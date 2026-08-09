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SBI ने क्लर्क भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन, आवेदन शुरू

SBI Clerk Recruitment: एसबीआई की विशेष भर्ती में कुल 1538 रिक्त पद है. इनमें 207 पद एससी. 1219 पद एसटी और 112 पद ओबीसी वर्ग के लिए है. जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 09 Aug 2026 12:21 PM (IST)
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SBI Clerk Recruitment: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्लर्क 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के जरिए जूनियर एसोसिएट के 1538 पदों को भरा जाएगा. यह भर्ती विशेष रूप से एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के बैकलॉग रिक्तियों के लिए निकाली गई है. योग्य उम्मीदवार 7 अगस्त से 27 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ही एक्सेप्ट किए जाएंगे. इस भर्ती के लिए जारी नोटिफिकेशन के तहत हैं उम्मीदवार इस भर्ती में केवल एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे.

1538 पदों पर होगी भर्ती

एसबीआई की इस विशेष भर्ती में कुल 1538 रिक्त पद है. इनमें 207 पद एससी. 1219 पद एसटी और 112 पद ओबीसी वर्ग के लिए है. जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं. वहीं राज्यवार देखें तो सबसे ज्यादा गुजरात में 289 पद है, इसके बाद महाराष्ट्र में 165, मध्य प्रदेश में 134, झारखंड में 133, कर्नाटक में 120, ओडिशा में 111 और राजस्थान में 106 पद हैं. आंध्र प्रदेश में 88, तमिलनाडु में 65, पश्चिम बंगाल में 55, जम्मू कश्मीर में 42 और असम में 39 पद है.

कैसे कर सकते हैं आवेदन?

  • इस भर्ती में आवेदन के लिए उम्मीदवार सबसे पहले एसबीआई की वेबसाइट पर जाएं. 
  • इसके बाद करंट ओपनिंग सेक्शन में संबंधित भर्ती को चुनें. 
  • अब रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 
  • इसके बाद शैक्षणिक और पर्सनल जानकारी भरकर डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
  • लास्ट में निर्धारित फीस जमा कर फॉर्म सबमिट कर दें.  

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ग्रेजुएशन जरूरी, उम्र 20 से 28 साल 

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. अंतिम वर्ष में पढ़ रहे उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें 31 दिसंबर 2026 तक ग्रेजुएशन पूरी होने का प्रमाण देना होगा. वहीं उम्र की गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी. उम्मीदवार की उम्र कम से कम 20 साल और अधिकतम 28 साल होने चाहिए, यानी उम्मीदवार का जन्म 2 अप्रैल 1998 से 1 अप्रैल 2006 के बीच हुआ होना चाहिए. आरक्षित वर्गों को एसबीआई के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी.    

प्रीलिम्स, मेन्स और भाषा परीक्षा से होगा चयन

एसबीआई क्लर्क भर्ती में चयन के लिए तीन चरण होंगे. सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा, इसके बाद मुख्य परीक्षा और जरूरत पड़ने पर लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा. प्रारंभिक परीक्षा सितंबर 2026 में होने की संभावना है, जबकि मुख्य परीक्षा अक्टूबर या नवंबर 2026 में आयोजित की जा सकती है. प्रीलिम्स में कुल 100 अंकों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और परीक्षा की अवधि 1 घंटे होगी. गलत उत्तर देने पर प्रश्न के निर्धारित अंकों का एक चौथाई हिस्सा काटा जाएगा. एसबीआई ने प्रीलिम्स में अलग-अलग सेक्शन के लिए न्यूनतम क्वालीफाइंग अंक निर्धारित नहीं किए है. प्रीलिम्स के अंक केवल मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने में इस्तेमाल होंगे.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 09 Aug 2026 12:21 PM (IST)
Tags :
SBI Clerk Recruitment SBI Bank Jobs SBI Clerk 2026 SBI Junior Associate
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