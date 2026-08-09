'चना बेचकर बड़ा किया...' खेसारी लाल ने पिता को गिफ्ट की करोड़ों की कार

भोजपुरी सिनेमा के मशहूर सिंगर और एक्टर खेसारी लाल यादव इन दिनों अपनी नई लग्जरी कार को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने अपने पिता को एक बेहद महंगी और लग्जरी SUV गिफ्ट की है. यह Land Rover Range Rover Autobiography LWB है, जिसकी ऑन-रोड कीमत 3 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई गई है. खास बात यह है कि एक्टर ने अपने पिता के लिए 0555 जैसा VIP नंबर भी लिया है.

खेसारी लाल यादव के पास पहले से ही कई महंगी गाड़ियां हैं, जिनमें Defender और Fortuner जैसी SUV शामिल हैं. लेकिन इस बार उन्होंने अपने लिए नहीं, बल्कि अपने पिता के लिए Range Rover Autobiography खरीदी है. यह कार भोजपुरी स्टार्स के लग्जरी कार कलेक्शन में सबसे महंगी गाड़ियों में से एक है.

सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

अपने पिता को इतनी महंगी कार गिफ्ट करने के बाद खेसारी लाल यादव ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट भी शेयर की. उन्होंने अपने पिता के संघर्ष और त्याग को याद करते हुए बताया कि उनकी सफलता के पीछे उनके पिता का बड़ा योगदान है.

भोजपुरी स्टार ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि मेरे जीवन का हर वो संगीत मेरे पापा का है, जिसने मुझे चना बेचकर बड़ा किया, आज ये जीत मेरे पापा की है. इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि थैंक यू पापा मेरे जीवन को इतना बेहतर बनाने के लिए! मैं हर जीत में आपके त्याग, पसीना और आप के आशीर्वाद को देखता हूं.

कितनी है रेंज रोवर की इस कार की कीमत?

खेसारी ने जिस Range Rover Autobiography LWB को गिफ्ट किया है, उसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 2.60 करोड़ से 2.65 करोड़ रुपये के बीच बताई गई है. वहीं, टैक्स, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन और अन्य खर्च जुड़ने के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत 3 करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंच सकती है.

Range Rover Autobiography LWB का डिजाइन काफी प्रीमियम और शानदार है. इसमें कंपनी की सिग्नेचर ग्रिल और खास डिजाइन वाली लाइट्स दी गई हैं. इसके अलावा फ्लश डोर हैंडल्स, फ्लोटिंग रूफलाइन, हिडन टेललाइट्स और 22-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं. इसका डिजाइन ज्यादा चमकदार बनाने की बजाय प्रीमियम और क्लीन रखा गया है.

इस SUV का इंटीरियर इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक है. LWB यानी Long Wheelbase मॉडल सामान्य वर्जन से ज्यादा लंबा है, इसलिए पीछे बैठने वाले यात्रियों को ज्यादा लेगरूम मिलता है. इसमें एग्जीक्यूटिव रियर सीट्स, हॉट स्टोन मसाज, हीटिंग और कूलिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं.

पीछे की सीटों के बीच एक प्रीमियम कंसोल भी मिलता है. डैशबोर्ड पर 13.1-इंच का कर्व्ड टचस्क्रीन दिया गया है. इसके अलावा वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, Meridian साउंड सिस्टम और पीछे बैठे यात्रियों के लिए 11.4-इंच की दो एंटरटेनमेंट स्क्रीन मिलती हैं.

गाड़ी के खास हैं फीचर्स

SUV में केबिन एयर प्यूरिफिकेशन प्रो सिस्टम और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. यानी इसमें यात्रियों के आराम, मनोरंजन और प्रीमियम फील का खास ध्यान रखा गया है.

Range Rover Autobiography LWB में अलग-अलग पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं. इसका 3.0-लीटर 6-सिलेंडर ट्विन-टर्बो डीजल इंजन 346 bhp की पावर और 700 Nm का टॉर्क देता है. वहीं, 3.0-लीटर 6-सिलेंडर माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन 394 bhp की पावर और 550 Nm का टॉर्क पैदा करता है.





इसके अलावा 3.0-लीटर प्लग-इन हाइब्रिड वर्जन भी मौजूद है. इसमें पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर मिलकर 503 bhp की पावर और 700 Nm का टॉर्क देती है. पावरफुल इंजन के कारण यह बड़ी SUV करीब 5.9 से 6.1 सेकेंड में 0 से 100 km/h की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 234 km/h तक बताई गई है.

ऐसे में कहा जा सकता है कि 3 करोड़ रुपये से ज्यादा की ऑन-रोड कीमत, शानदार डिजाइन, बेहद लग्जरी केबिन, मसाज और कूलिंग सीट्स, बड़ी एंटरटेनमेंट स्क्रीन, प्रीमियम साउंड सिस्टम और दमदार इंजन इसे बेहद खास SUV बनाते हैं. यही वजह है कि पिता को दी गई यह लग्जरी कार खेसारी लाल यादव के कार कलेक्शन की सबसे चर्चित गाड़ियों में शामिल हो गई है.

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