50 हजार की डाउन पेमेंट पर Fronx खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? जानें हिसाब
Maruti Fronx: भारतीय बाजार में Maruti Fronx का मुकाबला Hyundai Venue, Kia Sonet, Tata Nexon, Mahindra XUV 3XO, Renault Kiger, Nissan Magnite और Maruti Brezza जैसी कॉम्पैक्ट SUVs से होता है.
Written By : क़मरजहां | Updated at : 09 Aug 2026 04:17 PM (IST)
अगर आप Maruti Fronx खरीदने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन पूरी रकम एक साथ खर्च नहीं करना चाहते तो इसे कार लोन के जरिए खरीदा जा सकता है. आप 50 हजार की डाउन पेमेंट देकर कार को हर महीने EMI पर खरीद सकते हैं. हालांकि, मंथली EMI बैंक की ब्याज दर, लोन टाइम और अन्य चार्जेस के हिसाब से थोड़ी अलग हो सकती है.
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दिल्ली में Maruti Fronx Sigma Petrol की ऑन-रोड कीमत करीब 7.77 लाख रुपये बताई गई है. अगर ग्राहक 50 हजार रुपये की डाउन पेमेंट करता है तो करीब 7.27 लाख रुपये का कार लोन लेना होगा. यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जितनी ज्यादा डाउन पेमेंट होगी, उतनी ही कम रकम का लोन लेना पड़ेगा और इससे आपकी EMI भी कम हो जाएगी.
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अगर 7.27 लाख रुपये का कार लोन 9.8 फीसदी सालाना ब्याज दर पर 5 साल के लिए लिया जाता है तो हर महीने करीब 15,374 रुपये की EMI देनी होगी. अगर ग्राहक लोन का टाइम 5 साल की बजाय 4 साल रखता है, तो मंथली EMI बढ़कर करीब 18,367 रुपये हो जाती है. यानी कम समय में लोन चुकाने पर हर महीने ज्यादा EMI देनी होगी, लेकिन लोन जल्दी खत्म हो जाएगा.
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आप इस गाड़ी को ऑटोमैटिक वेरिएंट में भी खरीद सकते हैं. इसमें दो पेट्रोल इंजन के ऑप्शन मिलते हैं. पहला 1.2-लीटर K-Series पेट्रोल इंजन है, जो AMT गियरबॉक्स के साथ आता है. यह इंजन रोजाना शहर में कार चलाने और रोजाना इस्तेमाल के लिए जरूरी ऑप्शन है. दूसरा 1.0-लीटर Boosterjet टर्बो पेट्रोल इंजन है, जिसे 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.
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Fronx Automatic में कई मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं. इसमें 9-इंच SmartPlay Pro+ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, 360-डिग्री कैमरा, हेड-अप डिस्प्ले यानी HUD और वायरलेस मोबाइल चार्जर शामिल हैं. इसके अलावा क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग और प्रीमियम इंटीरियर जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.
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सेफ्टी के लिए Fronx Automatic में 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट और हाई-स्ट्रेंथ बॉडी स्ट्रक्चर भी दिया गया है.
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भारतीय बाजार में Maruti Fronx का मुकाबला Hyundai Venue, Kia Sonet, Tata Nexon, Mahindra XUV 3XO, Renault Kiger, Nissan Magnite और Maruti Brezza जैसी कॉम्पैक्ट SUVs से होता है. कीमत, फीचर्स, माइलेज और Maruti के सर्विस नेटवर्क को देखते हुए Fronx इस सेगमेंट में एक मजबूत विकल्प बनी हुई है.
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अगर आपका बजट करीब 10 लाख रुपये है और आप स्टाइलिश डिजाइन, ऑटोमैटिक गियरबॉक्स, आधुनिक फीचर्स और फाइनेंस सुविधा वाली कॉम्पैक्ट SUV चाहते हैं, तो Fronx आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है.