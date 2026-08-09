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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाFCRA बिल पर होगा बवाल! खरगे ने कहा- कांग्रेस करेगी विरोध

FCRA बिल पर होगा बवाल! खरगे ने कहा- कांग्रेस करेगी विरोध

छात्रों की गूंज कैंपेन और रांची में JPSC-JSSC उम्मीदवारों के विरोध-प्रदर्शन पर मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि राहुल गांधी ने ही सबसे पहले यह मुद्दा उठाया था.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 09 Aug 2026 01:32 PM (IST)
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कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि लोकतंत्र में हम किसी के हाथ नहीं बांध सकते और न ही उनके विचारों को दबा सकते हैं. उन्होंने कहा कि हमारा रुख साफ है कि हम सभी पार्टियों के सामूहिक फैसले को मानेंगे. खरगे ने यह भी कहा कि कांग्रेस विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक (FCRA Bill) का विरोध करेगी और सोमवार को विपक्षी दलों के फ्लोर नेताओं की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी.

उत्तराखंड के रुद्रपुर में मल्लिकार्जुन खरगे ने न्यूज एजेंसी एएनआई से युवाओं के विरोध प्रदर्शन पर बात की. छात्रों की गूंज कैंपेन और रांची में JPSC-JSSC उम्मीदवारों के विरोध-प्रदर्शन पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि राहुल गांधी ने ही सबसे पहले यह मुद्दा उठाया था. उन्होंने कोटा का दौरा किया और इससे जुड़े सभी लोगों से मुलाकात की. 

खरगे ने कहा कि राहुल गांधी के उठाने के बाद ही इस मुद्दे ने असल में ज़ोर पकड़ा. कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि छात्रों ने भी अपनी मांगें रखी हैं और वे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं. उन्हें राहुल गांधी के कैंपेन और उनसे मिले प्रोत्साहन से फायदा हुआ है.

प्रयागराज में छात्रों से की थी मुलाकात
राहुल गांधी ने शनिवार को प्रयागराज में छात्रों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी थीं. सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम है कि पढ़ाई करते हो, पैसा डालते हो लेकिन रोजगार के सारे दरवाजे बंद पड़े हुए हैं. मैन्यूफैक्चरिंग को लेकर उन्होंने कहा कि दुनिया में मेड इन चाइना और वियतनाम दिखेगा लेकिन मेड इन इंडिया नहीं दिखेगा. मोदी सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जीएसटी और नोटबंदी ने सारा सिस्टम बंद कर दिया.  

मोदी सरकार पर निशाना
छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए केपी मैदान में बनाए गए मंच पर राहुल गांधी ने छात्राओं संग संवाद किया. कांग्रेस सांसद ने छात्रों से कहा कि आप भारत की शक्ति हो आप भारत की शान हो. उन्होंने आगे कहा कि जब में ऐसा कहता हूं तो मैं भीड़ की बात नहीं कर रहा होता, मैं युवाओं की बात कर रहा होता हूं. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 09 Aug 2026 01:32 PM (IST)
Tags :
Mallikarjun Kharge CONGRESS JPSC-JSSC Protest
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