नंबर 1033 पर कॉल कर सकते हैं.

कॉल करने के बाद अपनी लाइव लोकेशन और समस्या बताएं. जब तक मदद न पहुंचे अपनी गाड़ी को सड़क के बाईं ओर हज़ार्ड लाइट्स जलाकर सुरक्षित जगह पर पार्क करें ताकि पीछे से आने वाले वाहनों से हादसा न हो.

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