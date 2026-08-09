पुडुचेरी पुलिस को अमित शाह ने सौंपा 'प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर’, क्या है इसकी खासियत?

पुडुचेरी पुलिस के लिए रविवार (9 अगस्त) का दिन गौरव और सम्मान का रहा. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुडुचेरी पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया. इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि यह सम्मान किसी सरकारी आदेश या फाइल के जरिए नहीं मिला है, बल्कि पुडुचेरी पुलिस ने इसे अपनी मेहनत, शौर्य, सेवा और समर्पण के दम पर अर्जित किया है.

‘अनुशासित बल के इतिहास का सबसे गौरवपूर्ण क्षण’

अमित शाह ने कहा कि प्रेसिडेंट्स कलर किसी भी अनुशासित बल के इतिहास का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है. उन्होंने कहा कि पुडुचेरी पुलिस ने अपनी कर्तव्यनिष्ठा और समर्पित सेवा के जरिए इस प्रतिष्ठित सम्मान को हासिल किया है. गृह मंत्री ने पुलिस बल के सभी अधिकारियों और जवानों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी. उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों की वर्षों की मेहनत, वीरता, सेवा और समर्पण इस सम्मान के पीछे है. यह पुडुचेरी पुलिस की कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता और उसकी सेवाओं की पहचान है.

‘5 हजार से कम जवान, फिर भी निभा रहे बड़ी जिम्मेदारी’

गृह मंत्री ने कहा कि पुडुचेरी पुलिस बल में 5,000 से कम जवान हैं, लेकिन इसके बावजूद यह बल क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा और सम्मान की रक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहा है. उन्होंने कहा कि पुडुचेरी पुलिस की जिम्मेदारी केवल कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा तक सीमित नहीं है. पुलिस क्षेत्र की आध्यात्मिक विरासत को सुरक्षित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.

पुलिस के साहस और सेवा की सराहना

अमित शाह ने कहा कि प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर पुडुचेरी पुलिस के लिए सिर्फ एक ध्वज नहीं, बल्कि उसके कर्तव्य, साहस और सेवा भावना का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि पुलिस बल ने जिस समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं, यह सम्मान उसी का परिणाम है. गृह मंत्री ने पुडुचेरी पुलिस के अधिकारियों और जवानों की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य में भी इसी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ देश और क्षेत्र की सेवा करने के लिए प्रेरित किया.

क्या है ‘प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर’?

‘प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर’ देश के किसी पुलिस बल को उसकी उत्कृष्ट सेवा, वीरता, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित सम्मान है. यह किसी पुलिस बल की वर्षों की समर्पित सेवा और उपलब्धियों को मिली राष्ट्रीय मान्यता का प्रतीक माना जाता है. इस सम्मान के तहत संबंधित पुलिस बल को एक विशेष ध्वज यानी ‘कलर’ प्रदान किया जाता है. यह ध्वज उस बल के गौरव, सेवा और उपलब्धियों का प्रतीक होता है और महत्वपूर्ण औपचारिक अवसरों पर इसे प्रदर्शित किया जाता है.

पुलिस बल के लिए क्यों है बड़ा सम्मान?

किसी पुलिस बल को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर मिलना उसकी पेशेवर क्षमता, साहस, अनुशासन और जनता की सेवा के प्रति प्रतिबद्धता को मिली बड़ी राष्ट्रीय मान्यता है. पुलिस संगठनों के लिए इसे प्रमुख संस्थागत सम्मानों में शामिल किया जाता है.

‘सम्मान आगे भी प्रेरणा देगा’

अमित शाह ने उम्मीद जताई कि प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर का यह सम्मान पुडुचेरी पुलिस के अधिकारियों और जवानों को भविष्य में और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करेगा. उन्होंने कहा कि पुलिस बल की मेहनत, बहादुरी और सेवा भावना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है. प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर मिलने के साथ पुडुचेरी पुलिस के लिए यह उपलब्धि उसके इतिहास में एक महत्वपूर्ण सम्मान के रूप में दर्ज हो गई है.

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