सस्ती मिल रही Maruti Fronx, खरीदने से पहले यहां जानिए डील

अगर आप इस समय एक स्टाइलिश और फीचर से भरपूर कॉम्पैक्ट SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए Maruti Suzuki Fronx एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है. खास बात यह है कि अगस्त 2026 में इस कार को खरीदने पर ग्राहकों को 20,000 तक के फायदे मिल रहे हैं. यानी नई कार खरीदने का प्लान बना रहे लोगों के लिए यह डील पैसे बचाने का मौका दे सकती है.

Maruti Suzuki अगस्त 2026 के दौरान अपनी कई कारों पर डिस्काउंट और दूसरे बेनिफिट्स दे रही है. इसी ऑफर के तहत Maruti Fronx पर 20 हजार रुपये तक की बचत की जा सकती है. इस फायदे में कैश डिस्काउंट के साथ दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हो सकते हैं. हालांकि, ग्राहक को मिलने वाले ऑफर कार के वेरिएंट और डीलरशिप के हिसाब से अलग हो सकते हैं.

कैसा है Maruti Fronx का डिजाइन?

Maruti Fronx को कंपनी ने एक कूपे-स्टाइल कॉम्पैक्ट SUV के रूप में पेश किया है. इसका डिजाइन हैचबैक से काफी अलग दिखाई देता है. कार के आगे की तरफ ऊंचा बोनट, बड़ी और आकर्षक ग्रिल, LED डेटाइम रनिंग लाइट्स और स्पोर्टी बंपर दिया गया है. इसकी बॉडी को इस तरह डिजाइन किया गया है कि कार सड़क पर ज्यादा चौड़ी और दमदार नजर आती है.





साइड प्रोफाइल में मस्कुलर व्हील आर्च और स्पोर्टी अलॉय व्हील्स मिलते हैं। पीछे की तरफ कनेक्टेड LED टेललाइट्स इसका लुक और ज्यादा मॉडर्न बनाती हैं. यही कूपे जैसा डिजाइन Fronx को Maruti की दूसरी छोटी कारों से अलग पहचान देता है.

गाड़ी के कैसे हैं फीचर्स?

Fronx में ग्राहकों को कई ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो कार को ज्यादा प्रीमियम और कंफर्टेबल बनाते हैं. इसमें 9-इंच का फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. इसमें वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay कनेक्टिविटी का सपोर्ट मिलता है, जिससे स्मार्टफोन को कार के सिस्टम से कनेक्ट करना आसान हो जाता है.

कार में 360-डिग्री कैमरा भी मिलता है, जो पार्किंग के दौरान काफी जरूरी हो सकता है. खासकर तंग जगहों पर कार पार्क करते समय कैमरा ड्राइवर को कार के आसपास की स्थिति देखने में मदद करता है.

इसके अलावा Fronx में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, हेड्स-अप डिस्प्ले (HUD) और वायरलेस चार्जिंग पैड जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. HUD की मदद से ड्राइवर को जरूरी जानकारी सामने दिखाई देती है, जिससे बार-बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ देखने की जरूरत कम होती है.

ऐसे हैं सेफ्टी फीचर्स

फैमिली कार खरीदते समय सेफ्टी काफी जरूरी होती है. गाड़ी में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

360-डिग्री कैमरा भी सेफ्टी और पार्किंग सुविधा के लिहाज से जरूरी है. इससे ड्राइवर को गाड़ी के आसपास का बेहतर नजारा मिल सकता है. हालांकि, किसी भी कार को खरीदने से पहले केवल फीचर्स की संख्या के आधार पर फैसला करने की बजाय उसकी सेफ्टी रेटिंग और अपने इस्तेमाल को भी ध्यान में रखना चाहिए.

Maruti Fronx की एक खासियत यह है कि इसमें ग्राहकों को अलग-अलग जरूरत के हिसाब से कई पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं. इसमें 1.0-लीटर 3-सिलेंडर Boosterjet टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाता है. यह इंजन करीब 100 bhp की पावर और 147.6 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. इसे 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ लिया जा सकता है.

कितनी है Fronx की कीमत?

भारतीय बाजार में Maruti Suzuki Fronx की एक्स-शोरूम कीमत करीब 6.85 लाख से 11.98 लाख रुपये के बीच है. वेरिएंट और इंजन के हिसाब से कीमत बदलती है.

Fronx उन ग्राहकों के लिए अच्छी हो सकती है जो छोटी कार से थोड़ा ज्यादा SUV जैसा डिजाइन और ड्राइविंग स्टांस चाहते हैं. इसमें मॉडर्न फीचर्स भी काफी मिलते हैं, इसलिए यह छोटी फैमिली दोनों के लिए आकर्षक ऑप्शन बन सकती है.

अगर आप स्टाइलिश डिजाइन और ज्यादा फीचर्स वाली कार चाहते हैं तो टर्बो पेट्रोल वेरिएंट पर विचार किया जा सकता है. वहीं रोजाना ज्यादा किलोमीटर चलाने वाले ग्राहक CNG ऑप्शन को देख सकते हैं. जिन लोगों को सामान्य शहर की ड्राइविंग के लिए कार चाहिए, उनके लिए 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन भी एक ऑप्शन है.

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