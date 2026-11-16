ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोUpcoming Adventure Bikes: 2027 में मचेगा धमाल, Royal Enfield से Bajaj तक, आ रहीं 5 नई ADV Bikes

Upcoming Adventure Bikes: 2027 में मचेगा धमाल, Royal Enfield से Bajaj तक, आ रहीं 5 नई ADV Bikes

Upcoming Adventure Bikes: साल 2027 में भारतीय बाजार में 5 नई एडवेंचर बाइक्स लॉन्च होने जा रही हैं. इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750, हीरो एक्सपल्स 450 और बजाज ट्रेकर जैसी धांसू बाइक्स शामिल हैं.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 16 Nov 2026 07:43 PM (IST)
Upcoming Adventure Bikes: साल 2027 में भारतीय बाजार में 5 नई एडवेंचर बाइक्स लॉन्च होने जा रही हैं. इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750, हीरो एक्सपल्स 450 और बजाज ट्रेकर जैसी धांसू बाइक्स शामिल हैं.

Upcoming Adventure Bikes: हमारे देश में एडवेंचर और ऑफ-रोड बाइकिंग का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. जिसे देखते हुए प्रमुख कंपनियां बड़े धमाके की तैयारी कर रही हैं. हाल ही में इटली के मिलान में हुए EICMA 2026 शो में कई शानदार मॉडल्स की झलक देखने को मिली. 2027 तक रॉयल एनफील्ड, हीरो और बजाज मिलकर 5 नई एडवेंचर बाइक्स बाजार में उतारने जा रहे हैं.

