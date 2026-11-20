New PUC Rule: देश में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने PUC सर्टिफिकेट नियमों में बदलाव किया है. जिसके बाद हर तरफ PUC सर्टिफिकेट को लेकर चर्चा चल रही है. नए नियमों के बाद लोगों के दिमाग में एक बात चल रही है. कुछ लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि जिनका पहले से ही PUC सर्टिफिकेट बना है उनका सर्टिफिकेट काम करेगा या नहीं.

तो आपको बता दें कि पहले से बने पीयूसी सर्टिफिकेट की वैधता उसकी तय तारीख तक वैसे ही बनी रहेगी और नई वैधता अवधि अगली बार रिन्यूअल कराते समय लागू होगी. तो चलिए जानते हैं कि पहले से पीयूसी बनवा चुके वाहन मालिकों पर इसका असर क्या पड़ेगा.

अपने आप अपडेट नहीं होंगे

आपको बता दें कि मान लीजिए आपकी निजी BS-VI कार 4 साल पुरानी है और आपके पास 1 साल की वैधता वाला मौजूदा पीयूसी सर्टिफिकेट है. तो नया नियम आने के बावजूद वह सर्टिफिकेट रातोंरात 3 साल का नहीं हो जाएगा.

वहीं वह सर्टिफिकेट अपनी पुरानी समाप्ति तिथि तक ही मान्य रहेगा और जब आप अगली बार उसका रिन्यूअल कराएंगे तब आपको नई व्यवस्था के अनुसार 3 साल की वैधता वाला सर्टिफिकेट मिलेगा.

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पुराने सर्टिफिकेट पर क्या होगा असर?

वहीं जिन गाड़ियों के पास बीएस-IV या बीएस-I से BS-III मानक के तहत पहले से वैध पीयूसी सर्टिफिकेट मौजूद है. तो उनकी मौजूदा अवधि भी रिन्यूअल तक वैसे ही रहेगी. लेकिन अगली बार रिन्यूअल कराने पर BS-IV वाहनों को 6 महीने और BS-I, BS-II व BS-III वाहनों को 3 महीने की नई वैधता अवधि मिलेगी ताकि पुराने वाहनों की उत्सर्जन जांच नियमित अंतराल पर हो सके.

एक्सपायरी के बाद रिन्यूअल का नियम

आपको बता दें कि यदि आप अपना मौजूदा पीयूसी सर्टिफिकेट एक्सपायर होने से पहले रिन्यू कराते हैं तो नया सर्टिफिकेट पुराने सर्टिफिकेट की समाप्ति तिथि से प्रभावी माना जाएगा.

जिससे आपकी बची हुई अवधि का नुकसान नहीं होगा. वहीं यदि सर्टिफिकेट एक्सपायर होने के बाद टेस्ट कराया जाता है तो नई वैधता रिन्यूअल या टेस्ट की तारीख से शुरू होगी.

वाहन मालिकों के लिए क्या है सलाह?

बता दें कि अगर आपका मौजूदा पीयूसी अभी वैध है तो फिलहाल अनावश्यक रूप से दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है. बस अपनी गाड़ी के पहले रजिस्ट्रेशन की तारीख और एमिशन केटेगरी को ध्यान में रखते हुए अगली बार समय पर रिन्यूअल कराएं ताकि ट्रैफिक चेकिंग या फ्यूल स्टेशन पर किसी भी तरह की दिक्कत से बचा जा सके.

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