कनाडा में भारतीय महिला की हत्या, 7 महीने बाद कैसे आरोपी हुआ गिरफ्तार?

कनाडा के टोरंटो में भारतीय मूल की महिला की हत्या के करीब 7 महीने बाद 32 साल के एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया गया है. 30 साल की हिमांशी खुराना 20 दिसंबर को टोरंटो के एक घर में मृत मिली थीं. पुलिस ने इसे करीबी पार्टनर द्वारा की गई हिंसा का मामला बताया है.

टोरंटो के ही रहने वाले उसके साथी अब्दुल गफूरी को पुलिस फ़र्स्ट-डिग्री मर्डर के आरोप में ढूंढ रही थी. पुलिस ने शनिवार को एक बयान में बताया कि उसे शुक्रवार को टोरंटो एयरपोर्ट पर गिरफ़्तार किया गया. बयान में कहा गया कि टोरंटो की भगोड़े पकड़ने वाली टीम और हत्या की जांच करने वाली यूनिट के अफ़सरों ने उसे कनाडा वापस लाने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुलिस सेवाओं के साथ मिलकर काम किया. हालांकि, यह नहीं बताया गया कि वह किस देश में था.

हिमांशी खुराना की हत्या

19 दिसंबर की रात हिमांशी खुराना मृत पाई गईं. यह 2025 में टोरंटो में हत्या का 40वां मामला था. टोरंटो पुलिस ने बताया कि उन्हें रात करीब 10:41 बजे स्ट्रैचन एवेन्यू और वेलिंगटन स्ट्रीट वेस्ट इलाके से एक महिला के लापता होने की सूचना मिली और उन्होंने तलाशी अभियान शुरू किया. अगले दिन सुबह करीब 6:30 बजे उन्हें उसी इलाके के एक घर में महिला का शव मिला.

शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने इसे हत्या का मामला बताया. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को पता चला कि गफूरी और खुराना के बीच करीबी रिश्ते थे. उन्होंने उसकी गिरफ्तारी के लिए देशव्यापी वारंट जारी किया और उसकी तस्वीर भी जारी की, साथ ही लोगों से उसके बारे में जानकारी देने की अपील की.

भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने क्या कहा

टोरंटो में भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने हिमांशी खुराना की मौत पर दुख और हैरानी जताई थी और कहा था कि वे उनके परिवार को हर संभव मदद दे रहे हैं. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "टोरंटो में एक युवा भारतीय नागरिक हिमांशी खुराना की हत्या से हमें गहरा दुख और सदमा पहुंचा है. दुख की इस घड़ी में हम उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं."

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