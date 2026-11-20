First Car in The World: आज के समय में ऑटोमोबाइल मार्केट बहुत आगे पहुंच चुका है. जिसके चलते अब 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली गाड़ियों की कोई कमी नहीं है. लेकिन लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली आधुनिक कार में चार पहिए ही नहीं थे और कार की मैक्सिमम स्पीड साइकिल जितनी थी.

आपको बता दें कि जर्मन इंजीनियर कार्ल बेंज द्वारा बनाई गई बेंज पेटेंट-मोटरवैगन को इतिहास की पहली पेट्रोल कार माना जाता है. जिसका पेटेंट साल 1886 में हुआ था. तो चलिए जानते हैं इस ऐतिहासिक कार के पहियों, स्पीड और इंजन से जुड़ी सभी दिलचस्प बातें.

पहली कार में थे सिर्फ 3 पहिए

आपको बता दें कि दुनिया की पहली कार बेंज पेटेंट-मोटरवैगन में केवल 3 पहिए लगाए गए थे. कार्ल बेंज ने चार पहियों की जगह तीन पहियों का डिजाइन इसलिए चुना था ताकि गाड़ी का वजन हल्का रहे और उसे मोड़ना आसान हो.

जबकि इसमें आगे की तरफ एक छोटा स्टीयरिंग पहिया और पीछे की तरफ साइकिल जैसे स्पोक वाले दो बड़े पहिए दिए गए थे. जिन पर सॉलिड रबर के टायर चढ़े थे.

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16 किलोमीटर प्रति घंटा थी इसकी फुल स्पीड

जानकारी दें दे कि रफ्तार के मामले में यह पहली कार बेहद ही शांत और धीमी थी. क्योंकि इसके पहले मॉडल की टॉप स्पीड लगभग 16 किलोमीटर प्रति घंटा थी. लेकिन बाद में जब कंपनी ने इसके अपग्रेडेड वर्जन तैयार किए तो इसकी टॉप स्पीड बढ़कर करीब 19 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच पाई थी.

1 hp से भी कम था इंजन का दम

वहीं दुनिया की पहली कार में 954cc का सिंगल-सिलेंडर, फोर-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन पीछे की तरफ लगाया गया था. यह इंजन 400 rpm पर महज 0.67 से 0.75 हॉर्सपावर (hp) की ताकत पैदा करता था. इंजन की ताकत एक घोड़े से भी कम थी इसलिए गाड़ी को चलने योग्य बनाए रखने के लिए इसका ढांचा स्टील की हल्की ट्यूबों से बनाया गया था.

स्टीयरिंग व्हील में लगा था हैंडल

बता दें कि इस ऐतिहासिक कार में आज की कारों जैसा गोल स्टीयरिंग व्हील नहीं था बल्कि बीच में एक खड़ी रॉड पर टिलर-स्टाइल हैंडल लगा था. जिससे आगे के अकेले पहिये को घुमाया जाता था.

वहीं साल 1888 में कार्ल बेंज की पत्नी बर्था बेंज ने इसी कार के एक मॉडल से 100 किलोमीटर से ज्यादा की पहली लंबी यात्रा करके दुनिया को साबित किया था कि यह मशीन भविष्य की सवारी बनने जा रही है.

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