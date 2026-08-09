50 हजार की डाउन पेमेंट पर Fronx खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? जानें हिसाब

अगर 7.27 लाख रुपये का कार लोन 9.8 फीसदी सालाना ब्याज दर पर 5 साल के लिए लिया जाता है तो हर महीने करीब 15,374 रुपये की EMI देनी होगी. अगर ग्राहक लोन का टाइम 5 साल की बजाय 4 साल रखता है, तो मंथली EMI बढ़कर करीब 18,367 रुपये हो जाती है. यानी कम समय में लोन चुकाने पर हर महीने ज्यादा EMI देनी होगी, लेकिन लोन जल्दी खत्म हो जाएगा.