Hyundai Genesis GV90: भारत में पेटेंट हुई Hyundai की महंगी इलेक्ट्रिक SUV, जानें खासियत
Hyundai Genesis GV90: हुंडई ने अपनी लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी Genesis GV90 का डिजाइन भारत में पेटेंट करा लिया है. जानिए इस शानदार और प्रीमियम गाड़ी की खासियतों के बारे में.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 16 Nov 2026 07:10 PM (IST)
Hyundai Genesis GV90: हुंडई अब भारत के प्रीमियम और लग्जरी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर रही है. क्योंकि कंपनी ने अपने लग्जरी ब्रांड जेनेसिस की सबसे महंगी और फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक एसयूवी जेनेसिस GV90 का डिजाइन भारत में पेटेंट करा लिया है.
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बात करें डिजाइन की तो जेनेसिस GV90 साइज में मर्सिडीज-मेबैक जीएलएस से भी लंबी है. इसमें कंपनी की सिग्नेचर टू-लाइन स्लिम एलईडी हेडलैंप्स और पीछे की तरफ कनेक्टेड पैरेलल LED टेललैंप्स दिए गए हैं. इसके अलावा फ्रेमलेस विंडो और 22 से 24-इंच के विशाल अलॉय व्हील्स इसे सड़क पर बेहद शाही लुक देते हैं.
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जबकि इंटीरियर के मामले में यह इलेक्ट्रिक SUV किसी चलते-फिरते फाइव-स्टार होटल से कम नहीं है. केबिन के अंदर 23.6-इंच का बड़ा OLED इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. जो गाड़ी पार्क होने पर और बड़ा हो जाता है. साथ ही पारंपरिक स्पीडोमीटर की जगह 25-इंच का विशाल हेड-अप डिस्प्ले और मसाज सीट्स दी गई हैं.
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वहीं पावर और परफॉर्मेंस के लिहाज से यह हुंडई ग्रुप की अब तक की सबसे पॉवरफुल इलेक्ट्रिक कार है. इसमें डुअल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप लगा है. जो 657 bhp की जबरदस्त पावर और 800 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. दोनों मोटर्स को अलग-अलग इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड-स्लिप डिफरेंशियल मिलता है.
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बात करें बैटरी और रेंज की तो इसमें 123.5 kWh का विशाल लिथियम-आयन बैटरी पैक दिया गया है. कंपनी का दावा है कि यह कार सिंगल फुल चार्ज पर लगभग 500 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज आसानी से दे सकती है. 350 kW डीसी फास्ट चार्जर की मदद से इसकी बैटरी महज 22 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है.
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इतनी बड़ी एसयूवी को तंग जगहों और शहर के ट्रैफिक में आसानी से मोड़ने के लिए इसमें रियर-व्हील स्टीयरिंग तकनीक दी गई है. जिससे पिछले पहिये 5 डिग्री तक मुड़ सकते हैं. इसके अलावा मल्टी-चेंबर एयर सस्पेंशन और अडेप्टिव डैम्पर्स खराब रास्तों पर भी केबिन के अंदर बैठे यात्रियों को बिल्कुल झटका महसूस नहीं होने देते.
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सेफ्टी के मामले में जेनेसिस GV90 ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है. क्योंकि इसमें कुल 12 एयरबैग्स दिए गए हैं. खास बात यह है कि इसमें दुनिया का पहला रूफ एयरबैग भी शामिल है. जो कार पलटने की स्थिति में पैनोरमिक सनरूफ के शीशे को ढक लेता है और यात्रियों को गंभीर चोट से बचाता है.
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बता दें कि भारत में पेटेंट कराए गए मॉडल की बात करें तो यह 7-सीटर स्टैंडर्ड वर्जन है. चार सीटों वाला नियोलाुन मॉडल. हुंडई ने साल 2027 में अपने लग्जरी ब्रांड जेनेसिस को भारत में लॉन्च करने की पुष्टि की है और लोकल असेंबली के जरिए इसकी कीमत को प्रतिस्पर्धी रखने की योजना बनाई जा रही है.
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अगर यह लग्जरी इलेक्ट्रिक SUV भारतीय बाजार में लॉन्च होती है तो इसका सीधा मुकाबला किआ EV9, Volvo EX90 और मर्सिडीज-मेबैक जैसी गाड़ियों से होगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि ह्यूंदै इसे आधिकारिक तौर पर कब लॉन्च करती है और भारतीय ग्राहकों के लिए इसकी कीमत क्या रखी जाती है.