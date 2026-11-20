बिहार में एक तरफ 'नीतीश सेतु' के उद्घाटन को लेकर सियासत हो रही है तो दूसरी ओर मंत्री निशांत कुमार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सुरक्षाकर्मी द्वारा साइड किए जाने का मामला तूल पकड़ा हुआ है. इस मामले में आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला किया है.

शुक्रवार (20 नवंबर, 2026) को शक्ति सिंह यादव ने मंत्री निशांत कुमार को कथित तौर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सुरक्षाकर्मी द्वारा धक्का दिए जाने पर कहा, "इसमें कोई हैरानी होने वाली बात नहीं है कि निशांत जी को सम्राट जी के बॉडीगार्ड ने धकेल दिया... ये तो होना ही था."

'यार ने ही लूट लिया घर यार का...'

बीजेपी को निशाने पर लेते हुए आरजेडी नेता ने कहा, "नीतीश जी शाम में कह ही रहे थे कि 'अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का'. अब नीतीश जी को तो आपने जीते-जी समाप्त करने का निर्णय लिया, जो बेटा है उसको भी आप धकेल रहे हैं… जिसने आपको बनाया उसी को आपने आईना दिखाया."

पटना, बिहार: राजद नेता शक्ति सिंह यादव ने मंत्री निशांत कुमार को कथित तौर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सुरक्षाकर्मी द्वारा धक्का दिए जाने पर कहा, "इसमें कोई हैरानी होने वाली बात नहीं है कि निशांत जी को सम्राट जी के बॉडीगार्ड ने धकेल दिया... ये तो होना ही था। नीतीश जी शाम में कह ही रहे थे कि 'अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का'। अब नीतीश जी को तो आपने जीते-जी समाप्त करने का निर्णय लिया, जो बेटा है उसको भी आप धकेल रहे हैं। जिसने आपको बनाया उसी को आपने आईना दिखाया।" — IANS Hindi (@IANSKhabar) November 20, 2026

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'हम सनातन धर्म को मानते हैं…'

दूसरी ओर शक्ति यादव ने प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "दुनिया में हर धर्म के मानने वाले हैं... कहीं बुद्ध धर्म के मानने वाले, कहीं ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हैं, कहीं पादरी, कहीं इस्लामिक कंट्री हैं, इस्लाम धर्म को मानते हैं, हम सनातन धर्म को मानते हैं. धर्मावलंबी जिस देश के अंदर में बहुतायत आबादी में हैं, उसी के अनुसार उसका इजाफा भी होता रहता है."

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