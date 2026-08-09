बजाज ऑटो ने Pulsar N160 को और ज्यादा स्पोर्टी और दमदार बनाने के लिए इसकी नई रेंज पेश की है. नई Pulsar N160 रेंज में ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ कई नए फीचर्स और टेक्नोलॉजी जोड़ी गई हैं. कंपनी ने इसे मौजूदा Pulsar N160 के ऊपर पोजिशन किया है.

खास बात यह है कि नई बाइक में 164.5cc का 4-वॉल्व इंजन मिलता है, जो पहले के मुकाबले ज्यादा पावर पैदा करता है. इसके अलावा राइडिंग मोड, इलेक्ट्रिक थ्रॉटल, ट्रैक्शन कंट्रोल और नए TFT डिस्प्ले जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.

कितनी है बाइक की कीमत?

नई Pulsar N160 रेंज को दो वेरिएंट में पेश किया गया है. इसके N160 S वेरिएंट की कीमत 1.34 लाख रुपये और N160 SS वेरिएंट की कीमत 1.43 लाख रुपये बताई गई है. वहीं मौजूदा स्टैंडर्ड Pulsar N160 की सेल भी जारी रहेगी.

नई रेंज की कीमत पुराने मॉडल की तुलना में बढ़ी है. N160 S की कीमत में करीब 10,708 रुपये और N160 SS की कीमत में करीब 14,089 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि, इसके बदले कंपनी ने बाइक में ज्यादा पावर और कई नए फीचर्स जोड़े हैं.

गाड़ी का इंजन और मोड

नई Pulsar N160 का सबसे बड़ा बदलाव इसका इंजन है. इसमें नया 164.5cc, सिंगल-सिलेंडर, 4-वॉल्व इंजन दिया गया है. यह इंजन 18.5 bhp की पावर और 14.5 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इससे पहले Pulsar N160 में करीब 16 bhp की पावर मिलती थी. यानी नई बाइक में पावर 2.5 bhp बढ़ाई गई है. ज्यादा पावर का फायदा बाइक की परफॉर्मेंस और हाईवे राइडिंग के दौरान देखने को मिल सकता है.

इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. नई बाइक 0 से 100 km/h की रफ्तार करीब 4.5 सेकेंड में पकड़ सकती है. इस वजह से यह बाइक अपने 160cc सेगमेंट में काफी दमदार ऑप्शन बनती है. नई Pulsar N160 में अब इलेक्ट्रिक थ्रॉटल दिया गया है. इसका फायदा यह है कि बाइक में अलग-अलग कंडीशन के हिसाब से राइडिंग मोड दिए जा सकते हैं.

बाइक में Road, Rain और Sport जैसे राइडिंग मोड मिलते हैं. इसके अलावा ऑफ-रोड राइड मोड भी दिया गया है. यानी सड़क और मौसम की स्थिति के हिसाब से राइडर बाइक के राइडिंग मोड को बदल सकता है.

Sport मोड का इस्तेमाल ज्यादा बेहतर राइडिंग के लिए किया जा सकता है, जबकि Rain मोड गीली सड़क पर बेहतर कंट्रोल देने के लिए जरूरी हो सकता है. वहीं ऑफ-रोडिंग, खराब या कच्ची सड़कों पर बाइक चलाने के दौरान काम आ सकता है.

कैसी है टेक्नोलॉजी?

नई बाइक में Crawl टेक्नोलॉजी भी जोड़ी गई है. इसका इस्तेमाल खास तौर पर कम स्पीड पर बाइक चलाते समय किया जा सकता है. इस तकनीक का फायदा यह है कि कम स्पीड पर बाइक को चलाते समय राइडर को क्लच पर ज्यादा इनपुट देने की जरूरत कम पड़ती है. ट्रैफिक या स्लो स्पीड से बाइक चलाने के दौरान यह फीचर राइडिंग को थोड़ा आसान बना सकता है.

नई Pulsar N160 का SS वेरिएंट और ज्यादा फीचर से लैस है. इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल की सुविधा भी दी गई है. ट्रैक्शन कंट्रोल का काम जरूरत पड़ने पर पिछले पहिए की स्लिप को कंट्रोल करने में मदद करना है. खासकर कम ग्रिप वाली सड़क या तेज एक्सेलरेशन के दौरान यह फीचर बाइक को ज्यादा स्टेबल रखने में मदद कर सकता है.

बाइक के कलर ऑप्शन्स

Pulsar N160 SS में सबसे खास अपडेट में से एक इसका नया TFT डिस्प्ले है. यह डिस्प्ले बाइक को ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न लुक देता है. इसमें Google Maps मिररिंग की सुविधा भी मिलती है. यानी राइडर नेविगेशन की जानकारी बाइक के डिस्प्ले पर देख सकता है. इसके अलावा इसमें Bluetooth और Wi-Fi कनेक्टिविटी भी दी गई है.बाइक में एडजस्टेबल लीवर्स भी मिलते हैं.

नई Pulsar N160 रेंज को कई कलर ऑप्शन में पेश किया गया है. इसमें Atlantic Blue, Brooklyn Black और Pearl Metallic White जैसे कलर शामिल हैं. अलग-अलग वेरिएंट में कलर ऑप्शन अलग हो सकते हैं. नई Pulsar N160 रेंज के आने का मतलब यह नहीं है कि कंपनी पुराने मॉडल को बंद कर रही है. मौजूदा स्टैंडर्ड 2-वॉल्व Pulsar N160 की सेल भी जारी रहेगी.

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