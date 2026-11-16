बात करें बैटरी और रेंज की तो इसमें 123.5 kWh का विशाल लिथियम-आयन बैटरी पैक दिया गया है. कंपनी का दावा है कि यह कार सिंगल फुल चार्ज पर लगभग 500 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज आसानी से दे सकती है. 350 kW डीसी फास्ट चार्जर की मदद से इसकी बैटरी महज 22 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है.