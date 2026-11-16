जबकि इसके अलावा बजाज ऑटो भी अपनी पहली डुअल-स्पोर्ट बाइक बजाज ट्रेकर लाने की तैयारी कर रहा है. टेस्टिंग के दौरान दिखी इस बाइक में ऊपर उठा हुआ फ्रंट फेंडर, लंबा सस्पेंशन ट्रैवल और हाई-माउंटेड एग्जॉस्ट दिया गया है. इसमें पल्सर N250 वाला 250 सीसी इंजन मिल सकता है. जो पहले ब्राजील और फिर भारत में लॉन्च होगा.