1/8
बता दें कि इस लिस्ट में सबसे चर्चित नाम रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 का है. जो कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी एडवेंचर बाइक होगी. इसमें नया 743 सीसी पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है. जो 55 bhp की पावर और 63 Nm का टॉर्क देता है.
बता दें कि इस लिस्ट में सबसे चर्चित नाम रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 का है. जो कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी एडवेंचर बाइक होगी. इसमें नया 743 सीसी पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है. जो 55 bhp की पावर और 63 Nm का टॉर्क देता है.
2/8
जबकि हीरो मोटोकॉर्प अपनी नई हीरो एक्सपल्स 450 के साथ धमाल मचाने को तैयार है. इसमें 421 सीसी का लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलेगा. जो 46.7 bhp की दमदार पावर जनरेट करता है. 225mm सस्पेंशन ट्रैवल, 43mm KYB फोर्क्स और एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट वाली 7-इंच TFT स्क्रीन इसे खराब रास्तों का असली राजा बनाती है.
जबकि हीरो मोटोकॉर्प अपनी नई हीरो एक्सपल्स 450 के साथ धमाल मचाने को तैयार है. इसमें 421 सीसी का लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलेगा. जो 46.7 bhp की दमदार पावर जनरेट करता है. 225mm सस्पेंशन ट्रैवल, 43mm KYB फोर्क्स और एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट वाली 7-इंच TFT स्क्रीन इसे खराब रास्तों का असली राजा बनाती है.
3/8
वहीं इलेक्ट्रिक सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड हिमालयन इलेक्ट्रिक भी 2027 तक दस्तक दे सकती है. कंपनी इसे अपने खास HIM-E प्रोजेक्ट के तहत तैयार कर रही है और पहाड़ी इलाकों में इसकी टेस्टिंग भी पूरी हो चुकी है.
वहीं इलेक्ट्रिक सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड हिमालयन इलेक्ट्रिक भी 2027 तक दस्तक दे सकती है. कंपनी इसे अपने खास HIM-E प्रोजेक्ट के तहत तैयार कर रही है और पहाड़ी इलाकों में इसकी टेस्टिंग भी पूरी हो चुकी है.
4/8
इस समय हीरो एक्सपल्स 150 भी काफी चर्चा में है. 150 सीसी एयर-कूल्ड इंजन के साथ आने वाली यह बाइक महज 141.5 किलोग्राम की है. 220mm ग्राउंड क्लीयरेंस, इंजन प्रोटेक्शन प्लेट और सीधे हैंडलबार की वजह से यह नए राइडर्स और रोजमर्रा के सफर के लिए बेहद आसान ऑप्शन साबित होगी.
इस समय हीरो एक्सपल्स 150 भी काफी चर्चा में है. 150 सीसी एयर-कूल्ड इंजन के साथ आने वाली यह बाइक महज 141.5 किलोग्राम की है. 220mm ग्राउंड क्लीयरेंस, इंजन प्रोटेक्शन प्लेट और सीधे हैंडलबार की वजह से यह नए राइडर्स और रोजमर्रा के सफर के लिए बेहद आसान ऑप्शन साबित होगी.
5/8
जबकि इसके अलावा बजाज ऑटो भी अपनी पहली डुअल-स्पोर्ट बाइक बजाज ट्रेकर लाने की तैयारी कर रहा है. टेस्टिंग के दौरान दिखी इस बाइक में ऊपर उठा हुआ फ्रंट फेंडर, लंबा सस्पेंशन ट्रैवल और हाई-माउंटेड एग्जॉस्ट दिया गया है. इसमें पल्सर N250 वाला 250 सीसी इंजन मिल सकता है. जो पहले ब्राजील और फिर भारत में लॉन्च होगा.
जबकि इसके अलावा बजाज ऑटो भी अपनी पहली डुअल-स्पोर्ट बाइक बजाज ट्रेकर लाने की तैयारी कर रहा है. टेस्टिंग के दौरान दिखी इस बाइक में ऊपर उठा हुआ फ्रंट फेंडर, लंबा सस्पेंशन ट्रैवल और हाई-माउंटेड एग्जॉस्ट दिया गया है. इसमें पल्सर N250 वाला 250 सीसी इंजन मिल सकता है. जो पहले ब्राजील और फिर भारत में लॉन्च होगा.
6/8
वहीं इन पांचों एडवेंचर बाइक्स के आने से भारतीय ग्राहकों के पास हर बजट और जरूरत के हिसाब से बेहतरीन ऑप्शन मौजूद होंगे. जहां 150 सीसी और 250 सीसी बाइक्स नए राइडर्स को ऑफ-रोडिंग सिखाएंगी. वहीं 450 cc और 750 cc के बड़े इंजन लद्दाख जैसे पहाड़ी रास्तों की लंबी यात्राओं को बेहद आरामदायक और रोमांचक बना देंगे.
वहीं इन पांचों एडवेंचर बाइक्स के आने से भारतीय ग्राहकों के पास हर बजट और जरूरत के हिसाब से बेहतरीन ऑप्शन मौजूद होंगे. जहां 150 सीसी और 250 सीसी बाइक्स नए राइडर्स को ऑफ-रोडिंग सिखाएंगी. वहीं 450 cc और 750 cc के बड़े इंजन लद्दाख जैसे पहाड़ी रास्तों की लंबी यात्राओं को बेहद आरामदायक और रोमांचक बना देंगे.
7/8
जबकि कंपनियों ने इन मॉडल्स में आधुनिक तकनीक का भी पूरा ख्याल रखा है. डिजिटल TFT डिस्प्ले, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्विचेबल एबीएस और एडजस्टेबल सस्पेंशन जैसे फीचर्स अब आम हो रहे हैं. इससे न केवल खराब सड़कों पर राइडर का आत्मविश्वास बढ़ता है. बल्कि हाईवे पर तेज रफ्तार के दौरान भी बाइक का बैलेंस और सुरक्षा बरकरार रहती है.
जबकि कंपनियों ने इन मॉडल्स में आधुनिक तकनीक का भी पूरा ख्याल रखा है. डिजिटल TFT डिस्प्ले, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्विचेबल एबीएस और एडजस्टेबल सस्पेंशन जैसे फीचर्स अब आम हो रहे हैं. इससे न केवल खराब सड़कों पर राइडर का आत्मविश्वास बढ़ता है. बल्कि हाईवे पर तेज रफ्तार के दौरान भी बाइक का बैलेंस और सुरक्षा बरकरार रहती है.
8/8
अगर आप भी 2027 में एक नई एडवेंचर या टूरिंग बाइक खरीदने का सपना देख रहे हैं. तो थोड़ा इंतजार करना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा. इन धांसू बाइक्स के लॉन्च होने के बाद अपने बजट और राइडिंग स्टाइल के अनुसार टेस्ट ड्राइव लें और अपनी अगली रोमांचक यात्रा के लिए सही साथी चुनें.
अगर आप भी 2027 में एक नई एडवेंचर या टूरिंग बाइक खरीदने का सपना देख रहे हैं. तो थोड़ा इंतजार करना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा. इन धांसू बाइक्स के लॉन्च होने के बाद अपने बजट और राइडिंग स्टाइल के अनुसार टेस्ट ड्राइव लें और अपनी अगली रोमांचक यात्रा के लिए सही साथी चुनें.
Published at : 16 Nov 2026 07:43 PM (IST)
Tags :
Auto News ABP LIVE

