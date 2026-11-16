ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोHyundai Genesis GV90: भारत में पेटेंट हुई Hyundai की महंगी इलेक्ट्रिक SUV, जानें खासियत

Hyundai Genesis GV90: भारत में पेटेंट हुई Hyundai की महंगी इलेक्ट्रिक SUV, जानें खासियत

Hyundai Genesis GV90: हुंडई ने अपनी लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी Genesis GV90 का डिजाइन भारत में पेटेंट करा लिया है. जानिए इस शानदार और प्रीमियम गाड़ी की खासियतों के बारे में.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 16 Nov 2026 07:10 PM (IST)
Hyundai Genesis GV90: हुंडई ने अपनी लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी Genesis GV90 का डिजाइन भारत में पेटेंट करा लिया है. जानिए इस शानदार और प्रीमियम गाड़ी की खासियतों के बारे में.

Hyundai Genesis GV90: हुंडई अब भारत के प्रीमियम और लग्जरी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर रही है. क्योंकि कंपनी ने अपने लग्जरी ब्रांड जेनेसिस की सबसे महंगी और फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक एसयूवी जेनेसिस GV90 का डिजाइन भारत में पेटेंट करा लिया है.

1/8
बात करें डिजाइन की तो जेनेसिस GV90 साइज में मर्सिडीज-मेबैक जीएलएस से भी लंबी है. इसमें कंपनी की सिग्नेचर टू-लाइन स्लिम एलईडी हेडलैंप्स और पीछे की तरफ कनेक्टेड पैरेलल LED टेललैंप्स दिए गए हैं. इसके अलावा फ्रेमलेस विंडो और 22 से 24-इंच के विशाल अलॉय व्हील्स इसे सड़क पर बेहद शाही लुक देते हैं.
बात करें डिजाइन की तो जेनेसिस GV90 साइज में मर्सिडीज-मेबैक जीएलएस से भी लंबी है. इसमें कंपनी की सिग्नेचर टू-लाइन स्लिम एलईडी हेडलैंप्स और पीछे की तरफ कनेक्टेड पैरेलल LED टेललैंप्स दिए गए हैं. इसके अलावा फ्रेमलेस विंडो और 22 से 24-इंच के विशाल अलॉय व्हील्स इसे सड़क पर बेहद शाही लुक देते हैं.
2/8
जबकि इंटीरियर के मामले में यह इलेक्ट्रिक SUV किसी चलते-फिरते फाइव-स्टार होटल से कम नहीं है. केबिन के अंदर 23.6-इंच का बड़ा OLED इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. जो गाड़ी पार्क होने पर और बड़ा हो जाता है. साथ ही पारंपरिक स्पीडोमीटर की जगह 25-इंच का विशाल हेड-अप डिस्प्ले और मसाज सीट्स दी गई हैं.
जबकि इंटीरियर के मामले में यह इलेक्ट्रिक SUV किसी चलते-फिरते फाइव-स्टार होटल से कम नहीं है. केबिन के अंदर 23.6-इंच का बड़ा OLED इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. जो गाड़ी पार्क होने पर और बड़ा हो जाता है. साथ ही पारंपरिक स्पीडोमीटर की जगह 25-इंच का विशाल हेड-अप डिस्प्ले और मसाज सीट्स दी गई हैं.
3/8
वहीं पावर और परफॉर्मेंस के लिहाज से यह हुंडई ग्रुप की अब तक की सबसे पॉवरफुल इलेक्ट्रिक कार है. इसमें डुअल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप लगा है. जो 657 bhp की जबरदस्त पावर और 800 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. दोनों मोटर्स को अलग-अलग इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड-स्लिप डिफरेंशियल मिलता है.
वहीं पावर और परफॉर्मेंस के लिहाज से यह हुंडई ग्रुप की अब तक की सबसे पॉवरफुल इलेक्ट्रिक कार है. इसमें डुअल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप लगा है. जो 657 bhp की जबरदस्त पावर और 800 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. दोनों मोटर्स को अलग-अलग इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड-स्लिप डिफरेंशियल मिलता है.
4/8
