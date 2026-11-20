साउथ सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु और फिल्ममेकर राज निदिमोरू के घर खुशियों ने दस्तक दी है. कपल माता-पिता बन गया है. सामंथा और राज माता-पिता बन गए हैं. दोनों ने 19 नवंबर, 2026 को एक बेटे का स्वागत किया. इस खुशखबरी को कपल ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ शेयर किया है. इसके साथ ही उन्होंने अपने नन्हे बेटे की पहली झलक दिखाई और उसका नाम भी बताया.

सामंथा-राज ने दिखाई बेटे की पहली झलक

सामंथा और राज ने इंस्टाग्राम पर अपने बेटे की पहली तस्वीर शेयर की है. इस फोटो में दोनों अपने नन्हे बेटे के छोटे-छोटे हाथ थामे नजर आ रहे हैं. हालांकि, कपल ने अभी अपने बेटे का चेहरा नहीं दिखाया है. इसके साथ ही उन्होंने अपने लाडले का नाम भी बताया है. दोनों ने बेटे का नाम देव निदिमोरू रखा है.

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तस्वीर के साथ कपल ने एक खास मैसेज भी लिखा. उन्होंने कहा, 'हमारा प्यारा बेटा देव निदिमोरू, 19.11.2026. हमारे दिल आज तक इतने खुश कभी नहीं हुए. सामंथा और राज.' इस पोस्ट के सामने आने के बाद फैंस और फिल्मी सितारे कपल को माता-पिता बनने की बधाइयां दे रहे हैं.

नयनतारा बोलीं- 'तुम्हारे लिए बहुत खुशी हो रही है'

सामंथा और राज के माता-पिता बनने की खबर सामने आने के बाद फैंस उन्हें बधाइयां दे रहे हैं. अनन्या पांडे से लेकर नयनतारा और तमन्ना भाटिया तक कई सेलेब्स ने भी सोशल मीडिया पर कपल को शुभकामनाएं दी हैं.

नयनतारा ने पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, 'बहुत-बहुत मुबारक हो. तुम्हारे लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है.' वहीं, भूमि पेडनेकर, अनन्या पांडे और तमन्ना भाटिया ने भी कपल को बधाई देते हुए रेड हार्ट इमोजी शेयर किए.

कब हुई थी सामंथा और राज की शादी?

सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरू ने 1 दिसंबर, 2025 को शादी की थी. दोनों ने कोयंबटूर स्थित सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन में बेहद निजी समारोह में एक-दूसरे का हाथ थामा था. इस शादी में परिवार के सदस्य और कुछ करीबी लोग ही शामिल हुए थे. खास बात ये है कि सामंथा और राज दोनों की ही ये दूसरी शादी है.

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राज निदिमोरू की इससे पहले शादी श्यामली डे से हुई थी, जबकि सामंथा की पहली शादी अभिनेता नागा चैतन्य से हुई थी. सामंथा और नागा चैतन्य ने करीब चार साल तक शादीशुदा जिंदगी बिताने के बाद साल 2021 में अलग होने का फैसला किया था.

जून 2026 में दी थी प्रेग्नेंसी की खुशखबरी

सामंथा और राज ने जून 2026 में अपनी प्रेग्नेंसी की खबर कंफर्म की थी. एक्ट्रेस ने अपनी फिल्म 'मा इंटी बंगाराम' के सक्सेस मीट के दौरान इस खुशखबरी का ऐलान किया था. इसके बाद से ही फैंस को कपल के घर नन्हे मेहमान के आने का इंतजार था. अब बेटे के जन्म के साथ सामंथा और राज की जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू हो गया है.