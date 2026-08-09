33 KM माइलेज देती है 3.70 लाख रुपये की ये कार, जानें खासियत

Maruti Alto K10 भारतीय बाजार में उन लोगों के बीच काफी पॉपुलर है, जो पहली कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं और उनका बजट ज्यादा नहीं है. खास बात यह है कि कम कीमत के साथ-साथ इस कार में अच्छा माइलेज, कॉम्पैक्ट डिजाइन, आसान ड्राइविंग और कम मेंटेनेंस जैसी खूबियां मिलती हैं. यही वजह है कि यह कार लंबे समय से एंट्री-लेवल कार खरीदने वाले ग्राहकों के लिए एक पसंदीदा ऑप्शन बनी हुई है.

अगर आप छोटी फैमिली के लिए कार खरीदने के साथ ही यह चाहते हैं कि पेट्रोल पर ज्यादा खर्च न हो तो Alto K10 का S-CNG वेरिएंट खरीद सकते हैं. कंपनी के मुताबिक, CNG मॉडल करीब 33.85 km/kg तक का माइलेज दे सकता है. हालांकि रियल माइलेज सड़क, ट्रैफिक, एसी के इस्तेमाल और ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से अलग हो सकता है.

गाड़ी की कितनी है कीमत?

Alto K10 की सबसे बड़ी खासियत इसकी कीमत है. इसका पेट्रोल वेरिएंट करीब 3.69 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होता है. वहीं इसका टॉप पेट्रोल AGS वेरिएंट करीब 5.45 लाख रुपये एक्स-शोरूम तक जाता है. गाड़ी के CNG मॉडल की कीमत करीब 4.95 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है. ये एक्स-शोरूम कीमतें ऑन-रोड कीमत में RTO, इंश्योरेंस और दूसरी फीस जुड़ने के बाद रकम बढ़ जाती है.

इस प्राइस रेंज की वजह से Alto K10 उन खरीदारों के लिए खास बन जाती है, जो पहली बार कार खरीद रहे हैं और ज्यादा बड़ी कार पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते. मिडिल क्लास फैमिली के लिए कार खरीदते समय केवल कार की कीमत ही नहीं, बल्कि पेट्रोल/CNG का खर्च, सर्विसिंग और स्पेयर पार्ट्स की लागत भी जरूरी होती है. Alto K10 इन सभी मामलों में एक किफायती ऑप्शन के तौर पर देखी जाती है.

गाड़ी का पावरट्रेन और परफॉर्मेंस

Maruti Alto K10 में करीब 998cc का 1.0-लीटर इंजन दिया गया है. पेट्रोल मॉडल में ग्राहकों को मैनुअल के साथ AGS यानी ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिलता है. दूसरी ओर CNG वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मौजूद है. मॉडल लिस्टिंग में पेट्रोल और S-CNG दोनों ऑप्शन दिए गए हैं.

CNG कार खरीदते समय यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि CNG मोड में इंजन का आउटपुट पेट्रोल की तुलना में थोड़ा कम होता है. इसलिए अगर आप पेट्रोल कार से CNG मॉडल पर जाते हैं तो परफॉर्मेंस में थोड़ा अंतर महसूस हो सकता है.

अगर आपकी रोजाना ड्राइविंग ज्यादा है, जैसे ऑफिस आने-जाने, कैब जैसे कमर्शियल यूज या लंबी शहरी यात्रा के चलते महीने में काफी किलोमीटर कार चलती है, तो CNG मॉडल ज्यादा फायदे का सौदा साबित हो सकता है.

Alto K10 के CNG ऑप्शन में फिलहाल LXi (O) CNG और VXi (O) CNG जैसे वेरिएंट मौजूद हैं. इनकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 4.81 लाख और 5.31 लाख रुपये है.

कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?

Alto K10 को भले ही एक बजट कार माना जाती हो, लेकिन इसमें रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए जरूरी कई फीचर्स मिलते हैं. अलग-अलग वेरिएंट के हिसाब से इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और दूसरी सुविधाएं मिलती हैं.

टॉप वेरिएंट में 17.78 cm SmartPlay Studio जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. इससे कार के केबिन में एंटरटेनमेंट और कनेक्टिविटी का एक्सपीरियंस बेहतर होता है. इसका इंटीरियर बहुत ज्यादा प्रीमियम या लग्जरी कार जैसा नहीं है.

नई Alto K10 में सेफ्टी के लिए कई जरूरी फीचर्स मिलते हैं. गाड़ी में 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD और रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स शामिल हैं.

यह फीचर्स खासकर पहली बार कार खरीदने वाली फैमिली के लिए यूजफुल हैं. कार में रिवर्स पार्किंग सेंसर होने से तंग जगहों पर पार्किंग करते समय मदद मिलती है, जबकि ABS और EBD जैसी तकनीक ब्रेकिंग के चलते गाड़ी को कंट्रोल रखने में मदद करती है.

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