बात करें बैटरी और रेंज की तो इसमें 123.5 kWh का विशाल लिथियम-आयन बैटरी पैक दिया गया है. कंपनी का दावा है कि यह कार सिंगल फुल चार्ज पर लगभग 500 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज आसानी से दे सकती है. 350 kW डीसी फास्ट चार्जर की मदद से इसकी बैटरी महज 22 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है.
बात करें बैटरी और रेंज की तो इसमें 123.5 kWh का विशाल लिथियम-आयन बैटरी पैक दिया गया है. कंपनी का दावा है कि यह कार सिंगल फुल चार्ज पर लगभग 500 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज आसानी से दे सकती है. 350 kW डीसी फास्ट चार्जर की मदद से इसकी बैटरी महज 22 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है.
5/8
इतनी बड़ी एसयूवी को तंग जगहों और शहर के ट्रैफिक में आसानी से मोड़ने के लिए इसमें रियर-व्हील स्टीयरिंग तकनीक दी गई है. जिससे पिछले पहिये 5 डिग्री तक मुड़ सकते हैं. इसके अलावा मल्टी-चेंबर एयर सस्पेंशन और अडेप्टिव डैम्पर्स खराब रास्तों पर भी केबिन के अंदर बैठे यात्रियों को बिल्कुल झटका महसूस नहीं होने देते.
इतनी बड़ी एसयूवी को तंग जगहों और शहर के ट्रैफिक में आसानी से मोड़ने के लिए इसमें रियर-व्हील स्टीयरिंग तकनीक दी गई है. जिससे पिछले पहिये 5 डिग्री तक मुड़ सकते हैं. इसके अलावा मल्टी-चेंबर एयर सस्पेंशन और अडेप्टिव डैम्पर्स खराब रास्तों पर भी केबिन के अंदर बैठे यात्रियों को बिल्कुल झटका महसूस नहीं होने देते.
6/8
सेफ्टी के मामले में जेनेसिस GV90 ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है. क्योंकि इसमें कुल 12 एयरबैग्स दिए गए हैं. खास बात यह है कि इसमें दुनिया का पहला रूफ एयरबैग भी शामिल है. जो कार पलटने की स्थिति में पैनोरमिक सनरूफ के शीशे को ढक लेता है और यात्रियों को गंभीर चोट से बचाता है.
सेफ्टी के मामले में जेनेसिस GV90 ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है. क्योंकि इसमें कुल 12 एयरबैग्स दिए गए हैं. खास बात यह है कि इसमें दुनिया का पहला रूफ एयरबैग भी शामिल है. जो कार पलटने की स्थिति में पैनोरमिक सनरूफ के शीशे को ढक लेता है और यात्रियों को गंभीर चोट से बचाता है.
7/8
बता दें कि भारत में पेटेंट कराए गए मॉडल की बात करें तो यह 7-सीटर स्टैंडर्ड वर्जन है. चार सीटों वाला नियोलाुन मॉडल. हुंडई ने साल 2027 में अपने लग्जरी ब्रांड जेनेसिस को भारत में लॉन्च करने की पुष्टि की है और लोकल असेंबली के जरिए इसकी कीमत को प्रतिस्पर्धी रखने की योजना बनाई जा रही है.
बता दें कि भारत में पेटेंट कराए गए मॉडल की बात करें तो यह 7-सीटर स्टैंडर्ड वर्जन है. चार सीटों वाला नियोलाुन मॉडल. हुंडई ने साल 2027 में अपने लग्जरी ब्रांड जेनेसिस को भारत में लॉन्च करने की पुष्टि की है और लोकल असेंबली के जरिए इसकी कीमत को प्रतिस्पर्धी रखने की योजना बनाई जा रही है.
8/8
अगर यह लग्जरी इलेक्ट्रिक SUV भारतीय बाजार में लॉन्च होती है तो इसका सीधा मुकाबला किआ EV9, Volvo EX90 और मर्सिडीज-मेबैक जैसी गाड़ियों से होगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि ह्यूंदै इसे आधिकारिक तौर पर कब लॉन्च करती है और भारतीय ग्राहकों के लिए इसकी कीमत क्या रखी जाती है.
अगर यह लग्जरी इलेक्ट्रिक SUV भारतीय बाजार में लॉन्च होती है तो इसका सीधा मुकाबला किआ EV9, Volvo EX90 और मर्सिडीज-मेबैक जैसी गाड़ियों से होगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि ह्यूंदै इसे आधिकारिक तौर पर कब लॉन्च करती है और भारतीय ग्राहकों के लिए इसकी कीमत क्या रखी जाती है.
Published at : 16 Nov 2026 07:10 PM (IST)
Tags :
Auto News ABP LIVE

