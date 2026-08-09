मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोसस्ती मिल रही Maruti Fronx, खरीदने से पहले यहां जानिए डील

सस्ती मिल रही Maruti Fronx, खरीदने से पहले यहां जानिए डील

Maruti Fronx on Discount: मारुति सुजुकी अगस्त 2026 के दौरान अपनी कई कारों पर डिस्काउंट और दूसरे बेनिफिट्स दे रही है. इसी ऑफर के तहत Maruti Fronx पर 20 हजार रुपये तक की बचत की जा सकती है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 09 Aug 2026 12:16 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप इस समय एक स्टाइलिश और फीचर से भरपूर कॉम्पैक्ट SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए Maruti Suzuki Fronx एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है. खास बात यह है कि अगस्त 2026 में इस कार को खरीदने पर ग्राहकों को 20,000 तक के फायदे मिल रहे हैं. यानी नई कार खरीदने का प्लान बना रहे लोगों के लिए यह डील पैसे बचाने का मौका दे सकती है. 

Maruti Suzuki अगस्त 2026 के दौरान अपनी कई कारों पर डिस्काउंट और दूसरे बेनिफिट्स दे रही है. इसी ऑफर के तहत Maruti Fronx पर 20 हजार रुपये तक की बचत की जा सकती है. इस फायदे में कैश डिस्काउंट के साथ दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हो सकते हैं. हालांकि, ग्राहक को मिलने वाले ऑफर कार के वेरिएंट और डीलरशिप के हिसाब से अलग हो सकते हैं. 

कैसा है Maruti Fronx का डिजाइन?

  • Maruti Fronx को कंपनी ने एक कूपे-स्टाइल कॉम्पैक्ट SUV के रूप में पेश किया है. इसका डिजाइन हैचबैक से काफी अलग दिखाई देता है. कार के आगे की तरफ ऊंचा बोनट, बड़ी और आकर्षक ग्रिल, LED डेटाइम रनिंग लाइट्स और स्पोर्टी बंपर दिया गया है. इसकी बॉडी को इस तरह डिजाइन किया गया है कि कार सड़क पर ज्यादा चौड़ी और दमदार नजर आती है.


सस्ती मिल रही Maruti Fronx, खरीदने से पहले यहां जानिए डील

  • साइड प्रोफाइल में मस्कुलर व्हील आर्च और स्पोर्टी अलॉय व्हील्स मिलते हैं। पीछे की तरफ कनेक्टेड LED टेललाइट्स इसका लुक और ज्यादा मॉडर्न बनाती हैं. यही कूपे जैसा डिजाइन Fronx को Maruti की दूसरी छोटी कारों से अलग पहचान देता है.

गाड़ी के कैसे हैं फीचर्स?

  • Fronx में ग्राहकों को कई ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो कार को ज्यादा प्रीमियम और कंफर्टेबल बनाते हैं. इसमें 9-इंच का फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. इसमें वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay कनेक्टिविटी का सपोर्ट मिलता है, जिससे स्मार्टफोन को कार के सिस्टम से कनेक्ट करना आसान हो जाता है.
  • कार में 360-डिग्री कैमरा भी मिलता है, जो पार्किंग के दौरान काफी जरूरी हो सकता है. खासकर तंग जगहों पर कार पार्क करते समय कैमरा ड्राइवर को कार के आसपास की स्थिति देखने में मदद करता है.
  • इसके अलावा Fronx में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, हेड्स-अप डिस्प्ले (HUD) और वायरलेस चार्जिंग पैड जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. HUD की मदद से ड्राइवर को जरूरी जानकारी सामने दिखाई देती है, जिससे बार-बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ देखने की जरूरत कम होती है. 

सस्ती मिल रही Maruti Fronx, खरीदने से पहले यहां जानिए डील

ऐसे हैं सेफ्टी फीचर्स

  • फैमिली कार खरीदते समय सेफ्टी काफी जरूरी होती है. गाड़ी में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स दिए गए हैं.
  • 360-डिग्री कैमरा भी सेफ्टी और पार्किंग सुविधा के लिहाज से जरूरी है. इससे ड्राइवर को गाड़ी के आसपास का बेहतर नजारा मिल सकता है. हालांकि, किसी भी कार को खरीदने से पहले केवल फीचर्स की संख्या के आधार पर फैसला करने की बजाय उसकी सेफ्टी  रेटिंग और अपने इस्तेमाल को भी ध्यान में रखना चाहिए.
  • Maruti Fronx की एक खासियत यह है कि इसमें ग्राहकों को अलग-अलग जरूरत के हिसाब से कई पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं. इसमें 1.0-लीटर 3-सिलेंडर Boosterjet टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाता है. यह इंजन करीब 100 bhp की पावर और 147.6 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. इसे 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ लिया जा सकता है.

कितनी है Fronx की कीमत?

