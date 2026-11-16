Upcoming Adventure Bikes: 2027 में मचेगा धमाल, Royal Enfield से Bajaj तक, आ रहीं 5 नई ADV Bikes
Upcoming Adventure Bikes: साल 2027 में भारतीय बाजार में 5 नई एडवेंचर बाइक्स लॉन्च होने जा रही हैं. इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750, हीरो एक्सपल्स 450 और बजाज ट्रेकर जैसी धांसू बाइक्स शामिल हैं.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 16 Nov 2026 07:43 PM (IST)
Upcoming Adventure Bikes: हमारे देश में एडवेंचर और ऑफ-रोड बाइकिंग का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. जिसे देखते हुए प्रमुख कंपनियां बड़े धमाके की तैयारी कर रही हैं. हाल ही में इटली के मिलान में हुए EICMA 2026 शो में कई शानदार मॉडल्स की झलक देखने को मिली. 2027 तक रॉयल एनफील्ड, हीरो और बजाज मिलकर 5 नई एडवेंचर बाइक्स बाजार में उतारने जा रहे हैं.
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बता दें कि इस लिस्ट में सबसे चर्चित नाम रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 का है. जो कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी एडवेंचर बाइक होगी. इसमें नया 743 सीसी पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है. जो 55 bhp की पावर और 63 Nm का टॉर्क देता है.
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जबकि हीरो मोटोकॉर्प अपनी नई हीरो एक्सपल्स 450 के साथ धमाल मचाने को तैयार है. इसमें 421 सीसी का लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलेगा. जो 46.7 bhp की दमदार पावर जनरेट करता है. 225mm सस्पेंशन ट्रैवल, 43mm KYB फोर्क्स और एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट वाली 7-इंच TFT स्क्रीन इसे खराब रास्तों का असली राजा बनाती है.
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वहीं इलेक्ट्रिक सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड हिमालयन इलेक्ट्रिक भी 2027 तक दस्तक दे सकती है. कंपनी इसे अपने खास HIM-E प्रोजेक्ट के तहत तैयार कर रही है और पहाड़ी इलाकों में इसकी टेस्टिंग भी पूरी हो चुकी है.
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इस समय हीरो एक्सपल्स 150 भी काफी चर्चा में है. 150 सीसी एयर-कूल्ड इंजन के साथ आने वाली यह बाइक महज 141.5 किलोग्राम की है. 220mm ग्राउंड क्लीयरेंस, इंजन प्रोटेक्शन प्लेट और सीधे हैंडलबार की वजह से यह नए राइडर्स और रोजमर्रा के सफर के लिए बेहद आसान ऑप्शन साबित होगी.
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जबकि इसके अलावा बजाज ऑटो भी अपनी पहली डुअल-स्पोर्ट बाइक बजाज ट्रेकर लाने की तैयारी कर रहा है. टेस्टिंग के दौरान दिखी इस बाइक में ऊपर उठा हुआ फ्रंट फेंडर, लंबा सस्पेंशन ट्रैवल और हाई-माउंटेड एग्जॉस्ट दिया गया है. इसमें पल्सर N250 वाला 250 सीसी इंजन मिल सकता है. जो पहले ब्राजील और फिर भारत में लॉन्च होगा.
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वहीं इन पांचों एडवेंचर बाइक्स के आने से भारतीय ग्राहकों के पास हर बजट और जरूरत के हिसाब से बेहतरीन ऑप्शन मौजूद होंगे. जहां 150 सीसी और 250 सीसी बाइक्स नए राइडर्स को ऑफ-रोडिंग सिखाएंगी. वहीं 450 cc और 750 cc के बड़े इंजन लद्दाख जैसे पहाड़ी रास्तों की लंबी यात्राओं को बेहद आरामदायक और रोमांचक बना देंगे.
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जबकि कंपनियों ने इन मॉडल्स में आधुनिक तकनीक का भी पूरा ख्याल रखा है. डिजिटल TFT डिस्प्ले, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्विचेबल एबीएस और एडजस्टेबल सस्पेंशन जैसे फीचर्स अब आम हो रहे हैं. इससे न केवल खराब सड़कों पर राइडर का आत्मविश्वास बढ़ता है. बल्कि हाईवे पर तेज रफ्तार के दौरान भी बाइक का बैलेंस और सुरक्षा बरकरार रहती है.
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अगर आप भी 2027 में एक नई एडवेंचर या टूरिंग बाइक खरीदने का सपना देख रहे हैं. तो थोड़ा इंतजार करना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा. इन धांसू बाइक्स के लॉन्च होने के बाद अपने बजट और राइडिंग स्टाइल के अनुसार टेस्ट ड्राइव लें और अपनी अगली रोमांचक यात्रा के लिए सही साथी चुनें.