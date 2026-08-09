FCRA बिल पर होगा बवाल! खरगे ने कहा- कांग्रेस करेगी विरोध

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि लोकतंत्र में हम किसी के हाथ नहीं बांध सकते और न ही उनके विचारों को दबा सकते हैं. उन्होंने कहा कि हमारा रुख साफ है कि हम सभी पार्टियों के सामूहिक फैसले को मानेंगे. खरगे ने यह भी कहा कि कांग्रेस विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक (FCRA Bill) का विरोध करेगी और सोमवार को विपक्षी दलों के फ्लोर नेताओं की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी.

उत्तराखंड के रुद्रपुर में मल्लिकार्जुन खरगे ने न्यूज एजेंसी एएनआई से युवाओं के विरोध प्रदर्शन पर बात की. छात्रों की गूंज कैंपेन और रांची में JPSC-JSSC उम्मीदवारों के विरोध-प्रदर्शन पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि राहुल गांधी ने ही सबसे पहले यह मुद्दा उठाया था. उन्होंने कोटा का दौरा किया और इससे जुड़े सभी लोगों से मुलाकात की.

खरगे ने कहा कि राहुल गांधी के उठाने के बाद ही इस मुद्दे ने असल में ज़ोर पकड़ा. कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि छात्रों ने भी अपनी मांगें रखी हैं और वे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं. उन्हें राहुल गांधी के कैंपेन और उनसे मिले प्रोत्साहन से फायदा हुआ है.

#WATCH | Rudrapur, Uttarakhand | On 'Chhatron Ki Goonj' campaign and JPSC-JSSC aspirants' protest in Ranchi, Congress National President and Rajya Sabha LoP Mallikarjun Kharge says, "... Rahul Gandhi was the very first to raise this issue... He visited Kota and met everyone… pic.twitter.com/DMzBQMQDY7 — ANI (@ANI) August 9, 2026

प्रयागराज में छात्रों से की थी मुलाकात

राहुल गांधी ने शनिवार को प्रयागराज में छात्रों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी थीं. सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम है कि पढ़ाई करते हो, पैसा डालते हो लेकिन रोजगार के सारे दरवाजे बंद पड़े हुए हैं. मैन्यूफैक्चरिंग को लेकर उन्होंने कहा कि दुनिया में मेड इन चाइना और वियतनाम दिखेगा लेकिन मेड इन इंडिया नहीं दिखेगा. मोदी सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जीएसटी और नोटबंदी ने सारा सिस्टम बंद कर दिया.

मोदी सरकार पर निशाना

छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए केपी मैदान में बनाए गए मंच पर राहुल गांधी ने छात्राओं संग संवाद किया. कांग्रेस सांसद ने छात्रों से कहा कि आप भारत की शक्ति हो आप भारत की शान हो. उन्होंने आगे कहा कि जब में ऐसा कहता हूं तो मैं भीड़ की बात नहीं कर रहा होता, मैं युवाओं की बात कर रहा होता हूं.

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