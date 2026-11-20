Home EV Charger Installation Cost: हमारे देश में भी लोग EV गाड़ियों पर भरोसा जाता रहे हैं और अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने में भले ही थोड़ी महंगी है लेकिन चलने में इसके खर्चा बेहद ही कम है. जिसके चलते इन गाड़ियों की डिमांड तेजी से बढ़ी है. हालांकि अभी कुछ जगहों पर EV चार्ज करने में काफी महंगा कॉस्ट पड़ जाता है.

हालांकि आप अपने घर पर ही EV चार्जर लगवा सकते हैं. तो आज इस खबर में यही जानतें हैं कि अगर कोई अपने घर पर ही इलेक्ट्रिक गाड़ी का चार्जर लगवाता है तो उसका खर्च कितना आएगा. चलिए जानतें हैं खर्च का पूरा हिसाब-किताब.

चार्जर हार्डवेयर की कीमत

आपको बता दें कि ज्यादातर इलेक्ट्रिक कारों के साथ 3.3kW का पोर्टेबल चार्जर फ्री मिलता है. जिसे अलग से खरीदने पर लगभग 14,000 से 20,000 रुपये खर्च होते हैं. यह रोजाना 60-80 किमी चलने वालों के लिए ठीक है लेकिन बैटरी फुल करने में 9-10 घंटे लेता है.

जबकि तेज चार्जिंग के लिए 7.2kW या 7.4kW का सिंगल-फेज वॉल-बॉक्स चार्जर सबसे लोकप्रिय है. जिसकी कीमत ब्रांड और स्मार्ट फीचर्स के हिसाब से 25,000 से 45,000 रुपये के बीच होती है और यह 4-5 घंटे में कार चार्ज कर देता है.

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वायरिंग, MCB और इंस्टॉलेशन का खर्च

वहीं चार्जर की सेफ्टी के लिए मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से पार्किंग तक अलग डेडिकेटेड लाइन बिछानी होती है. जबकि 7.4kW चार्जर के लिए 6 sq mm कॉपर आर्मर्ड केबल, सही रेटिंग का MCB, DC लीकेज सुरक्षा वाला RCCB, अलग अर्थिंग और इलेक्ट्रीशियन लेबर चार्ज मिलाकर 8,000 से 15,000 रुपये तक का खर्च आता है. यदि बेसमेंट पार्किंग की दूरी 15 मीटर से ज्यादा है तो केबल का खर्च बढ़ सकता है.

सैंक्शन लोड बढ़वाने और अलग मीटर की फीस

बता दें कि कई घरों में 3kW से 5kW का सैंक्शन लोड होता है. ऐसे में 7.4kW चार्जर चलाने के लिए बिजली कंपनी से लोड बढ़वाना पड़ सकता है. जिसमें राज्य के नियमों के अनुसार 3,000 से 8,000 रुपये तक की फीस लगती है. अगर आप रियायती EV टैरिफ के लिए अलग मीटर लगवाते हैं तो उसमें लगभग 2,500 से 4,000 रुपये अधिक जुड़ जाते हैं.

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