  • भारतीय बाजार में Maruti Suzuki Fronx की एक्स-शोरूम कीमत करीब 6.85 लाख से 11.98 लाख रुपये के बीच है. वेरिएंट और इंजन के हिसाब से कीमत बदलती है.
  • Fronx उन ग्राहकों के लिए अच्छी हो सकती है जो छोटी कार से थोड़ा ज्यादा SUV जैसा डिजाइन और ड्राइविंग स्टांस चाहते हैं. इसमें मॉडर्न फीचर्स भी काफी मिलते हैं, इसलिए यह छोटी फैमिली दोनों के लिए आकर्षक ऑप्शन बन सकती है.
  • अगर आप स्टाइलिश डिजाइन और ज्यादा फीचर्स वाली कार चाहते हैं तो टर्बो पेट्रोल वेरिएंट पर विचार किया जा सकता है. वहीं रोजाना ज्यादा किलोमीटर चलाने वाले ग्राहक CNG ऑप्शन को देख सकते हैं. जिन लोगों को सामान्य शहर की ड्राइविंग के लिए कार चाहिए, उनके लिए 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन भी एक ऑप्शन है.

यह भी पढ़ें:-

33 KM माइलेज देती है 3.70 लाख रुपये की ये कार, जानें खासियत 

 

 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 09 Aug 2026 12:16 PM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Auto News Maruti Fronx Maruti Fronx On Discount
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
सस्ती मिल रही Maruti Fronx, खरीदने से पहले यहां जानिए डील
सस्ती मिल रही Maruti Fronx, खरीदने से पहले यहां जानिए डील
ऑटो
33 KM माइलेज देती है 3.70 लाख रुपये की ये कार, जानें खासियत
33 KM माइलेज देती है 3.70 लाख रुपये की ये कार, जानें खासियत
ऑटो
पहाड़ों पर घूमने का है शौक तो खरीद लें ये EV, इतनी मिलेगी रेंज
पहाड़ों पर घूमने का है शौक तो खरीद लें ये EV, इतनी मिलेगी रेंज
ऑटो
टाटा ला रही 600 KM रेंज वाली पहली 7-सीटर EV, जानिए खासियत
टाटा ला रही 600 KM रेंज वाली पहली 7-सीटर EV, जानिए खासियत
Advertisement

वीडियोज

Govinda संग Komal Rani Swarnkar हुईं स्पॉट, 4 साल की Dating Rumours फिर चर्चा में
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Pati Brahmachari: 😯Suraj का फिर दिखा पुराना 'राउडी' अवतार, Isha संग मिलकर मिशन पर निकला हीरो #sbs
Bollywood News: भारतीय फैंस से 2 दिन पहले विदेशी दर्शक देखेंगे 'रामायण', जानें मेकर्स की इस खास रिलीज स्ट्रेटजी के पीछे की वजह (08.08.26)
Ramayana का Global Release! Devendra Fadnavis बोले- Oscar नहीं मिला तो होगी निराशा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पुडुचेरी पुलिस को अमित शाह ने सौंपा 'प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर’, क्या है इसकी खासियत?
पुडुचेरी पुलिस को अमित शाह ने सौंपा 'प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर’, क्या है इसकी खासियत?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती का मोहन भागवत को जवाब, कहा- आरक्षण में छेड़छाड़...
मायावती का मोहन भागवत को जवाब, कहा- आरक्षण में छेड़छाड़...
क्रिकेट
वाइफ ने वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेटर पर लगाए धोखेबाजी के गंभीर आरोप, कहा- कप्तानी छीनी जाए
वाइफ ने वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेटर पर लगाए धोखेबाजी के गंभीर आरोप, कहा- कप्तानी छीनी जाए
बॉलीवुड
‘टॉक्सिक’ में इंटीमेट सीन्स पर ट्रोल हुईं कियारा आडवाणी, यश ने हेटर्स को दिया जवाब
‘टॉक्सिक’ में इंटीमेट सीन्स पर ट्रोल हुईं कियारा आडवाणी, यश ने हेटर्स को दिया जवाब
इंडिया
जब PM को संसद में पड़े अंडे... आरोपी नेता ने कहा- शर्म आनी चाहिए आपको
जब PM को संसद में पड़े अंडे... आरोपी नेता ने कहा- शर्म आनी चाहिए आपको
इंडिया
महिला आरक्षण पर छिड़ा घमासान: चिदंबरम आरोप- 'BJP अटकाना चाहती है'
महिला आरक्षण पर छिड़ा घमासान: चिदंबरम आरोप- 'BJP अटकाना चाहती है'
शिक्षा
UPSC में हिंदी से IAS-IPS बनने वालों की संख्या घटी, 2024 में सिर्फ 5 उम्मीदवार
UPSC में हिंदी से IAS-IPS बनने वालों की संख्या घटी, 2024 में सिर्फ 5 उम्मीदवार
ऑटो
टाटा ला रही 600 KM रेंज वाली पहली 7-सीटर EV, जानिए खासियत
टाटा ला रही 600 KM रेंज वाली पहली 7-सीटर EV, जानिए खासियत
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget