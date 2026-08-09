IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटब्रेट ली ने वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर दिया अजीब बयान, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा

ब्रेट ली ने वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर दिया अजीब बयान, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा

ब्रेट ली ने वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर हो रही बहस को बेवजह बताया. उन्होंने युवा बल्लेबाज की आक्रामक बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजों के खिलाफ आत्मविश्वास की जमकर तारीफ की.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 09 Aug 2026 02:12 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने कम उम्र में ही अपने खेल से क्रिकेट की दुनिया का ध्यान खींच लिया है. अब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली भी वैभव के खेल के फैन हो गए हैं. उन्होंने वैभव की उम्र को लेकर होने वाली बहस को बेवजह बताया है. ब्रेट ली ने कहा कि लोगों को वैभव की उम्र पर चर्चा करने के बजाय उनके खेल पर ध्यान देना चाहिए. उनके मुताबिक, अगर वैभव 15 साल के हैं तो यह शानदार बात है और अगर उनकी उम्र 17 या 18 साल भी होती, तो इससे उनके क्रिकेट खेलने की काबिलियत नहीं बदलती. ली ने कहा कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वैभव की उम्र कितनी है. वह सिर्फ इतना देखते हैं कि इस युवा बल्लेबाज में क्रिकेट खेलने की शानदार क्षमता है.

उन्होंने कहा, 'वह अविश्वसनीय है. भारत के बाहर हर कोई पूछता है कि क्या वह सच में 15 साल का है. मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी उम्र कितनी है. यह लड़का क्रिकेट खेलना जानता है.'

तेज गेंदबाजों के सामने नहीं घबराते वैभव

ब्रेट ली ने वैभव की आक्रामक बल्लेबाजी की भी जमकर तारीफ की. उन्होंने खास तौर पर तेज गेंदबाजों के खिलाफ वैभव के आत्मविश्वास को पसंद किया. आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वैभव की 97 रन की पारी ने ली को काफी प्रभावित किया. उन्होंने बताया कि उस मैच में तेज गेंदबाज लगातार अपनी रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन वैभव ने शॉर्ट गेंदों के सामने भी अपना अंदाज नहीं बदला. ली के मुताबिक, वैभव सिर्फ ताकत के दम पर बड़े शॉट नहीं लगाते. वह सही क्रिकेटिंग शॉट खेलकर भी तेजी से रन बनाते हैं.

यह भी पढ़ें- रुतुराज गायकवाड़ से छिना नंबर-1 का ताज, अब इंग्लैंड के बल्लेबाज के पास बादशाहत

शोहरत को संभालना होगी सबसे बड़ी चुनौती

ब्रेट ली ने वैभव के लिए एक जरूरी सलाह भी दी. उन्होंने कहा कि इस उम्र में इतनी ज्यादा चर्चा और उम्मीदों को संभालना युवा बल्लेबाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी. ली ने कहा कि वैभव की बल्लेबाजी या फॉर्म उनकी सबसे बड़ी चिंता नहीं है. उन्हें अपने दिमाग और बढ़ती शोहरत को संभालना सीखना होगा. उन्होंने यह भी कहा कि टीम मैनेजमेंट और आसपास के लोगों को वैभव पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए और उन्हें अभी एक बच्चे की तरह अपनी जिंदगी जीने का मौका देना चाहिए.

वैभव के खिलाफ गेंदबाजी करते तो क्या करते ली?

ब्रेट ली से जब पूछा गया कि अगर वह अपने खेल के दिनों में वैभव के खिलाफ गेंदबाजी करते तो क्या रणनीति अपनाते, तो उन्होंने साफ जवाब दिया. ली ने कहा कि वह पहले वैभव की बल्लेबाजी को ध्यान से देखते. इसके बाद वह उनके शरीर को निशाना बनाकर बाउंसर डालते. अगर वैभव उस गेंद पर छक्का भी लगा देते, तो ली पीछे नहीं हटते और अगली गेंद पर फिर उनकी परीक्षा लेते. आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद वैभव को भारतीय टी20 टीम में भी मौका मिला. इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन जिम्बाब्वे दौरे पर उन्होंने शानदार वापसी की और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड जीता.

यह भी पढ़ें- टेस्ट क्रिकेट में भारत के 3 सबसे सफल कप्तान, जानें कौन है नंबर-1

About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
Read More
Published at : 09 Aug 2026 02:12 PM (IST)
Tags :
Brett Lee Vaibhav Suryavanshi IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
ब्रेट ली ने वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर दिया अजीब बयान, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा
ब्रेट ली ने वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर दिया अजीब बयान, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा
क्रिकेट
जडेजा-कुलदीप से कप्तान गिल, श्रीलंका टेस्ट सीरीज में 5 रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं भारतीय खिलाड़ी
जडेजा-कुलदीप से कप्तान गिल, श्रीलंका टेस्ट सीरीज में 5 रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं भारतीय खिलाड़ी
क्रिकेट
रुतुराज गायकवाड़ से छिना नंबर-1 का ताज, अब इंग्लैंड के बल्लेबाज के पास बादशाहत
रुतुराज गायकवाड़ से छिना नंबर-1 का ताज, अब इंग्लैंड के बल्लेबाज के पास बादशाहत
क्रिकेट
श्रीलंका में चमके 5 भारतीय, दमदार प्रदर्शन से किया कमाल
श्रीलंका में चमके 5 भारतीय, दमदार प्रदर्शन से किया कमाल
Advertisement

वीडियोज

Govinda संग Komal Rani Swarnkar हुईं स्पॉट, 4 साल की Dating Rumours फिर चर्चा में
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Pati Brahmachari: 😯Suraj का फिर दिखा पुराना 'राउडी' अवतार, Isha संग मिलकर मिशन पर निकला हीरो #sbs
Bollywood News: भारतीय फैंस से 2 दिन पहले विदेशी दर्शक देखेंगे 'रामायण', जानें मेकर्स की इस खास रिलीज स्ट्रेटजी के पीछे की वजह (08.08.26)
Ramayana का Global Release! Devendra Fadnavis बोले- Oscar नहीं मिला तो होगी निराशा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
FCRA बिल पर होगा बवाल! खरगे ने कहा- कांग्रेस करेगी विरोध
FCRA बिल पर होगा बवाल! खरगे ने कहा- कांग्रेस करेगी विरोध
महाराष्ट्र
PM मोदी से मिलेगा शरद गुट, कांग्रेस ने कहा- INDIA गठबंधन की एकता...
PM मोदी से मिलेगा शरद गुट, कांग्रेस ने कहा- INDIA गठबंधन की एकता...
ओटीटी
'मुसाफिर कैफे' के ऑडिशन में रिजेक्ट हुई थीं वेदिका पिंटो, फिर ऐसे मिला सुधा का रोल
'मुसाफिर कैफे' के ऑडिशन में रिजेक्ट हुई थीं वेदिका पिंटो, फिर ऐसे मिला सुधा का रोल
क्रिकेट
रुतुराज गायकवाड़ से छिना नंबर-1 का ताज, अब इंग्लैंड के बल्लेबाज के पास बादशाहत
रुतुराज गायकवाड़ से छिना नंबर-1 का ताज, अब इंग्लैंड के बल्लेबाज के पास बादशाहत
इंडिया
पुडुचेरी पुलिस को अमित शाह ने सौंपा 'प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर’, क्या है इसकी खासियत?
पुडुचेरी पुलिस को अमित शाह ने सौंपा 'प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर’, क्या है इसकी खासियत?
विश्व
कनाडा में भारतीय महिला की हत्या, 7 महीने बाद कैसे आरोपी हुआ गिरफ्तार?
कनाडा में भारतीय महिला की हत्या, 7 महीने बाद कैसे आरोपी हुआ गिरफ्तार?
फूड
कैसे बनाते हैं कच्चे पपीते की चटनी, सेहत के साथ स्वाद का जायका
कैसे बनाते हैं कच्चे पपीते की चटनी, सेहत के साथ स्वाद का जायका
शिक्षा
शादी के 13 साल बाद मिली वर्दी, 2 बच्चों की मां बनीं पुलिस ऑफिसर
शादी के 13 साल बाद मिली वर्दी, 2 बच्चों की मां बनीं पुलिस ऑफिसर
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget