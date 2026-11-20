Car Damage Video: अक्सर कहा जाता है कि अगर कोई सांड रास्ते में चल रहा है तो आप उसके रास्ते से तुरंत हट जाएं, वरना नुकसान के जिम्मेदार आप खुद हो सकते हैं. सोशल मीडिया पर दो सांड का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जो इस चेतावनी को बिल्कुल सही ठहराता है. हालांकि, इस वीडियो में किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन एक गाड़ी इस कदर चकनाचूर हो गई कि इंश्योरेंस वाले उसे बनवाते-बनवाते कंगाल न हो जाएं.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना एक पतली-सी गली की है, जहां दो औरतें आपस में बात करती नजर आती हैं. अचानक एक औरत घबराकर घर में घुस जाती है. इसके बाद दो सांड एक-दूसरे के पीछे दौड़ते दिखते हैं. एक सांड आगे खड़ी क्विड कार से टकरा जाता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है. इससे कार का आगे का हिस्सा बुरी तरह डैमेज हो जाता है. यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई.

कैसे मिलता इंश्योरेंस क्लेम?

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को निखिल सैनी नाम के यूजर ने पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा कि गनीमत है गली में सीसीटीवी लगा था. अगर सीसीटीवी नहीं होता तो कार मालिक को इंश्योरेंस क्लेम मिलना मुश्किल हो सकता था. फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि यह घटना कहां की है और कब की है.

Just imagine if there was no CCTV, how would the owner have even explained this to the insurance company 😭 https://t.co/CcC73wldeS — Nikhil saini (@iNikhilsaini) November 19, 2026

यूजर्स ने भी जमकर जताई चिंता

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स बेहद चिंता में नजर आए. एक यूजर ने लिखा कि सीसीटीवी देखने के बाद भी इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम नहीं दिया होगा. इस पर निखिल ने जवाब में लिखा कि भारत में इस तरह के मामलों को स्पेशल केस में रखना चाहिए. अरविंद कुमार नाम के यूजर का कहना था कि इस घटना से सबक लेते हुए हमें हर जगह कैमरे लगाने चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब कहां क्या हो जाए. एक और यूजर ने तो कार के सेफ्टी फीचर का कंपैरिजन ही कर डाला. उन्होंने पूछा कि यह रेनॉ की कार थी. अगर यह टाटा की कार होती तो क्या होता?

कुछ यूजर्स तो इंश्योरेंस के नियम कायदे समझाते नजर आए. राज मल्होत्रा नाम के यूजर ने लिखा कि इस कार पर किसी भी हाल में इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि यह गाड़ी सड़क पर अवैध रूप से खड़ी हुई थी. वीडियो देखकर एक अन्य यूजर ने पूछा कि क्या कार में हैंडब्रेक नहीं लगा था? क्या इससे इंश्योरेंस क्लेम पर असर नहीं पड़ेगा?

क्या हैं इंश्योरेंस के नियम?

अगर खड़ी कार को सांड टक्कर मारकर नुकसान पहुंचा देते हैं तो कार मालिक को इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है, बशर्ते उसके पास कॉम्प्रिहेंसिव या स्टैंडअलोन ओन डैमेज इंश्योरेंस हो. सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में अपनी कार के नुकसान का क्लेम नहीं मिलता.

ऐसे हादसे के बाद कार मालिक को तुरंत इंश्योरेंस कंपनी को सूचना देनी चाहिए और नुकसान का फोटो, वीडियो या CCTV फुटेज सबूत के तौर पर सुरक्षित रखने चाहिए. जरूरत पड़ने पर पुलिस में शिकायत भी दर्ज करानी पड़ सकती है. इंश्योरेंस कंपनी का सर्वेयर कार की जांच करेगा, जिसके बाद पॉलिसी की शर्तों के अनुसार क्लेम तय होगा. सिर्फ सड़क पर कार खड़ी होने से क्लेम अपने आप खारिज नहीं होता, लेकिन गलत पार्किंग या पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन क्लेम को प्रभावित कर सकता है.

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