ऑटो फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Updated Mahindra Thar Roxx: Thar Roxx का नया अवतार आया सामने, देखते ही खरीदने का करेगा मन
Thar Roxx का नया अवतार आया सामने, देखते ही खरीदने का करेगा मन
ऑटो
China Electric Aircraft: चीन ने किया इलेक्ट्रिक हवाई जहाज का टेस्ट, जानें रेंज से बैकअप तक सारे फीचर्स
चीन ने किया इलेक्ट्रिक हवाई जहाज का टेस्ट, जानें रेंज से बैकअप तक सारे फीचर्स
ऑटो
Electric Vehicle Sales: पेट्रोल-डीजल छोड़ EVs पर टूटे ग्राहक, Festive Sales में 69% उछाल
पेट्रोल-डीजल छोड़ EVs पर टूटे ग्राहक, Festive Sales में 69% उछाल
ऑटो
Creta vs Duster Safety Rating: Creta और Duster में टक्कर हो जाए तो कौन सी गाड़ी रहेगी सेफ, किसकी रेटिंग ज्यादा?
Creta और Duster में टक्कर हो जाए तो कौन सी गाड़ी रहेगी सेफ, किसकी रेटिंग ज्यादा?
Advertisement

वीडियोज

UP Election 2027 | 181 सीटें देंगे या गठबंधन में बड़ा भाई बनेंगे? | Rahul Gandhi | Maha Dangal
UP Elections 2027: Mathura में BJP का 'महामंथन', विपक्ष को टेंशन! | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Bollywood News: Shah Rukh की King की कहानी लीक? Deepika की मौत से Suhana के बदले की कहानी? (16.11.26)
Mahadev & Sons: Rajji-Narmada के जज्बात को ठेस पहुंचा रही Priya, आंखों पर बंधी प्यार की पट्टी!
Sansani : दिल्ली के शोरूम में मर्डर... कैमरे की गवाही! | Delhi News | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
युवाओं के हाथ में टैबलेट यानि सामर्थ्य का संकल्प
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इटैलियन नेता के नारे को लेकर राहुल पर फायर हुए रिजिजू, 'खुद का मजाक बनवाया और देश को...'
इटैलियन नेता के नारे को लेकर राहुल पर फायर हुए रिजिजू, 'खुद का मजाक बनवाया और देश को...'
बिहार
'तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निशांत बनेंगे CM', RJD सांसद अभय कुशवाहा बोले- नीतीश साथ आएं
'तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निशांत बनेंगे CM', RJD सांसद अभय कुशवाहा बोले- नीतीश साथ आएं
इंडिया
कार्तिगई दीपम विवाद: 'DMK सरकार की तरह ही भगवान विरोधी...' CM विजय पर भड़के अन्नामलाई
कार्तिगई दीपम विवाद: 'DMK सरकार की तरह ही भगवान विरोधी...' CM विजय पर भड़के अन्नामलाई
क्रिकेट
Absolute Cinema: आखिरी गेंद पर चाहिए 12 रन, 'नो-बॉल' पर गया चौका, फिर जो हुआ; VIDEO
आखिरी गेंद पर चाहिए 12 रन, 'नो-बॉल' पर गया चौका, फिर जो हुआ; VIDEO
बॉलीवुड
जय शाह के दोबारा ICC चेयरमैन बनने पर शाहरुख खान ने दी बधाई, 2028 ओलंपिक को लेकर कही ये बात
जय शाह के दोबारा ICC चेयरमैन बनने पर शाहरुख खान ने दी बधाई, 2028 ओलंपिक को लेकर कही ये बात
इंडिया
'मुझे मुख्यमंत्री कहना बंद कर दें, जल्द सत्ता में करेंगे वापसी', स्टालिन का CM विजय पर निशाना
'मुझे मुख्यमंत्री कहना बंद कर दें, जल्द सत्ता में करेंगे वापसी', स्टालिन का CM विजय पर निशाना
एग्रीकल्चर
Wheat Farming: एक एकड़ में कितने किलो गेहूं का बीज लगेगा? जानें सही हिसाब
एक एकड़ में कितने किलो गेहूं का बीज लगेगा? जानें सही हिसाब
ट्रेंडिंग
चिलचिलाती धूप से परेशान विदेशी कपल की भारतीय शख्स ने यूं की मदद, दिल जीत लेगा वीडियो
चिलचिलाती धूप से परेशान विदेशी कपल की भारतीय शख्स ने यूं की मदद, दिल जीत लेगा वीडियो
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget