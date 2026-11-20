एआईएमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान पर पलटवार किया. उन्होंने एबीपी न्यूज़ के खास कार्यक्रम सदर्न राइजिंग समिट 2026 में आजम खान के बिरयानी वाले बयान पर कहा कि हमें ये फैसला लेना है कि खाने के लिए जिंदा रहना है या जिंदा रहने के लिए खाना है. हमारे यहां डायवर्सिटी है. हम तो बाहर पढ़े हैं, जो मिल जाता है खा लेते हैं. बाकी लोगों के लिए खाना प्राथमिकता होगा.

असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ''मैं उत्तर प्रदेश जाता ही नहीं था, मुजफ्फरनगर का कांड हुआ तब गया. 50 हजार से ज्यादा लोग बेघर हुए थे. मैं तीन दिन कैंप में रहा. मैंने लोगों की मदद की. अगर सरकार ईमानदारी से काम करती तो ये नहीं होता है. सरकार तब आपकी थी. सैफई में नाच चल रहा था. जख्म कुरेदना था.''

आजम खान ने क्या कहा?

हाल ही में जेल से बाहर आए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने गुरुवार को ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो बैरिस्टर हैं, मौलाना नहीं हैं. दाढ़ी रख लेने से कोई मौलाना नहीं हो जाता है. न ही दाढ़ी रख लेने से साधु हो जाता है. चार कदम पर मेरा घर था, मुफ्त का टेलीफोन था. बीबी से खैरियत ले सकते थे, उनकी दुआ नहीं थी, मेरे दुश्मनों के लिए दवा थी.

आजम खान ने कहा, ''हमारे इस क्षेत्र में हैदराबादी बिरयानी पसंद नहीं की जाती है. पुलाव पसंद किया जाता है. मटन बिरयानी पसंद किया जाता है.''

बीजेपी को मदद पहुंचाने पर क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी?

मुस्लिम वोट काटने और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के आरोपों पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि झोली भर भर कर दिया गया, 2014, 2019, 22 और 24 में...आपको ही मिला. मुझे तो नहीं मिला. नहीं जीत पाए न. भाषण तो सुनते हैं. यूपी में अगस्त से अक्टूबर में 70 मुस्लिमों का हाफ एनकाउंटर हुआ. अखिलेश यादव के एक सोशल मीडिया हैंडल के चीफ को पकड़ लिया गया तो वो पुलिस मुख्यालय पहुंच गए. जिन्हें गोलियां लगी, एक आदमी के घर नहीं गए. अखिलेश यादव ने मुस्लिम शब्द कब जुबान पर लाए? समाजवादी पार्टी हिंदुत्व को अडॉप्ट कर चुकी है.