ऑटो फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Updated Mahindra Thar Roxx: Thar Roxx का नया अवतार आया सामने, देखते ही खरीदने का करेगा मन
Thar Roxx का नया अवतार आया सामने, देखते ही खरीदने का करेगा मन
ऑटो
China Electric Aircraft: चीन ने किया इलेक्ट्रिक हवाई जहाज का टेस्ट, जानें रेंज से बैकअप तक सारे फीचर्स
चीन ने किया इलेक्ट्रिक हवाई जहाज का टेस्ट, जानें रेंज से बैकअप तक सारे फीचर्स
ऑटो
Electric Vehicle Sales: पेट्रोल-डीजल छोड़ EVs पर टूटे ग्राहक, Festive Sales में 69% उछाल
पेट्रोल-डीजल छोड़ EVs पर टूटे ग्राहक, Festive Sales में 69% उछाल
ऑटो
Creta vs Duster Safety Rating: Creta और Duster में टक्कर हो जाए तो कौन सी गाड़ी रहेगी सेफ, किसकी रेटिंग ज्यादा?
Creta और Duster में टक्कर हो जाए तो कौन सी गाड़ी रहेगी सेफ, किसकी रेटिंग ज्यादा?
Advertisement

वीडियोज

UP Election 2027 | 181 सीटें देंगे या गठबंधन में बड़ा भाई बनेंगे? | Rahul Gandhi | Maha Dangal
UP Elections 2027: Mathura में BJP का 'महामंथन', विपक्ष को टेंशन! | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Bollywood News: Shah Rukh की King की कहानी लीक? Deepika की मौत से Suhana के बदले की कहानी? (16.11.26)
Mahadev & Sons: Rajji-Narmada के जज्बात को ठेस पहुंचा रही Priya, आंखों पर बंधी प्यार की पट्टी!
Sansani : दिल्ली के शोरूम में मर्डर... कैमरे की गवाही! | Delhi News | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
युवाओं के हाथ में टैबलेट यानि सामर्थ्य का संकल्प
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इटैलियन नेता के नारे को लेकर राहुल पर फायर हुए रिजिजू, 'खुद का मजाक बनवाया और देश को...'
इटैलियन नेता के नारे को लेकर राहुल पर फायर हुए रिजिजू, 'खुद का मजाक बनवाया और देश को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ABVP वाले दावे पर चंद्रशेखर आजाद का पलटवार, बोले- 'आरोप सही हुए तो...'
ABVP वाले दावे पर चंद्रशेखर आजाद का पलटवार, बोले- 'आरोप सही हुए तो...'
इंडिया
कार्तिगई दीपम विवाद: 'DMK सरकार की तरह ही भगवान विरोधी...' CM विजय पर भड़के अन्नामलाई
कार्तिगई दीपम विवाद: 'DMK सरकार की तरह ही भगवान विरोधी...' CM विजय पर भड़के अन्नामलाई
क्रिकेट
Absolute Cinema: आखिरी गेंद पर चाहिए 12 रन, 'नो-बॉल' पर गया चौका, फिर जो हुआ; VIDEO
आखिरी गेंद पर चाहिए 12 रन, 'नो-बॉल' पर गया चौका, फिर जो हुआ; VIDEO
बॉलीवुड
जय शाह के दोबारा ICC चेयरमैन बनने पर शाहरुख खान ने दी बधाई, 2028 ओलंपिक को लेकर कही ये बात
जय शाह के दोबारा ICC चेयरमैन बनने पर शाहरुख खान ने दी बधाई, 2028 ओलंपिक को लेकर कही ये बात
इंडिया
'मुझे मुख्यमंत्री कहना बंद कर दें, जल्द सत्ता में करेंगे वापसी', स्टालिन का CM विजय पर निशाना
'मुझे मुख्यमंत्री कहना बंद कर दें, जल्द सत्ता में करेंगे वापसी', स्टालिन का CM विजय पर निशाना
एग्रीकल्चर
Wheat Farming: एक एकड़ में कितने किलो गेहूं का बीज लगेगा? जानें सही हिसाब
एक एकड़ में कितने किलो गेहूं का बीज लगेगा? जानें सही हिसाब
ट्रेंडिंग
चिलचिलाती धूप से परेशान विदेशी कपल की भारतीय शख्स ने यूं की मदद, दिल जीत लेगा वीडियो
चिलचिलाती धूप से परेशान विदेशी कपल की भारतीय शख्स ने यूं की मदद, दिल जीत लेगा वीडियो
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget